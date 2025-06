Vụ 'hô biến' dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Người tiêu dùng cẩn trọng có thật sự được an toàn?

Vụ 'hô biến' dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Cục An toàn thực phẩm cảnh báo đặc biệt

Bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ngày 24/6 đã phanh phui nhãn hiệu dầu ăn OFOOD của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bị phát hiện bán ra thị trường với số lượng cực lớn – hàng chục nghìn tấn, dưới danh nghĩa dầu ăn cho người. Tuy nhiên, đây thực chất là dầu thực vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Để che mắt cơ quan chức năng, nhóm chủ mưu sử dụng đường ống ngầm để bơm dầu từ bồn chứa nguyên liệu dành cho vật nuôi sang bồn chứa dầu dùng cho người. Sau đó, họ công bố sản phẩm là dầu ăn bổ sung vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy không hề có vitamin A trong sản phẩm.

Để hợp thức hóa quy trình, các đối tượng lập hàng loạt công ty bình phong, công bố sản phẩm thực phẩm giả mạo rồi đưa đi tiêu thụ rộng rãi. Nơi tiêu thụ chính là các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, làng nghề sản xuất bánh kẹo, bim bim, đồ ăn vặt…

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng hưởng lợi bất chính từ chênh lệch giá giữa dầu ăn cho người (cao hơn 17%) so với dầu dùng cho chăn nuôi, đồng thời trốn thuế giá trị gia tăng (8% với dầu ăn, 0% với dầu chăn nuôi).

Theo VTV, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 3 bị can cầm đầu, thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu. Trong vòng 3 năm gần đây, doanh thu của các công ty trong đường dây này lên tới hơn 8.200 tỷ đồng, với một số công ty hoạt động liên tục từ 10-14 năm, có doanh thu hằng năm ước tính khoảng 4.500 tỷ đồng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm có quy mô tiêu thụ lớn nhưng ít được kiểm tra định kỳ. Người dân rất cần sự vào cuộc nghiêm túc, liên ngành và minh bạch từ các cơ quan quản lý để tránh những "mầm bệnh" bị trộn lẫn ngay trong bữa ăn hằng ngày.

Trước thông tin một số cơ sở bị phát hiện sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thành dầu ăn để chế biến thực phẩm cho người, tối 24/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cho hay, theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Để phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở chế biến thực phẩm đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cần yêu cầu nhà cung cấp làm rõ hồ sơ công bố, hồ sơ nguyên liệu của sản phẩm, không chỉ dựa vào bao bì, nhãn mác.

Cùng đó, không sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích công bố trong chế biến thực phẩm, kể cả khi có đủ hóa đơn, chứng từ.

Khi phát hiện nghi ngờ, đề nghị thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý việc tuân thủ đúng mục đích sử dụng của nguyên liệu thực phẩm không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là trách nhiệm pháp lý bắt buộc.

Đồng thời, Cục này cũng nhấn mạnh: Mọi hành vi cố tình sử dụng nguyên liệu không đúng với mục đích đã đăng ký để chế biến thực phẩm, đặc biệt trong trường hợp nguyên liệu không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, sẽ bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.