Vì sao càng kiểm soát chồng, hôn nhân càng dễ rạn nứt? 3 điều vợ nên biết

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thường xuyên kiểm tra điện thoại, hỏi từng cuộc gặp hay cấm chồng tiếp xúc với người khác giới chưa chắc giữ được hạnh phúc. Ngược lại, sự kiểm soát quá mức có thể khiến vợ chồng ngày càng xa nhau.

Càng kiểm soát chồng, hôn nhân càng dễ xuất hiện khoảng cách?

Trong hôn nhân, sự quan tâm khác hoàn toàn với kiểm soát. Việc thường xuyên kiểm tra điện thoại, truy hỏi các mối quan hệ hay liên tục cấm đoán có thể xuất phát từ nỗi sợ mất người mình yêu, nhưng nếu kéo dài lại dễ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi và thiếu không gian riêng.

Điều đáng nói, kiểm soát không thể ngăn một người ngoại tình. Sự chung thủy phụ thuộc trước hết vào lựa chọn và trách nhiệm của mỗi người. Tuy nhiên, một mối quan hệ thiếu niềm tin, thường xuyên nghi ngờ và căng thẳng có thể làm cho đời sống vợ chồng ngày càng xa cách.

Thay vì tìm mọi cách để "giữ chồng", điều quan trọng hơn là xây dựng một cuộc hôn nhân trong đó hai người có sự tin tưởng, tôn trọng và ranh giới rõ ràng. Một người vợ tự tin, có cuộc sống riêng và biết giao tiếp với bạn đời sẽ có nền tảng tốt hơn để duy trì hạnh phúc lâu dài.

Càng cấm chồng ngoại tình càng phản tác dụng? 3 điều phụ nữ nên hiểu - Ảnh 1.Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ tuyệt đối đừng làm 3 điều này kẻo mọi chuyện càng tệ

GĐXH - Phát hiện chồng ngoại tình có thể khiến nhiều người mất bình tĩnh và hành động theo cảm xúc. Tuy nhiên, có 3 điều phụ nữ không nên vội làm nếu không muốn đẩy mối quan hệ vào tình thế khó cứu vãn.

Càng cấm chồng ngoại tình càng phản tác dụng? 3 điều phụ nữ nên hiểu - Ảnh 2.3 thứ rất khó lấy lại sau ngoại tình: Điều đầu tiên gần như cuộc hôn nhân nào cũng phải đối mặt

GĐXH - Một cuộc ngoại tình có thể kết thúc bằng lời xin lỗi, bằng sự tha thứ, thậm chí bằng quyết định tiếp tục sống cùng nhau. Tuy nhiên, có những tổn thương không thể khép lại chỉ bằng việc quay về bên gia đình...

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai cũng yêu vì vật chất, nhưng điều kiện kinh tế luôn chi phối ít nhiều cách chúng ta chọn bạn đời. Dưới đây là 5 kiểu tâm lý phổ biến lý giải vì sao đàn ông có tiền thường dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ tình cảm hiện đại.

Vì sao nhiều phụ nữ chọn ăn mặc giản dị? Câu trả lời không chỉ nằm ở quần áo

Vì sao nhiều phụ nữ chọn ăn mặc giản dị? Câu trả lời không chỉ nằm ở quần áo

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Ăn mặc giản dị không phải yếu tố quyết định hạnh phúc, nhưng với nhiều phụ nữ, đây là một phần của lối sống giúp giảm áp lực so sánh, sử dụng thời gian và tiền bạc hiệu quả hơn. Khi không còn quá phụ thuộc vào vẻ ngoài để khẳng định giá trị bản thân, họ có nhiều cơ hội đầu tư cho sức khỏe, tri thức, gia đình và những điều mang lại sự bình yên lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.