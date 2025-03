Lễ hội Nữ tướng Lê Chân - Niềm tự hào của người dân thành phố Cảng

Lễ hội được tổ chức hằng năm, là dịp để người dân Hải Phòng thể hiện lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống ‘‘Uống nước nhớ nguồn”; tri ân công đức to lớn của Nữ tướng Lê Chân – Người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa – thành phố Hải Phòng ngày nay. Năm 2016, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định giá trị to lớn của lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân.

Khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân năm 2025.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như: lễ cáo yết, dâng hương, lễ tạ, lễ tế chính, tế nữ quan… Phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm: Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, song tập trung chủ yếu ở khu vực sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố.

Lễ tế chính diễn ra trong không khí trang nghiêm tại khuôn viên Đền Nghè.

Tại khu vực công viên sau Trung tâm Triển lãm và Điện ảnh thành phố, hoạt động chợ quê tái hiện không gian chợ làng Vẻn xưa diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách tham gia.

Chợ Vẻn - phiên chợ quê được tái hiện trong Lễ hội Nữ tướng Lê Chân nhận được sự quan tâm đông đảo ngay từ những ngày đầu khai mạc.

Nhiều gian hàng bày bán các sản vật, các món ăn mang đậm đặc trưng của vùng quê miền biển tại Chợ Vẻn

Quán hát làng Vẻn, nơi diễn ra hoạt động hát xẩm cũng thu hút được sự chú ý của mọi người khi đến với phiên chợ.

Bên cạnh những hoạt động văn hoá truyền thống, tại khu vực phía sau Tượng đài Nữ tướng Lê Chân cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi như: cờ người và các trò chơi dân gian; Liên hoan võ cổ truyền mở rộng; Hội thi Dân vũ thể thao; Hội thi chim chào mào đấu hót...

Các võ sinh của các môn phái, võ phái đã biểu diễn nhiều màn võ thuật đặc sắc, hấp dẫn, thu hút người dân dân và du khách khi đến với Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

Hội thi dân vũ thể thao với chủ đề “Vũ điệu khoẻ, đẹp” lần thứ 3 năm 2025 diễn ra với các tiết mục sôi động, nhiều sắc màu, bùng nổ khí thế.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc lễ hội năm nay diễn ra vào lúc 20h ngày 7 tháng 3 (tức ngày 8 tháng 2 năm Ất Tỵ) có nội dung đón nhận Bảo vật Quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè”. Bộ kim phẩm đền Nghè, niên đại đầu thế kỷ XX, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hải Phòng, là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt cuối trong năm 2024.

Sân khấu hoành tráng cùng nhiều tiết mục nghệ thuật công phu tại lễ khai mạc lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025

Năm 2025, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú hơn và hình thức thể hiện đa dạng hơn. Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, là dịp để người dân thành phố thể hiện lòng biết ơn, tự hào về vị nữ tướng anh hùng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng năng động, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

