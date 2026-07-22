Ho kéo dài vài tuần không đỡ, cụ ông được chẩn đoán mắc ung thư phổi

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, người bệnh có khối u ở phổi trái. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Ngày 22/7, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã phẫu thuật thành công tạo hình phế quản cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch cho một trường hợp mắc ung thư phổi.

Theo đó, bệnh nhân là ông L.T.H (71 tuổi). Theo người nhà, ông H. có tiền sử sử dụng thuốc lào 30 năm và đã bỏ thuốc được khoảng 3 năm nay. Mới đây, khi xuất hiện cơn ho kéo dài suốt nhiều tuần, ông H. tự điều trị tại nhà như một bệnh hô hấp thông thường. Tuy nhiên, cơn ho vẫn không thuyên giảm, do đó, ông quyết định đi khám. 

Ho kéo dài vài tuần không đỡ, cụ ông được chẩn đoán mắc ung thư phổi - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC. 

Tại bệnh viện, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, ông có khối u ở phổi trái đã phát triển với kích thước khoảng 15x16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi kết quả chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn. 

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch. 

Các bác sĩ cho biết, với người bệnh lớn tuổi, mỗi phần nhu mô phổi được giữ lại đều có ý nghĩa đối với khả năng hô hấp sau này. Chính vì vậy, khi đủ điều kiện chuyên môn, việc lựa chọn phẫu thuật Sleeve không chỉ nhằm điều trị ung thư mà còn giúp người bệnh có cơ hội duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn sau mổ.

Không chủ quan khi bị ho kéo dài

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, phẫu thuật Sleeve là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành. 

Kỹ thuật này vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi còn lại, giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau phẫu thuật khi đáp ứng đầy đủ các chỉ định chuyên môn.

Thông qua trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, người có tiền sử hút thuốc nhiều năm, người trên 50 tuổi hoặc mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện những dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hay sụt cân không rõ nguyên nhân để được thăm khám kịp thời.

Bởi một cơn ho kéo dài có thể chỉ là bệnh hô hấp thông thường nhưng cũng có thể là tín hiệu đầu tiên của ung thư phổi. Do đó, người bệnh không nên chủ quan làm mất đi "thời gian vàng" của điều trị.

Phát hiện sớm không chỉ giúp người bệnh có cơ hội chữa khỏi, mà còn tăng khả năng được tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại, bảo tồn tối đa chức năng hô hấp và trở về với cuộc sống bình thường.

Ho kéo dài vài tuần không đỡ, cụ ông được chẩn đoán mắc ung thư phổi - Ảnh 2.Sau bữa rượu, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Nội rơi vào nguy kịch

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng lơ mơ, các chỉ số xét nghiệm cho thấy ông bị toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng với pH máu tụt xuống mốc 6,8 – mức độ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

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