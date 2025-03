'Biển' người đổ về hồ Hoàn Kiếm lưu giữ khoảnh khắc vinh danh lực lượng CAND Việt Nam

Ngày 8/3, chuỗi các chương trình bên lề "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm CAND học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Từng dòng người đổ về khu sự diễn ra sự kiện, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng. Họ mang theo máy ảnh, điện thoại, những bộ trang phục mang màu sắc đặc trưng để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong không khí rộn ràng, tràn đầy khí thế, người già hay trẻ em, ai ai cũng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự hào. Điều đặc biệt là du khách nào cũng mong muốn có một tấm hình kỷ niệm tại không gian tôn vinh lực lượng CAND, kể cả những vị khách nước ngoài đến thăm Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hào hùng và xúc động trong sự kiện vinh danh lực lượng CAND Việt Nam được PV Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Từ sáng sớm ngày 8/3, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đã chật kín người.



Dòng người đổ về sự kiện không ngớt, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động, thể hiện sự quan tâm lớn của công chúng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Không khí trên các tuyến phố xung quanh Hồ Hoàn Kiếm như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bài… nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mặc dù buổi trưa có chút nắng, nhưng dòng người vẫn nô nức đổ về trên khắp các tuyến phố trong ngày hội vinh danh Công an nhân dân.

Từng tốp người dân đủ mọi lứa tuổi, từ các bác lớn tuổi, các gia đình trẻ đến các em nhỏ, háo hức chờ đợi những màn trình diễn đặc sắc.



Nhiều người đứng chật kín trên phố Lý Thái Tổ, dưới cờ đỏ sao vàng vẫy rợp trời, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Một số gia đình tranh thủ tìm vị trí đẹp để có thể ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Du khách tranh thủ check in với cảnh đẹp ven hồ. Người dân đứng san sát nhau, háo hức theo dõi sự kiện đặc biệt. Điểm đặc biệt trong sự kiện năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị một màn LED lớn với dòng chữ "Vinh quang Công an Nhân dân" làm điểm check in lưu giữ kỷ niệm cho du khách tới tham dự sự kiện. Nhiều bạn trẻ nhanh chóng lưu giữ những tấm hình đẹp trên nền đỏ. Nam thanh nữ tú thể hiện lòng tri ân với lực lượng CAND qua hành động đặt tay lên ngực trái. Hàng trăm người đứng xếp hàng chờ được đến lượt check in. Chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ trong bộ đồng phục xanh đậm với dải phản quang đặc trưng. Trên bàn có các tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng cứu hộ, cho thấy sự kiện không chỉ mang tính chất vinh danh mà còn có nhiều hoạt động giao lưu, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn phòng cháy. Khoảnh khắc giao lưu đầy ý nghĩa giữa lực lượng Cảnh Giao thông (CSGT) và trẻ em tại sự kiện vinh danh Công an nhân dân.

Hai em nhỏ trong ảnh đứng trước phông nền, tạo dáng vui vẻ. Sự xuất hiện của các em nhỏ cho thấy rằng sự kiện không chỉ thu hút người lớn mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, giao lưu với hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là dịp để người dân được xem triển lãm ảnh trong sự kiện.Qua đó có thể nhìn thấy đời sống của những chiến sĩ công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Triển lãm ảnh còn là hoạt động mang tính giáo dục, giúp người dân hiểu hơn về vai trò của lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Hai du khách nươc ngoài theo dõi các hoạt động trong sự kiện với tâm thế hào hứng. Đoàn khách du lịch nước ngoài đang tham quan khu vực phố đi bộ gần Hồ Hoàn Kiếm. Một hướng dẫn viên giơ cao biển hiệu “Welcome - Mercury Holidays”, dẫn đầu đoàn khách lớn tuổi tham quan không gian lễ hội. Điều này cho thấy sự kiện không chỉ thu hút người dân Việt Nam mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, lực lượng an ninh và truyền thống của Việt Nam. Một trong những khoảnh khắc thú vị là cảnh một du khách nước ngoài dùng điện thoại chụp hình pano tuyên truyền về lực lượng CAND với thông điệp: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại!” Điều này phản ánh sự tò mò và hứng thú của bạn bè quốc tế đối với quá trình phát triển của lực lượng CAND Việt Nam Không gian trang trí chính của sự kiện với thiết kế hoành tráng mang tông màu đỏ chủ đạo – biểu tượng của sự trang nghiêm và lòng yêu nước. Logo Bộ Công an nổi bật giữa những tán cây lớn giúp tạo nên khung cảnh hài hòa giữa sự kiện và thiên nhiên. Những lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ búa liềm được trang trí dọc phố Đinh Tiên Hoàng tạo nên một khung cảnh trang trọng, đậm nét lịch sử và tinh thần dân tộc. Cận cảnh những lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, nổi bật giữa nền xanh của hàng cây cổ thụ dọc phố Tràng Tiền, một trong những con phố mang tính biểu tượng của Thủ đô. Xa xa trong ảnh, không khí sôi động của sự kiện hiện rõ với dòng người tham gia, những cụm trang trí màu đỏ cùng các khu vực tổ chức hoạt động vinh danh. Góc nhỏ trong sự kiện vinh danh Công an Nhân dân. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng búa liềm tung bay trên trụ đèn cổ; phía sau, một chiến sĩ công an đứng gác tại chốt bảo vệ, khoác trên mình bộ quân phục trang nghiêm, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Không khí buổi tối ngày 8/3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn không ngừng “cháy”. Có thể thấy, tinh thần tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét qua sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân.

Người dân tập trung đông đảo trước khu vực sân khấu chính, nơi đang diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật liên quan đến sự kiện. Từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ người dân trong nước đến du khách quốc tế, tất cả đều hòa mình vào sự kiện, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động.