Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình

Thứ sáu, 16:39 10/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.

Hành trình hồi sinh một vùng đất bị lãng quên

Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - tọa lạc tại vị trí sơn thủy hữu tình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn, Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc.

Trước khi trở thành một trong những điểm đến golf đẳng cấp quốc tế, khu vực nay là Legend Valley Country Club từng chỉ là một vùng đầm lầy, nghèo nàn về giá trị kinh tế.

Người dân địa phương quanh năm mưu sinh nhờ khai thác núi đá vôi, loại tài nguyên thiên nhiên mà phải mất hàng triệu năm tạo hóa mới kiến tạo nên.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình - Ảnh 1.

Tuyệt tác sân golf uốn lượn mềm mại quanh những khối núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, hòa quyện với hồ nước và rừng cây.

Hoạt động kinh tế đơn điệu và thiếu bền vững khiến nhiều thanh niên phải rời bỏ quê hương để tìm kế sinh nhai, để lại phía sau một cộng đồng già cỗi và trẻ nhỏ với gánh nặng mất cân đối về cơ cấu dân số.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình - Ảnh 2.

Không chỉ là sân golf đạt chuẩn quốc tế, Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club còn đang định hình trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng - du lịch sinh thái hàng đầu Ninh Bình.

Trong bối cảnh ấy, BRG Golf đã nhìn thấy một tiềm năng khác: vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá vôi và cảnh quan nguyên sơ hiếm có. Từ tầm nhìn chiến lược và khát vọng làm nên một tuyệt tác golf, BRG Golf quyết định biến vùng đất tưởng chừng bị lãng quên thành một "thiên đường" cho giới mộ điệu.

Khi thiên nhiên trở thành linh hồn của thiết kế

Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, BRG Golf đã bắt tay cùng Nicklaus Design – công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới, do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập. Bài toán đặt ra không hề dễ dàng: làm thế nào để tạo ra một sân golf đạt chuẩn quốc tế mà vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp nguyên bản của núi đá vôi hàng triệu năm tuổi?

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình - Ảnh 3.

Legend Valley Country Club là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật thiết kế và triết lý phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Sau nhiều khảo sát và tính toán, Nicklaus Design đã khéo léo kiến tạo nên những đường fairway uốn lượn, ôm lấy các khối núi đá kỳ vĩ. Mỗi hố golf đều mang đến thử thách riêng, nhưng trên hết là cảm giác "chơi golf trong lòng thiên nhiên", nơi con người không chinh phục mà hòa mình cùng tạo hóa.

Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức đi vào hoạt động, mở ra một chuẩn mực mới cho golf tại Việt Nam. Với cảnh quan ngoạn mục, sân golf Thiên Đường không chỉ làm say lòng người chơi mà còn được coi là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và bảo tồn thiên nhiên.

Từ sân golf đến động lực phát triển kinh tế - xã hội

Giá trị mà Legend Valley Country Club mang lại không chỉ dừng lại ở thể thao hay du lịch. Dự án nhanh chóng trở thành cú hích quan trọng cho kinh tế - xã hội địa phương.

Hàng trăm việc làm mới đã được tạo ra, từ nhân viên kỹ thuật, bảo dưỡng sân cỏ, đến dịch vụ nhà hàng – khách sạn. BRG Golf còn tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh và kỹ năng phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, giúp thanh niên địa phương có cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương.

Điều này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần kéo giới trẻ trở về, cân bằng lại cơ cấu dân số vốn bị lệch lạc trong nhiều năm.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình - Ảnh 4.

Sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club: Điểm hẹn lý tưởng của du lịch xanh bền vững Ninh Bình.

Song song đó, Legend Valley còn đóng góp ngân sách qua thuế, đồng thời biến Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch golf -một phân khúc cao cấp với sức chi tiêu lớn.

Không dừng lại ở một sân 18 hố, tổ hợp Legend Valley được định hướng phát triển thành một quần thể golf với hai sân Nicklaus Design tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, sân 18 hố tiếp theo – với nhiều cung đèo, hố golf ngoạn mục – dự kiến sớm đi vào hoạt động, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm cho mọi golfer, từ người mới chơi đến những tay gôn chuyên nghiệp.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình - Ảnh 5.

Hố số 5 sân golf Legend Valley Country Club

Hơn cả một công trình thể thao, sự ra đời của Legend Valley Country Club là một câu chuyện đặc biệt về phát triển bền vững. Từ một vùng đất nghèo nàn, ít giá trị kinh tế, nay nơi đây đã trở thành điểm sáng, vừa tạo ra giá trị vật chất, vừa bảo tồn thiên nhiên, vừa mở ra tương lai cho một vùng đất hoang sơ.

Như chính cái tên "Thiên Đường" mà người dân ưu ái gọi, Legend Valley Country Club không chỉ là thiên đường của golf, mà còn là thiên đường của sự sống mới, niềm tin mới và khát vọng vươn lên của cả một vùng đất.

