Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 13 – 18/8/2024): Tăng thêm hàng loạt khu dân cư mất điện liên tục trong tuần, kéo dài nhiều giờ

Điện lực Quận, huyện Ngày Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến cấp điện trở lại Địa điểm ngừng, giảm cung cấp điện Lý do ngừng, giảm cung cấp điện

Kiến Thụy 14/08/2024 07h00 07h15 Các xã Ngũ Đoan, Tân Phong, Minh Tân Kết thúc công tác, chuyển lại kết dây

Kiến Thụy 14/08/2024 06h00 06h15 Các xã Ngũ Đoan, Tân Phong, Minh Tân Chuyển nguồn cấp phục vụ công tác

Kiến Thụy 14/08/2024 06h00 07h00 Đoạn ĐZ từ CD 471-7/42 Ngũ Đoan đi Pt 471-7/38 NĐT (xã Tân Trào - huyện Kiến Thụy) ĐTXD đường dây và trạm 110 KV Kiến Thụy. Tháo lèo đầu cáp cột 44 nhánh NĐT lắp bổ sung DPT 471-7/44 nhánh NĐT

Vĩnh Bảo 14/08/2024 16h 16h30 LDA 371E2.10 gồm các TBA : 20/8, An Biên 2 , Bơm TĐ T1 , Bơm TĐ T1 cũ , Bơm TĐ T2 , Bơm TĐ T2 cũ , Đồng Minh 1 , Đồng MInh 3 , Đồng Minh 4 , Đồng MInh 5 , Đồng Minh 6 , Hạ Đồng , Hậu Đông 2 , HKD Hoàng Long , Hòa Sơn , Hòa Sơn 2 , Hoàng Kênh , Hưng Nhân 3 , Hưng Nhân 5 , Kê Sơn , Kê Sơn 2 , Mạnh Bắc , Nguyễn Duy Hạnh T1 , Nguyễn Duy Hạnh T2 , Nguyễn Thị Hằng , Petrolimec , Phạm Văn Tuấn , Sao Kim An Thái , Số 1 Cầu Nghìn , Số 2 Cầu Nghìn , TBA Quyết Tiến , Thanh Lương 1 , Thanh Lương 2 , Thanh Lương 3 , Thanh Lương 4 , Thanh Lương 5 , Thanh Lương 6 , Thanh Lương 8 , Thoại Anh Khoa , Trường Giang 668 ,Tùng Ngọc , Vinh Quang 6 Chuyển kết dây PV thi công khu tái định cư thị trấn Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo 14/08/2024 15h 15h30 LDA 371E2.10 gồm các TBA : 20/8, An Biên 2 , Bơm TĐ T1 , Bơm TĐ T1 cũ , Bơm TĐ T2 , Bơm TĐ T2 cũ , Đồng Minh 1 , Đồng MInh 3 , Đồng Minh 4 , Đồng MInh 5 , Đồng Minh 6 , Hạ Đồng , Hậu Đông 2 , HKD Hoàng Long , Hòa Sơn , Hòa Sơn 2 , Hoàng Kênh , Hưng Nhân 3 , Hưng Nhân 5 , Kê Sơn , Kê Sơn 2 , Mạnh Bắc , Nguyễn Duy Hạnh T1 , Nguyễn Duy Hạnh T2 , Nguyễn Thị Hằng , Petrolimec , Phạm Văn Tuấn , Sao Kim An Thái , Số 1 Cầu Nghìn , Số 2 Cầu Nghìn , TBA Quyết Tiến , Thanh Lương 1 , Thanh Lương 2 , Thanh Lương 3 , Thanh Lương 4 , Thanh Lương 5 , Thanh Lương 6 , Thanh Lương 8 , Thoại Anh Khoa , Trường Giang 668 ,Tùng Ngọc , Vinh Quang 6 Chuyển kết dây PV thi công khu tái định cư thị trấn Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo 14/08/2024 15h 16h30 LDA 371E2.10 Bệnh viên Huyện , Giầy Liên Dinh , Tân Hòa 1 Tân Hòa 2 ,TBA Đa Khoa QT PV thi công khu tái định cư thị trấn VB

