Lấy lại lương hưu của mình sau nhiều năm chu cấp: Con trai nói một câu khiến tôi nhìn rõ lòng con

Dốc hết lương hưu cho con

Tôi tên Hảo Lập Bình, năm nay 67 tuổi. Cả đời tôi luôn tâm niệm rằng cha mẹ phải hy sinh vì con cái. Khi con trai kết hôn, tôi lo toàn bộ chi phí cưới hỏi. Sau đó, dù con đã có gia đình riêng, tôi vẫn tiếp tục trợ cấp. Cuối cùng, tôi đưa luôn thẻ lương hưu cho con giữ, để con muốn dùng thế nào cũng được.

Tôi tin rằng, khi mình cho đi nhiều, con cái sẽ nhớ ơn và chăm sóc mình khi về già. Nhưng thực tế dần khiến tôi nhận ra, sự hy sinh quá mức đôi khi lại khiến con cái coi đó là điều hiển nhiên.

Một lần vào viện thăm bạn ốm khiến tôi suy nghĩ lại về lương hưu

Tháng trước, tôi vào bệnh viện thăm người bạn thân là Tú Trân. Bà nằm trong phòng bốn người, ba giường còn lại đều có người thân chăm sóc, chỉ riêng bà nằm một mình.

Hình ảnh ấy khiến tôi chạnh lòng.

Sau khi trò chuyện, bà bật khóc kể rằng cả đời bà dành hết tiền cho con. Khi con gái lấy chồng, bà cho tiền làm của hồi môn.

Con trai cưới vợ, nhà cửa cũng do bà mua. Sau này có cháu, mỗi tháng bà lại trợ cấp sinh hoạt. Bà không giữ lại khoản dự phòng nào, kể cả tiền tiết kiệm hay lương hưu.

Khi bà mắc bệnh nặng, các con không muốn chữa trị vì chi phí cao. Lúc ấy, bà mới nhận ra sai lầm lớn nhất là không giữ lại tiền dưỡng già cho bản thân.

Câu chuyện của bà khiến tôi bừng tỉnh. Tôi thấy mình giống bà đến đáng sợ.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy việc đưa hết lương hưu cho con là không hợp lý, nhưng mỗi lần con nói lời ngọt ngào, tôi lại bỏ qua.

Tôi từng đưa lương hưu cho con và phải đi bán hàng kiếm sống

Con trai tôi sau khi kết hôn thường than thở áp lực tài chính. Tôi mềm lòng, đưa luôn thẻ lương hưu cho con.

Từ đó, tôi không còn nguồn thu ổn định, phải ra chợ bán hàng để trang trải cuộc sống.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy việc đưa hết lương hưu cho con là không hợp lý, nhưng mỗi lần con nói lời ngọt ngào, tôi lại bỏ qua. Tôi thậm chí còn đưa thêm tiền bán hàng nếu còn dư.

Nhưng sau khi chứng kiến hoàn cảnh của Tú Trân, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi kiểm lại số tiền tiết kiệm, chỉ còn hơn 10.000 NDT. Nếu sau này tôi ốm đau, liệu con trai có sẵn sàng chi tiền chữa trị? Tôi không chắc chắn.

Quyết định lấy lại lương hưu và phản ứng bất ngờ của con trai

Tôi quyết định làm lại thẻ mới để tự quản lý lương hưu. Đến ngày nhận tiền, con trai phát hiện thẻ cũ không dùng được và gọi điện hỏi.

Tôi thẳng thắn nói rằng từ nay tôi sẽ giữ lương hưu để tự lo tuổi già.

Con trai lập tức nói áp lực cuộc sống của con lớn, tôi không tiêu hết lương hưu thì nên trợ cấp thêm. Thậm chí, con còn nói nếu tôi không giúp, sau này vợ chồng con có thể không muốn chăm sóc tôi.

Lời nói ấy khiến tôi sốc. Tôi không nghĩ con trai lại dùng chuyện dưỡng già để gây áp lực. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng giữ lương hưu trong tay là quyết định đúng.

Giữ lương hưu trong tay là cách bảo vệ tuổi già

Sau cuộc gọi, tôi bình tĩnh cúp máy. Tôi vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể kiếm thêm thu nhập. Tôi quyết định tiết kiệm lương hưu cho bản thân, để không phụ thuộc vào con cái.

Tôi hiểu rằng yêu con không có nghĩa là trao hết mọi thứ. Giữ lại lương hưu không phải là tính toán, mà là giữ lại sự chủ động cho tuổi già.

Khi có tiền trong tay, tôi có thể tự chăm sóc mình, thậm chí nếu cần sẽ chọn viện dưỡng lão phù hợp.

Ở tuổi 67, tôi nhận ra một điều quan trọng: cha mẹ thương con là bản năng, nhưng giữ lại lương hưu mới là cách để tuổi già không rơi vào thế bị động.

Điều đó không chỉ giúp bản thân an tâm, mà còn giúp mối quan hệ với con cái trở nên lành mạnh hơn.

Câu chuyện của bà Bình được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

Theo Toutiao