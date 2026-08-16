Làm quen để học ngôn ngữ miễn phí, chàng trai Nhật cưới luôn cô gái Việt

Đầu năm 2021, tại khu vực gần ga Ikebukuro, Yamada Kota đứng chờ cô gái Việt sẽ cùng mình trao đổi học ngôn ngữ. Từ xa, anh thấy một cô gái mặc váy dài bước tới nhưng bất ngờ vấp phải vỏ chai nước, suýt ngã về phía mình.

Nhận ra đó chính là người mình đang chờ, Kota muốn bật cười nhưng cố nhịn vì sợ cô ngượng. Trong khi đó, Hằng vẫn loay hoay tìm người hẹn gặp mà không biết chàng trai suýt va vào chính là Kota.

"Tôi nghĩ những chàng trai Nhật sau đại học thường chững chạc, điềm tĩnh và có vẻ lớn hơn tuổi, nhưng Kota ăn mặc khá màu mè, giống những chàng trai giang hồ ở các vùng quê", cô gái 28 tuổi nhớ lại buổi gặp đầu tiên.

Ấn tượng đầu tiên của Hằng về chàng trai Nhật là ăn mặc màu mè giống những chàng trai giang hồ ở các vùng quê.

Cuộc gặp của họ bắt đầu từ một thỏa thuận: Hằng dạy Kota tiếng Việt, còn anh giúp cô học tiếng Nhật để chuẩn bị cho kỳ thi năng lực ngoại ngữ.

Khi đó, Hằng đang học tại một trường chuyên môn ở Nhật, khá bận với các môn chuyên ngành và không có nhiều thời gian học thêm tiếng Nhật. Các khóa học trực tuyến tương đối đắt, nên cô nghĩ đến việc tìm một người Nhật để cùng học và trao đổi ngôn ngữ miễn phí.

Hằng tìm trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội và chọn ba người có vẻ yêu thích Việt Nam. Người đầu tiên hơn 50 tuổi, dường như không sống ở Tokyo. Người thứ hai khoảng 30-40 tuổi, trông khá nghiêm túc và bận rộn. Người thứ ba là Kota.

Trên trang cá nhân, Kota tự giới thiệu là "người Nhật, tự học tiếng Việt", sống tại Tokyo và sinh năm 1998, cùng tuổi với Hằng. Cô quyết định nhắn tin cho anh.

Khoảng 5h sáng hôm đó, Kota nhận được một tin nhắn dài bằng tiếng Việt. Anh đồng ý lời đề nghị vì sau khi trở về Nhật từ Việt Nam, anh cũng muốn có thêm bạn người Việt để luyện ngôn ngữ.

Những buổi học dần kéo dài hơn dự định. Chưa đầy một tháng sau lần gặp đầu tiên, họ bắt đầu hẹn hò, dù khi đó cả hai đều không nghĩ mối quan hệ sẽ kéo dài hay tiến tới hôn nhân.

Kota vốn có tình cảm đặc biệt với Việt Nam từ trước khi gặp Hằng.

Năm 20 tuổi, khi học ngành phát triển đô thị, anh chọn Việt Nam làm điểm đến cho chuyến du học trao đổi sau khi tình cờ xem một chương trình truyền hình nói về tốc độ phát triển kinh tế và đô thị của đất nước này.

Sau chuyến đi đó, Kota trở lại Việt Nam và cùng hai người bạn đi xe máy từ TP HCM ra Hà Nội trong chín ngày. Những trải nghiệm này khiến anh yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Vì vậy, khi trở về Tokyo, anh vẫn giữ dòng giới thiệu "người Nhật, tự học tiếng Việt" trên trang cá nhân.

Kota vốn có tình cảm đặc biệt với Việt Nam từ trước khi gặp Hằng.

Trước khi gặp Hằng, Kota quen với cuộc sống tự do. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chỉ làm bán thời gian, dành phần lớn thời gian và thu nhập cho việc du lịch nước ngoài, quay và dựng video về các chuyến đi. Anh từng đi nhiều nơi đến mức phải đổi sang hộ chiếu thứ hai vì cuốn cũ không còn chỗ để đóng dấu.

