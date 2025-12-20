Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta tại xã Nghĩa Lâm, Nghệ An đang vào mùa nở rộ, nhuộm vàng cả vùng đồi.

Giữa tiết trời se lạnh miền Tây xứ Nghệ, cánh đồng hoa ở xã Nghĩa Lâm bung nở vàng rực, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, tạo nên điểm nhấn du lịch mùa đông nơi nơi đây.

Những luống hoa hướng dương trồng thẳng tắp, kéo dài gần 2 km, tạo nên khung cảnh hút tầm mắt giữa miền Tây Nghệ An.

Vị trí cánh đồng cách đường Hồ Chí Minh khoảng 3 km, thuận tiện cho người dân và du khách di chuyển, tham quan, check-in.

Mỗi héc-ta hoa hướng dương được gieo trồng hơn 45.000 cây, vừa phục vụ tham quan vừa giúp cải tạo đất nông nghiệp.

Dip cuối tuần, mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về cánh đồng hoa để chụp ảnh, check-in.

Các lối đi giữa cánh đồng được bố trí hợp lý, giúp du khách dễ dàng di chuyển và ghi lại những bức hình ấn tượng.

Du khách thoải mái tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương mà không mất vé vào cửa hay phí gửi xe.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm không gian thiên nhiên trong lành giữa cánh đồng hoa bạt ngàn.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh giữa sắc vàng hoa hướng dương, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa đông xứ Nghệ.

Giữa tiết trời nắng nhẹ, se lạnh, nhiều du khách tìm đến đồi hoa hướng dương để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Chị Kiều Phượng, sinh viên Đại học Vinh chia sẻ, cuối tuần đã cùng nhóm bạn tranh thủ lên đồi hoa chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu và ghi lại những kỷ niệm đẹp để lưu giữ, chia sẻ cùng bạn bè.

Bãi đỗ xe rộng gần một héc-ta luôn trong tình trạng kín chỗ vào những ngày cao điểm tham quan.

Đơn vị quản lý cánh đồng hoa hướng dương cho biết, thời gian hoa đẹp nhất kéo dài khoảng ba tuần trước khi được thu hoạch làm thức ăn cho bò sữa.

Theo ông Nguyễn Huy Anh Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, những ngày gần đây, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan đồi hoa hướng dương.

Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý bố trí lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. Theo ông Anh, đồi hoa không chỉ là điểm đến trải nghiệm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh miền Tây Nghệ An.