Vĩnh Bảo 14/08/2024 4h 4h30 LDA 371E2.10 20/8 gồm các TBA : An Biên 2 , Bơm TĐ T1 , Bơm TĐ T1 cũ , Bơm TĐ T2 , Bơm TĐ T2 cũ , Đồng Minh 1 , Đồng MInh 3 , Đồng Minh 4 , Đồng MInh 5 , Đồng Minh 6 , Hạ Đồng , Hậu Đông 2 , HKD Hoàng Long , Hòa Sơn , Hòa Sơn 2 , Hoàng Kênh , Hưng Nhân 3 , Hưng Nhân 5 , Kê Sơn , Kê Sơn 2 , Mạnh Bắc , Nguyễn Duy Hạnh T1 , Nguyễn Duy Hạnh T2 , Nguyễn Thị Hằng , Petrolimec , Phạm Văn Tuấn , Sao Kim An Thái , Số 1 Cầu Nghìn , Số 2 Cầu Nghìn , TBA Quyết Tiến , Thanh Lương 1 , Thanh Lương 2 , Thanh Lương 3 , Thanh Lương 4 , Thanh Lương 5 , Thanh Lương 6 , Thanh Lương 8 , Thoại Anh Khoa , Trường Giang 668 ,Tùng Ngọc , Vinh Quang 6 Chuyển kết dây PV thi công khu tái định cư thị trấn Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo 14/08/2024 3h00 3H30 LDA 371E2.10 20/8 gồm các TBA : An Biên 2 , Bơm TĐ T1 , Bơm TĐ T1 cũ , Bơm TĐ T2 , Bơm TĐ T2 cũ , Đồng Minh 1 , Đồng MInh 3 , Đồng Minh 4 , Đồng MInh 5 , Đồng Minh 6 , Hạ Đồng , Hậu Đông 2 , HKD Hoàng Long , Hòa Sơn , Hòa Sơn 2 , Hoàng Kênh , Hưng Nhân 3 , Hưng Nhân 5 , Kê Sơn , Kê Sơn 2 , Mạnh Bắc , Nguyễn Duy Hạnh T1 , Nguyễn Duy Hạnh T2 , Nguyễn Thị Hằng , Petrolimec , Phạm Văn Tuấn , Sao Kim An Thái , Số 1 Cầu Nghìn , Số 2 Cầu Nghìn , TBA Quyết Tiến , Thanh Lương 1 , Thanh Lương 2 , Thanh Lương 3 , Thanh Lương 4 , Thanh Lương 5 , Thanh Lương 6 , Thanh Lương 8 , Thoại Anh Khoa , Trường Giang 668 ,Tùng Ngọc , Vinh Quang 6 Chuyển kết dây PV thi công khu tái định cư thị trấn Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo 14/08/2024 3h00 4h30 LDA 371E2.10 gồm các TBA khách hàng :Bệnh viên Huyện , Giầy Liên Dinh ,Tân Hòa 1 , Tân Hòa 2 , TBA Đa Khoa QT PV thi công khu tái định cư thị trấn VB

Vĩnh Bảo 14/08/2024 3h00 16h30 LDA371-E2.10 TBA Bảo Hiểm XH PV thi công khu tái định cư thị trấn Vĩnh Bảo

Vĩnh Bảo 14/08/2024 3h00 3h15 LDA 377E2.10 TBA khách hàng Chợ Cầu,Dũng Tiến 6 ,Giang Bắc 2,Giang Bắc 3,Giang Bắc 4,Giang Biên 1 , Giang Biên 2 ,Giang Biên 3 , Giang Biên 4 , Giang Biên 5 , Nội Đơn , Nội Đơn 2 , Số 1 cầu Tiên Thanh ,Số 2 cầu Tiên Thanh , Tân Liên 3 , Tân Liên 4 , Tân Liên 6 , Tân Liên 7 , Thiết Tranh , Tô Hiệu , Tự Dùng T2 , Văn Hóa , VINECO 2 , VINECO 3 , VINECO 4 , VINECO 5 , VINECO 6 , VINECO T1 , Vĩnh An 5 , Vĩnh An 6 , Vĩnh An 7 , Vĩnh An 8 , Vĩnh An 9 ,Vườn Nghè Chuyển kết dây

Vĩnh Bảo 14/08/2024 3h00 3h15 TBA khách hàng gồm EASYLY T1 , EASYLY T2, Hạo Hãn, Hạo Hãn 2, IWAHASHI BRUSHES, London, May Hai , Packaging, RUIPENG FEI, Sao Mai 3, SunMax T1, SunMax T2, Tân Dương, Văn Phòng Phẩm, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vonfram, Well PoWer,Xử lý nước thải, Bắc Hải , Bơm Xi Phông T1, Tân Liên 5, Xi Phông, Xi phông T2 Chuyển kết dây

Hải An 14/08/2024 15h15 16h15 Trạm khách hàng (TBA : Cục Hải Quan Thành Phố ) VSCN bao thầu TBA

Hải An 14/08/2024 14h00 15h00 Trạm khách hàng (TBA : TraCo) VSCN bao thầu TBA

Hải An 14/08/2024 10h30 11h30 Trạm khách hàng (TBA :Xăng Dầu Hải Lộc ) VSCN bao thầu TBA

Hải An 14/08/2024 09h15 10h15 Trạm khách hàng (TBA : Vinatrans 1 ) VSCN bao thầu TBA

Hải An 14/08/2024 08h00 09h00 Trạm khách hàng (TBA : Công Ty Huy Hoàng ) VSCN bao thầu TBA

