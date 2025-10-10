Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình
Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.
Hành trình hồi sinh một vùng đất bị lãng quên
Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club - tọa lạc tại vị trí sơn thủy hữu tình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn, Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc.
Trước khi trở thành một trong những điểm đến golf đẳng cấp quốc tế, khu vực nay là Legend Valley Country Club từng chỉ là một vùng đầm lầy, nghèo nàn về giá trị kinh tế.
Người dân địa phương quanh năm mưu sinh nhờ khai thác núi đá vôi, loại tài nguyên thiên nhiên mà phải mất hàng triệu năm tạo hóa mới kiến tạo nên.
Hoạt động kinh tế đơn điệu và thiếu bền vững khiến nhiều thanh niên phải rời bỏ quê hương để tìm kế sinh nhai, để lại phía sau một cộng đồng già cỗi và trẻ nhỏ với gánh nặng mất cân đối về cơ cấu dân số.
Trong bối cảnh ấy, BRG Golf đã nhìn thấy một tiềm năng khác: vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá vôi và cảnh quan nguyên sơ hiếm có. Từ tầm nhìn chiến lược và khát vọng làm nên một tuyệt tác golf, BRG Golf quyết định biến vùng đất tưởng chừng bị lãng quên thành một "thiên đường" cho giới mộ điệu.
Khi thiên nhiên trở thành linh hồn của thiết kế
Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, BRG Golf đã bắt tay cùng Nicklaus Design – công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới, do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập. Bài toán đặt ra không hề dễ dàng: làm thế nào để tạo ra một sân golf đạt chuẩn quốc tế mà vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp nguyên bản của núi đá vôi hàng triệu năm tuổi?
Sau nhiều khảo sát và tính toán, Nicklaus Design đã khéo léo kiến tạo nên những đường fairway uốn lượn, ôm lấy các khối núi đá kỳ vĩ. Mỗi hố golf đều mang đến thử thách riêng, nhưng trên hết là cảm giác "chơi golf trong lòng thiên nhiên", nơi con người không chinh phục mà hòa mình cùng tạo hóa.
Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức đi vào hoạt động, mở ra một chuẩn mực mới cho golf tại Việt Nam. Với cảnh quan ngoạn mục, sân golf Thiên Đường không chỉ làm say lòng người chơi mà còn được coi là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và bảo tồn thiên nhiên.
Từ sân golf đến động lực phát triển kinh tế - xã hội
Giá trị mà Legend Valley Country Club mang lại không chỉ dừng lại ở thể thao hay du lịch. Dự án nhanh chóng trở thành cú hích quan trọng cho kinh tế - xã hội địa phương.
Hàng trăm việc làm mới đã được tạo ra, từ nhân viên kỹ thuật, bảo dưỡng sân cỏ, đến dịch vụ nhà hàng – khách sạn. BRG Golf còn tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh và kỹ năng phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, giúp thanh niên địa phương có cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương.
Điều này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần kéo giới trẻ trở về, cân bằng lại cơ cấu dân số vốn bị lệch lạc trong nhiều năm.
Song song đó, Legend Valley còn đóng góp ngân sách qua thuế, đồng thời biến Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch golf -một phân khúc cao cấp với sức chi tiêu lớn.
Không dừng lại ở một sân 18 hố, tổ hợp Legend Valley được định hướng phát triển thành một quần thể golf với hai sân Nicklaus Design tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, sân 18 hố tiếp theo – với nhiều cung đèo, hố golf ngoạn mục – dự kiến sớm đi vào hoạt động, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm cho mọi golfer, từ người mới chơi đến những tay gôn chuyên nghiệp.
Hơn cả một công trình thể thao, sự ra đời của Legend Valley Country Club là một câu chuyện đặc biệt về phát triển bền vững. Từ một vùng đất nghèo nàn, ít giá trị kinh tế, nay nơi đây đã trở thành điểm sáng, vừa tạo ra giá trị vật chất, vừa bảo tồn thiên nhiên, vừa mở ra tương lai cho một vùng đất hoang sơ.
Như chính cái tên "Thiên Đường" mà người dân ưu ái gọi, Legend Valley Country Club không chỉ là thiên đường của golf, mà còn là thiên đường của sự sống mới, niềm tin mới và khát vọng vươn lên của cả một vùng đất.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điệnSản phẩm - Dịch vụ - 43 phút trước
Từ tháng 10, EVN bắt đầu triển khai thử nghiệm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Đáng chú ý, mức giá điện năng thấp nhất chỉ 843 đồng/kWh.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.
Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thườngXu hướng - 18 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường bạc trong nước những ngày giữa tháng 10 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng và các quầy giao dịch vật lý trở nên vắng vẻ bất thường.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 11/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 11/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/nămXu hướng - 1 ngày trước
Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thu về 3,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.