Kota từng nghĩ sẽ duy trì cuộc sống đó đến khoảng 30 tuổi. Nhưng Hằng khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Sau khoảng nửa năm hẹn hò, Hằng khuyên Kota tìm một công việc chính thức và bỏ thuốc lá. Hai người nhiều lần bất đồng vì quan niệm khác nhau về thành công và cách sống. Với Kota, tự do là điều quan trọng nhất. Hằng lại cho rằng khi đã có gia đình, mỗi lựa chọn không chỉ liên quan đến bản thân mà còn cần tính đến người bạn đời và những đứa con trong tương lai.

Trong hơn nửa năm, Hằng cùng bạn trai lập kế hoạch bỏ thuốc và theo dõi quá trình mỗi ngày. Đến nay, cả hai vẫn giữ lại bảng kế hoạch đó.

"Tôi nghĩ vì có em nên tôi mới có thể bỏ thuốc. Em khiến tôi hiểu rằng mình không đi một mình nữa, bên cạnh còn có em và sau này có thể là các con", Kota nói.

Từ đó, anh nhận ra Hằng không chỉ là bạn gái mà còn là người anh muốn cùng xây dựng gia đình.

Còn với Hằng, quyết định gắn bó lâu dài đến sau lần đầu về thăm nhà bạn trai. Cô ấn tượng với cách bố mẹ Kota chăm sóc nhau và nhận ra gia đình này có những giá trị mà cô mong muốn ở một mái ấm.

Bố Kota phụ trách giặt quần áo cho cả nhà. Sau khi giặt, ông gấp từng đôi tất, xếp quần áo ngay ngắn rồi cất vào từng ngăn. Mẹ anh đảm nhiệm việc nấu ăn và luôn giữ không khí vui vẻ trong gia đình.

Hằng cũng ấn tượng với một thói quen được gia đình Kota duy trì suốt nhiều năm. Hơn 30 năm sau khi bà nội anh qua đời, mỗi khi nấu một nồi cơm trắng mới, bố và các thành viên trong nhà vẫn thay phiên thắp hương cho bà theo nghi thức Nhật Bản trước bữa ăn.

"Tôi nghĩ yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng vợ chồng là chuyện của hai gia đình. Tôi muốn có một gia đình như gia đình bố mẹ chồng mình", Hằng nói.

Đám cưới của Đoàn Hằng và Kota ở Buôn Ma Thuột.

Bố Kota là con trai trưởng nên từng mong anh ở lại Nhật để chăm nom các thành viên trong dòng họ và duy trì những nghi thức gia đình. Ông lo con trai quen một cô gái Việt rồi sẽ chọn sống ở Việt Nam.

Hằng hiểu mong muốn của bố chồng. Vì vậy, hai người dự định sống lâu dài tại Nhật Bản. Trong những dịp quan trọng, cô thường cùng mọi người thăm mộ và thực hiện các nghi lễ của gia đình. Điều này dần khiến ông yên tâm hơn về cuộc hôn nhân của con trai.

Ở Việt Nam, Kota cũng nhận được sự chào đón từ gia đình Hằng. Sau gần hai năm tiết kiệm và chuẩn bị, hai người tổ chức đám cưới ngoài trời tại Buôn Ma Thuột, kết hợp văn hóa Nhật - Việt, với hơn 100 khách mời, trong đó gần 30 người từ Nhật sang.

Kỷ niệm khiến Kota bật cười là màn tráo cô dâu do Hằng và bạn thân bí mật chuẩn bị. Sau một cái vỗ vai, anh quay lại với suy nghĩ sẽ nhìn thấy cô dâu, nhưng trước mặt lại là bạn của Hằng mặc váy cưới, cố tình khoe cơ bắp.

Kota giật mình, còn khách mời bật cười. Video sau đó được Hằng đăng lên TikTok, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Điều khiến Kota xúc động hơn là đoạn video gia đình chuẩn bị để chiếu trong đám cưới. Những hình ảnh bố mẹ, ông bà và người thân đồng hành cùng anh từ nhỏ khiến Kota bật khóc, dù trước đó đã quyết tâm không rơi nước mắt.

Từ lần tình cờ xem một chương trình truyền hình về Việt Nam, chuyến du học trao đổi, hành trình đi xe máy xuyên Việt cho đến dòng giới thiệu "tự học tiếng Việt" trên Facebook, Kota không nghĩ những lựa chọn tưởng như tình cờ ấy cuối cùng lại đưa anh đến với Hằng.

Với Kota, Việt Nam từng là nơi anh muốn khám phá khi còn trẻ. Sau cùng, nơi đây trở thành nơi anh kết hôn với người con gái mình yêu.