Vĩnh Bảo 14/08/2024 5h00 5h15 TBA khách hàng Chợ Cầu,Dũng Tiến 6 ,Giang Bắc 2,Giang Bắc 3,Giang Bắc 4,Giang Biên 1 , Giang Biên 2 ,Giang Biên 3 , Giang Biên 4 , Giang Biên 5 , Nội Đơn , Nội Đơn 2 , Số 1 cầu Tiên Thanh ,Số 2 cầu Tiên Thanh , Tân Liên 3 , Tân Liên 4 , Tân Liên 6 , Tân Liên 7 , Thiết Tranh , Tô Hiệu , Tự Dùng T2 , Văn Hóa , VINECO 2 , VINECO 3 , VINECO 4 , VINECO 5 , VINECO 6 , VINECO T1 , Vĩnh An 5 , Vĩnh An 6 , Vĩnh An 7 , Vĩnh An 8 , Vĩnh An 9 ,Vườn Nghè Chuyển kết dây

Vĩnh Bảo 14/08/2024 5h00 5h15 TBA khách hàng gồm EASYLY T1 , EASYLY T2, Hạo Hãn, Hạo Hãn 2, IWAHASHI BRUSHES, London, May Hai , Packaging, RUIPENG FEI, Sao Mai 3, SunMax T1, SunMax T2, Tân Dương, Văn Phòng Phẩm, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vonfram, Well PoWer,Xử lý nước thải, Bắc Hải , Bơm Xi Phông T1, Tân Liên 5, Xi Phông, Xi phông T2 Chuyển kết dây

Hồng bàng 14/08/2024 14h10 15h30 Khách hàng chuyên dùng: Cty Hoàng Thành (1000) VSCN, xiết tiếp xúc, bảo dưỡng MBA theo hợp đồng bao thầu,

Hồng bàng 14/08/2024 10h30 11h30 Khách hàng trạm công cộng TBA Trại Chuối 5 - khu vực đường Đội Văn Thí nghiệm CBM, kết hợp VSCN, xiết tiếp xúc MBA

Vĩnh Bảo 14/08/2024 7h00 16h00 TBA Tam Cường 2 ( thôn 10) Di chuyển công trình điện PV giải phóng mặt bằng thi công đường nông thôn mới xã Tam Cường

Hồng bàng 14/08/2024 09h30 10h30 Khách hàng trạm công cộng TBA Trại Chuối 2 - khu vực đường Bãi Sậy Thí nghiệm CBM, kết hợp VSCN, xiết tiếp xúc MBA

Hồng bàng 14/08/2024 08h20 09h30 Khách hàng trạm công cộng TBA Trại Chuối 1 - Khu vực đường Đốc Tít Thí nghiệm CBM, kết hợp VSCN, xiết tiếp xúc MBA

An Lão 14/08/2024 08h30 10h00 Đo đếm cao thế ranh giới AL-KT ( Xã An Thọ - Huyện An Lão) Thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm cao thế cột 14 Cao Mật ( Ranh giới AL-KT) lộ 474 TC An Thái.

Đồ Sơn 14/08/2024 7h00 11h30 TBA Hòn Dấu 3 ( TBA Khách hàng) Thay CD, xử lý chảy dầu MBA, bổ xung sấy, cảnh báo sự cố tại TBA Hòn Dấu 3 lộ 477E2.15 theo đề nghị của khách hàng

Lê Chân 14/08/2024 15h30 17h30 Đường Quán Nam (TBA Quán Nam 1) Đấu nối cáp đường trục tại tủ hạ thế

Lê Chân 14/08/2024 6h00 8h30 trạm Truyền hình 630kVA lộ 473E2.13, trạm Truyền hình 250kVA lộ 472E2.12 Thay TI định kỳ

Lê Chân 14/08/2024 6h00 16h00 Đường Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Tường Loan, Hoàng Minh Thảo (Các TBA Mương Dư Hàng, Đồng Bún 1,2,3,4,5,6, Bao bì PP (TNH), Kim sơn, Gỗ 6-1 M1,2,3, Đồng Bún 3 M2, Hoàng Minh Thảo 1) Kiểm tra thi nghiệm thiết bị theo CBM, vệ sinh, lấy mẫu, bổ sung dầu TBA lộ 483E2.12

An Dương 14/08/2024 8:00 9:00 TBA Long Sơn lộ 371E2.9 VSCN theo hợp đồng bao thầu TBA Long Sơn lộ 371E2.9

An Dương 14/08/2024 10:10 11:00 Cơ khí 82 lộ 371E2.9 VSCN theo hợp đồng bao thầu TBA Cơ khí 82 lộ 371E2.9

An Dương 14/08/2024 9:10 10:00 Cân Long Thành lộ 371 E2.9 VSCN theo hợp đồng bao thầu TBA Cân Long Thành lộ 371 E2.9

Kiến an 14/08/2024 14h00 16h00 -Trạm khách hàng (TBA OST ( M3) 400kva) VSCN, XTX theo hợp đồng bao thầu