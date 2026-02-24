Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026
GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.
Trên thảm đỏ Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc lần thứ 79 (BAFTA 2026), nữ diễn viên trẻ Aimee Lou Wood (phim "Sex Education") đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện đầy quyến rũ trong chiếc váy hoa màu hồng được may đo hoàn hảo. Thiết kế này gây ấn tượng với phần thân trên có gọng và dây đeo thanh mảnh mang hơi hướng phong cách Hy Lạp, giúp tôn lên vẻ gợi cảm của ngôi sao 32 tuổi.
Cô khéo léo chọn kiểu tóc búi gọn, điểm xuyết bằng đôi bông tai kim cương và màu son đỏ tươi để hoàn thiện diện mạo sang trọng của mình. Nhiều tờ báo đã bình chọn Aimee Lou Wood vào Top sao mặc đẹp nhất thảm đỏ nhờ sự phá cách trong việc lựa chọn tông màu hồng khác biệt thay vì những màu sắc cổ điển, quen thuộc đen - trắng - đỏ.
Đáng chú ý, đây là lần xuất hiện chung hiếm hoi của Aimee Lou Wood cùng bạn trai Adam Long trên thảm đỏ kể từ khi cả hai nảy sinh tình cảm trên phim trường Film Club vào cuối năm 2024. Adam Long cũng cho thấy gu thời trang lịch lãm khi diện bộ tuxedo đen cổ điển kết hợp cùng nơ cổ và áo sơ mi trắng tinh khôi.
Một ngôi sao khác từ phim "Sex Education" - Gillian Anderson cũng có mặt tại sự kiện và gây ấn tượng mạnh với trang phục có họa tiết độc đáo.
Aimee Lou Wood là một trong hai khách mời trao giải thưởng ở hạng mục Rising Star. Năm 2026, người chiến thắng là Robert Aramayo, anh cũng là người thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Trong series đình đám "Sex Education" của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín.
Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân.
Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường Sex Education, Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón. Cô đã có vai diễn thành công, được đề cử giải thưởng Emmy 2025 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong mùa 3 The White Lotus.
