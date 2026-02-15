Mới nhất
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Chủ nhật, 16:32 15/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 1.

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Những ngày cận Tết, không khí mua sắm trên nhiều tuyến phố thời trang tại Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. 

Ghi nhận trong các khung giờ từ cuối chiều đến tối muộn cho thấy lượng người đổ về các khu mua sắm như Phố Chùa Bộc, Phố Đặng Văn Ngữ, Phố Bạch Mai, Phố Nguyễn Trãi, Phố Bà Triệu… tăng mạnh, kéo dài đến tận gần nửa đêm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 2.

Càng về khuya, các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng thời trang, mua sắm càng ken đặc phương tiện. Nhiều đoạn gần như không còn chỗ trống để dừng, đỗ xe máy. Lực lượng bảo vệ tại các cửa hàng liên tục điều phối, hướng dẫn khách gửi xe cách xa vài chục mét rồi đi bộ quay lại mua sắm.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 3.

Tại phố Bạch Mai, bên trong một cửa hàng thời trang nam, khách đứng kín lối đi, người sau nối người trước chờ thử đồ và thanh toán.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 4.

Hiền Long (sinh năm 2003) cùng nhóm bạn tranh thủ những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ để sắm sửa. Theo Long, khi về quê sẽ không còn thời gian mua sắm nên phải chuẩn bị đầy đủ từ bây giờ.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 5.

Một cửa hàng thời trang đông đúc với nhiều chương trình khuyến mại sâu.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 6.

Trên phố Đặng Văn Ngữ, hình ảnh nhiều bạn trẻ tay xách nhiều túi hàng xuất hiện phổ biến. Theo em Hoàng Tú (sinh năm 2003), sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội cho biết, sau khi nhận thưởng Tết, cô quyết định mua sắm thêm quần áo và mỹ phẩm.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 7.

Lượng khách đông những ngày giáp Tết cũng khiến nhân viên thu nhân tại nhiều cửa hàng phải làm việc liên tục để xử lý đơn hàng.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 8.

Không khí tại phố Chùa Bộc – khu vực tập trung nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm dành cho giới trẻ còn nhộn nhịp hơn. Bên trong các cửa hàng mỹ phẩm, khách phải len lỏi từng bước để xem sản phẩm. Nhân viên bảo vệ liên tục hỗ trợ dắt xe ra vào nhằm tránh ùn ứ trước cửa.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 9.

Một cửa hàng giày dép trên phố Chùa Bộc cũng không kém phần đông đúc.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 10.

Theo ghi nhận từ một số cửa hàng trên phố Chùa Bộc, sức mua trong khoảng từ ngày 5 đến 12-2 tăng khoảng 2,5 lần so với ngày thường và cao hơn khoảng 40% so với giai đoạn liền kề trước đó. Nhiều cửa hàng tại phố Chùa Bộc cũng dự kiến doanh thu cao điểm tăng 10–12% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ shop cho biết xu hướng vài năm gần đây cho thấy khách hàng thường tập trung mua sắm sát kỳ nghỉ, sau khi đã nhận lương, thưởng.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 11.

Năm nay, do thời tiết dịp Tết được dự báo khá ấm, các thiết kế mỏng nhẹ như áo dài cách tân, váy liền, sơ mi được ưa chuộng hơn so với trang phục dày. Bên cạnh đó, chương trình giảm giá cuối năm cũng góp phần thu hút đông đảo khách trẻ.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 12.

Đến khoảng 23h, các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Đặng Văn Ngữ vẫn tấp nập người ra vào. Bên ngoài nhiều cửa hàng, không ít người đứng chờ người thân mua sắm do khu vực gửi xe quá tải. Bức tranh mua sắm giáp Tết vì thế kéo dài đến tận khuya, phản ánh rõ nhịp sống sôi động của Thủ đô những ngày cuối năm.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 13.

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

