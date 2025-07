Thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký viên uống Nano IQ Mama Care dành cho mẹ bầu và hàng loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Hà Nội: Chuyển cơ quan công an 4 vụ việc về vi phạm hàng hóa tại thủ phủ bánh kẹo gia công La Phù GĐXH - Ngày 22/6, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, 4 vụ việc liên quan đến hàng hóa tại xã La Phù (huyện Hoài Đức) được chuyển đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định trong giai đoạn từ năm 2023 đến hết ngày 15/6/2025.

Các công ty bị thu hồi đợt này gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma, Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng.



Thứ nhất, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma công bố, gồm: NANO IQ MAMA CARE (viên uống cho mẹ bầu) và NANO IQ AQUAMIN F (sản phẩm bổ sung Calci và vitamin).

Công ty Nano Pharma có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Cận cảnh viên uống NANO IQ MAMA CARE dành cho mẹ bầu.

Thứ hai, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ KINGPHAR SUPER KIDS, số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 13714/2019/ĐKSP cấp ngày 24/12/2019 .

Sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng, địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên công bố.

Cận cảnh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ KINGPHAR SUPER KIDS nằm trong diện thu hồi.

KINGPHAR SUPER KIDS được quảng cáo là sản phẩm bổ sung acid amin, vitamin, canci, chất xơ, chất rau cần thiết cho cơ thể, giúp trẻ em ăn ngon, ngủ tốt, giúp phát triển trí não, chiều cao, tăng cường thể chất...

Thứ ba, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ENTEROVINA số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5803/2019/ĐKSP cấp ngày 23/05/2019.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh, địa chỉ: Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội công bố.

Thứ tư, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam (địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) công bố, bao gồm: Nato Thông huyết – Kingphar; Menmoren ginkgo Plus; Ống uống Men tiêu hoá và Omega 3-6-9 Plus Q10 Kingphar.

