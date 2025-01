Lan tỏa những việc làm đẹp đầu năm mới

Theo đó, vào khoảng 22h đêm 4/1, trong quá trình phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) bất ngờ phát hiện 1 túi xách nữ rơi ở khu vực đập tràn thuộc khu Co Nhan (thị trấn Bình Liêu).

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi có 1 điện thoại di động loại Iphone 14 Promax màu tím, 1 chiếc nhân bằng kim loại màu trắng có gắn đá quý, 1 Căn cước công dân mang tên P.M.A (địa chỉ thường trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) và 5,4 triệu đồng tiền mặt.

Công an thị trấn Bình Liêu bàn giao lại tài sản cho chị P.M.A.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Bình Liêu đã xác minh từng cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn và thông tin đến các khu phố. Cùng với đó, đơn vị kiểm tra trên hệ thống dịch vụ công quốc gia để tìm thông tin liên lạc của công dân bị thất lạc mất tài sản.

Đến khoảng 12h30 ngày hôm sau, chị P.M.A (SN 2003, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đến cơ quan Công an thị trấn Bình Liêu xin nhận lại tài sản bị mất.

Tại cơ quan công an, chị A. cho biết, bản thân là khách du lịch đến huyện Bình Liêu để tham quan bằng xe máy. Do bất cẩn lên đã làm rơi mất chiếc túi xách và không nhớ rơi ở đâu.

Cũng vào khoảng 19h30 tối hôm qua (5/1), khi trên đường đi từ nơi làm việc về nhà, chị Lê Thị Thương (SN 1978, trú tại khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) nhặt được một chiếc ví da màu nâu.

Chị Lê Thị Thương bàn giao lại tài sản bị đánh rơi cho anh Triệu Tuấn Dũng.

Khi kiểm tra bên trong ví, chị Thương thấy có hơn 2 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ cá nhân mang tên Triệu Tuấn Dũng (SN 1975, trú tại khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên). Ngay sau đó, chị Thương mang chiếc ví đến Công an phường Nam Hòa trình báo, bàn giao và nhờ lực lượng công an phường tìm chủ sở hữu chiếc ví để trả lại.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Nam Hòa tiến hành xác minh chủ sở hữu và liên hệ với anh Dũng đến để nhận lại tài sản. Đến 21h cùng ngày, anh Triệu Tuấn Dũng đã đến trụ sở Công an phường Nam Hoà để nhận lại tài sản của mình bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản của mình, chị P.M.A và anh Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an cùng chị Thương.

Xem thêm video đang được quan tâm: