Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Sau Tết, nhiều người soi gương và giật mình khi thấy da xỉn màu hơn, nổi mụn lấm tấm, quầng thâm rõ hơn, lớp nền trang điểm không còn “ăn” như trước.

Chỉ vài ngày thức khuya, ăn nhiều đồ dầu mỡ, uống ít nước và di chuyển liên tục cũng đủ khiến làn da thay đổi thấy rõ. Tuy nhiên, phần lớn những vấn đề này có thể phục hồi nếu bạn chăm sóc đúng cách và đủ kiên nhẫn.

Vì sao da xấu đi nhanh đến vậy?

Thức khuya là “kẻ thù” số một của làn da. Khi thiếu ngủ, quá trình tái tạo tế bào bị gián đoạn, tuần hoàn máu kém đi, khiến da nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đồng thời, hormone căng thẳng tăng cao làm da dễ nổi mụn và tiết dầu nhiều hơn.

Ăn nhiều đồ chiên rán, bánh ngọt, rượu bia cũng tác động không nhỏ. Thực phẩm giàu đường và chất béo có thể thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, làm da dễ sưng đỏ, bí tắc lỗ chân lông. Uống rượu còn khiến cơ thể mất nước, kéo theo tình trạng da khô, xỉn màu và kém đàn hồi.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết, việc trang điểm thường xuyên, tẩy trang không kỹ hoặc thay đổi sản phẩm chăm sóc da đột ngột cũng khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu.

Đừng “tấn công” da quá mạnh sau Tết

Phản ứng phổ biến khi thấy da xuống cấp của nhiều chị em là dùng sản phẩm mạnh hơn như tẩy tế bào chết liên tục, đắp nhiều loại mask cùng lúc, thêm hoạt chất nồng độ cao với hy vọng da sẽ sáng lên nhanh chóng. Nhưng làn da sau kỳ nghỉ dài thường đang trong trạng thái nhạy cảm. Nếu chăm sóc quá tay, bạn có thể làm tình trạng tệ hơn.

Điều da cần lúc này không phải là “xử lý cấp tốc,'' mà là phục hồi và cân bằng lại.

(Ảnh: Getty images)

Cách phục hồi da sau Tết

Để phục hồi lại làn da, trong 1-2 tuần đầu, bạn hãy quay về với quy trình cơ bản và nhẹ nhàng.

- Bước 1: Làm sạch đúng cách.

Chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, pH cân bằng, không chứa cồn mạnh. Nếu da nhiều dầu hoặc bí tắc, có thể dùng thêm sản phẩm làm sạch sâu 1-2 lần/tuần, nhưng không nên lạm dụng. Làm sạch kỹ vào cuối ngày là điều bắt buộc, đặc biệt nếu bạn trang điểm.

- Bước 2: Cấp ẩm là ưu tiên hàng đầu

Da mất nước sẽ xỉn màu và dễ kích ứng hơn. Sau bước toner (có thể chọn loại cấp ẩm đơn giản), bạn hãy sử dụng serum chứa hyaluronic axít, glycerin hoặc các thành phần hút ẩm khác. Sau đó khóa ẩm bằng kem dưỡng phù hợp với loại da. Đừng sợ dùng kem dưỡng nếu bạn da dầu - thiếu ẩm mới là nguyên nhân khiến da tiết dầu nhiều hơn.

- Bước 3: Bảo vệ da ban ngày

Kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu, kể cả khi bạn chỉ làm việc trong văn phòng. Sau giai đoạn da yếu, tia UV càng dễ khiến da xỉn màu và thâm sạm hơn.

Trong thời gian này, bạn nên hạn chế dùng retinol, AHA/BHA nồng độ cao nếu da đang nhạy cảm. Khi da đã ổn định hơn (thường sau 1-2 tuần), bạn có thể đưa dần các hoạt chất này trở lại với tần suất thấp.

Cấp ẩm và tái tạo da chuyên sâu

Khi tình trạng da đã bớt nhạy cảm, bạn có thể bắt đầu giai đoạn phục hồi chuyên sâu hơn như dùng mặt nạ cấp ẩm 2-3 lần/tuần là cách đơn giản để “bơm nước” cho da. Bạn nên ưu tiên những loại chứa ceramide, panthenol, niacinamide nồng độ vừa phải - các thành phần giúp củng cố hàng rào bảo vệ và làm dịu da.

Nếu da xỉn màu kéo dài, bạn có thể bổ sung serum vitamin C vào buổi sáng (kết hợp chống nắng kỹ). Vitamin C giúp cải thiện sắc da và hỗ trợ chống ôxy hóa - điều rất cần thiết sau giai đoạn ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ.

Với da nổi mụn sau Tết, đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh. Hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ. Khi cơ thể trở lại nhịp sống ổn định, mụn thường giảm dần.

Nếu có điều kiện, một buổi chăm sóc da chuyên nghiệp tại spa uy tín - như làm sạch sâu, cấp ẩm chuyên sâu hoặc liệu trình phục hồi nhẹ, cũng có thể giúp da lấy lại sức sống nhanh hơn. Tuy nhiên, không nên chọn các phương pháp xâm lấn ngay khi da còn yếu.

(Ảnh: Getty Images)

Chăm sóc da từ bên trong

Làn da phản ánh khá rõ lối sống. Sau Tết, bạn hãy ưu tiên ngủ đủ giấc, uống đủ nước và bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin. Chỉ cần 7-10 ngày sinh hoạt điều độ, bạn sẽ thấy da cải thiện đáng kể.

Việc giảm đồ ngọt và thực phẩm nhiều dầu mỡ cũng giúp hạn chế tình trạng viêm và tiết dầu. Thay vào đó, cá, các loại hạt, rau xanh đậm màu sẽ cung cấp dưỡng chất hỗ trợ da phục hồi.

Vận động nhẹ mỗi ngày cũng có lợi cho da. Khi tuần hoàn máu tốt hơn, da sẽ hồng hào và tươi tắn hơn mà không cần quá nhiều lớp trang điểm.

