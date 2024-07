Lãi vay mua nhà thấp kỷ lục, vì sao nhiều người vẫn thờ ơ?

Lãi vay mới xuống đáy

Khảo sát thực tế, nhóm ngân hàng quốc doanh áp dụng mức lãi suất cho vay phục vụ mua nhà ở mức 5-7%/ năm, tùy theo kỳ hạn.

Trong đó, Agribank có lãi suất từ 4,0%/năm với khoản vay đến 3 tháng; 4,5%/năm với khoản vay trên 3-6 tháng; từ 5,0%/năm với khoản vay trên 6-12 tháng; từ 5,5%/năm với khoản vay trung và dài hạn. Bước sang năm thứ 3, mức lãi suất cho vay sẽ thả nổi (ước tính theo gói vay khoảng 8-9%/năm).

Với VietinBank, lãi suất vay ngắn hạn từ 5%/năm, vay trung, dài hạn từ 5,6%/năm.

Ở BIDV, riêng với chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM, lãi suất cho vay tối thiểu 5%/năm trong 6 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 36 tháng, hoặc tối thiểu 5,5%/năm trong 12 tháng đầu, thời gian vay tối thiểu 60 tháng.

Ở Vietcombank, đối với khách hàng cá nhân vay mua nhà lãi suất ưu đãi từ 6%/năm trong 6 tháng đầu với các khoản vay ngắn hạn (dưới 12 tháng); hoặc 6,3%/năm trong 6 tháng đầu với các khoản vay trung, dài hạn. Hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi khoảng 9%/năm và thay đổi 3 tháng/lần.

Với nhóm các ngân hàng nước ngoài như Wooribank, Shinhanbank, Hong Leong Bank, UOB, Standard Chartered cũng có sự điều chỉnh lãi suất cho vay. Trong đó, lãi suất dao động trong khoảng 5,5 - 6,8%/năm đầu, tùy kỳ hạn.

Lãi suất thấp nhưng người dân chưa mặn mà vay mua nhà (ảnh: Như Ý).

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà dao động trong khoảng 4,99 - 7,9%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Trong bối cảnh nhiều gói vay mới lãi suất thấp được tung ra, giám đốc khối cho vay cá nhân của một nhà băng cho biết, có sự dịch chuyển khách hàng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Những khách vay đang chịu lãi suất thả nổi cao chuyển sang vay tại nhà băng mới để được hưởng lãi suất ưu đãi tốt hơn 2-4%/năm.

Với các khoản vay cũ với lãi suất thả nổi thấp hơn khoảng 2-3% so với trước đây, dẫu vậy vẫn cao hơn nhiều so với mặt bằng huy động. Ngoài ra, lãi suất cho vay thả nổi của một số ngân hàng tư nhân đang cao hơn nhiều so với nhóm quốc doanh.

Hiện, lãi suất thả nổi sau ưu đãi cho các khách vay cũ của nhóm ngân hàng quốc doanh quanh 9-10%/năm, trong khi một số nhà băng tư nhân vẫn neo cao trên 12%/năm.

Người dân không dám vay vì sao?

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi - cho biết, hiện lãi suất vay mua nhà tuy có giảm nhưng ở bình diện chung, các ngân hàng cố định 1-2 năm đầu ở mức dưới 10%/năm, sau đó sẽ thả nổi với lãi suất huy động tiền gửi 12 tháng cộng biên 4-5%.

Ông Huy cho rằng, dù lãi vay thấp nhưng người dân không mặn mà bởi giá nhà vẫn đang ở ngưỡng cao, sản phẩm có tổng tiền dưới 3 tỷ đồng ít, phần lớn đều từ 5-8 tỷ/đồng. Nếu họ cố gồng mình vay thì rất khó xoay sở để có tiền đối ứng và nguồn thu nhập trả gốc lãi sau này.

Thời điểm này, những nhà đầu tư, nhóm các nhà bất động có quy mô lớn về số lượng, giá trị thì nhiều người lại đang kẹt hàng, chưa thanh khoản được ở những dự án lớn đã đầu tư từ trước.

"Với những người có thu nhập, có nhu cầu mua nhà nhưng chưa dám mạnh dạn vay ngân hàng do lo ngại thời gian tới lãi suất huy động tăng sẽ kéo theo lãi suất cho vay bất động sản tăng mạnh thường sẽ từ 10-15%/ năm (tùy vào từng ngân hàng ở mỗi thời điểm), dẫn tới rủi ro không trả được nợ gốc lãi", ông Huy nói.

Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 của công ty PropertyGuru Việt Nam, hồi quý II, so với mức giá bán cùng kỳ năm 2023, giá bất động sản tại Hà Nội tăng trung bình 31% với chung cư , 19% với đất nền, 32% với nhà riêng và 18% với biệt thự.

Ngay cả thị trường TPHCM, dù thanh khoản còn yếu, nhưng giá bất động sản chỉ có xu hướng đi ngang. Các loại hình đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố đều không còn xuất hiện tình trạng giảm giá, riêng căn hộ còn ghi nhận tăng thêm 6% so với cùng kỳ.

Trước tình trạng giá nhà vẫn có xu hướng tăng, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam - khuyến nghị người mua : “Chỉ nên cân nhắc mua nhà tại Hà Nội và TPHCM khi có thu nhập từ 30 triệu đồng".

Ông Tuấn phân tích, một căn nhà riêng hay chung cư ở 2 thành phố lớn hiện nay có giá ít nhất 2-2,5 tỷ đồng, nếu vay từ 50-70% giá trị bất động sản - rơi vào khoảng 1,4 - 1,5 tỷ, chủ nhà phải trả cả gốc và lãi 12 triệu đồng/tháng.