Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ An
GĐXH - Giữa những bộn bề mưu sinh, một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp đã trở thành điểm tựa tinh thần cho 11 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An – nơi tình yêu được chắp cánh bằng sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng.
Sáng 28/12, tại Trung tâm tiệc cưới Cung Lễ hội (Nghệ An), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề "Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu". Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho 11 cặp đôi là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người thân của các cặp đôi.
Trong không gian trang trọng, ấm cúng, 11 cặp đôi đang làm việc tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An, Công ty giày da Cypress… cùng nắm tay bước vào lễ đường, thực hiện nghi thức thành hôn trong sự chúc phúc của gần 300 đại biểu, khách mời. Với nhiều người trong số họ, đây là giấc mơ được ấp ủ suốt thời gian dài, bởi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến một lễ cưới trọn vẹn trở nên xa xỉ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám xúc động chia sẻ, lễ cưới không chỉ là một nghi thức hôn nhân, mà còn là "vòng tay ấm áp" của tổ chức công đoàn dành cho người lao động, những con người đang ngày đêm miệt mài mưu sinh. "Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của tổ chức công đoàn trên hành trình xây dựng hạnh phúc bền vững cho công nhân, người lao động", Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám nói.
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, lễ cưới còn là sự sẻ chia thiết thực. Mỗi cặp đôi được trao tặng 1 chỉ vàng, bộ chăn màn, các gói chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hỗ trợ về trang phục, chụp ảnh, dịch vụ cưới.
Trong giây phút xúc động, đại diện các cặp đôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, thấu hiểu của tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành. Với họ, đây không chỉ là một lễ cưới, mà là kỷ niệm đẹp theo suốt hành trình đời người.
Trước đó, 11 cặp đôi cùng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người, chụp ảnh lưu niệm và thả bóng bay cầu chúc bình an, hạnh phúc, khoảnh khắc mở đầu cho một hành trình mới, giản dị mà thiêng liêng.
