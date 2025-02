Làm giả giấy ra viện giúp khách hàng hưởng tiền bảo hiểm

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tươi (SN 1971, trú tại thôn Nam Bi, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 2 (Điều 341, Bộ luật Hình sự).

Đối tượng Phạm Thị Tươi. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Tươi.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, Phạm Thị Tươi là đại lý bảo hiểm của Công ty Manulife Việt Nam đã làm giả 4 giấy ra viện của các khách hàng nộp cho công ty để giúp khách hàng được hưởng tiền thanh toán bảo hiểm trái quy định.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

