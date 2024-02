Lật xe khách khiến nhiều người thương vong ngày Mùng 4 Tết

Chiều 13/2, thông tin đến Tiền Phong , đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường, cứu người trên xe khách bị tai nạn ở Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10, xe khách mang BKS 21B-005.89, chuyên tuyến Nghĩa Lộ - Hà Nội, khi đến khu vực cầu Khe Mòn, xã Minh An, Văn Chấn bất ngờ bị mất phanh , lật nghiêng đổ xuống mép đường, ngay đầu điểm nối cầu Khe Mòn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng các đơn vị cẩu kéo tiến hành nâng xe, nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, hàng chục người bị thương.

Thông tin thêm đến Tiền Phong , đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết hiện công việc cứu người vẫn đang diễn ra, về số liệu cụ thể chưa thể thống kê chính xác. Tuy nhiên, do lượng phương tiện qua lại nhiều, đoạn Quốc lộ 32 qua địa phận xã Minh An đang ách tắc khoảng hơn 2km.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, ít nhất 1 người tử vong.

Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn ách tắc khoảng 2km.

Người dân đưa người mắc kẹt trên xe ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành nâng xe bị tai nạn.