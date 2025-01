Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 14 - 19/1/2025: Điểm danh những khu dân cư nào mất điện cả ngày

Thời gian Khu vực Đơn vị

19/01/2025 từ 06:00 - 06:15 Khu công nghiệp Bảo Minh Điện lực Huyện Vụ Bản

19/01/2025 từ 06:00 - 08:00 Khu công nghiệp Bảo Minh Điện lực Huyện Vụ Bản

19/01/2025 từ 06:00 - 09:30 * Các Xã : - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 2+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; - Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5+7. * Các TBA chuyên dùng: - C.ty CP Kinh Bắc, NHNN Cổ Giả. Điện lực Huyện Nam Trực

19/01/2025 từ 06:00 - 16:00 TBA Nghĩa Trung 8; Liễu Đề 3,8,13; Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định; Ban chỉ huy Quân sự Huyện Nghĩa Hưng Điện lực Huyện Nghĩa Hưng

19/01/2025 từ 06:00 - 17:00 TBA chuyên dùng: Cty CP May Nam Tiến Nam Định. Điện lực Huyện Nam Trực

19/01/2025 từ 07:00 - 07:15 Các TBA thị trấn Lâm Điện lực Huyện Ý Yên

19/01/2025 từ 07:00 - 07:30 Phụ tải đường dây 474 E3.4 sau re 474/17 gồm: TBA Đô thị Dệt T3, T5 - Phường Năng Tĩnh; TBA Hoàng Hoa Thám - 320 KVA Phường Năng Tĩnh; TBA Trần Hưng Đạo 11, TBA Vườn Hoa,TBA Trần Quốc Toản - Phường Trần Hưng Đạo; TBA Công ty chợ 2 - 320 KVA Phường Trần Đăng Ninh; , TBA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH M3, TBA XN May Vị Hoàng , TBA Nhà Văn Hóa TN , TBA Bưu Điện Tỉnh , TBA Cty Cổng Vàng , TBA CTCP Dệt Lụa NĐ(1000KVA) đo đếm cao thế, TBA Viện Kiểm Sát T.ND, TBA Anh Sơn , TBA Bệnh Viện Nhi Tỉnh, TBA CT Dệt Lụa 3, TBA NH.Hàng Cửa Đông , TBA TT khuyến công và TV KV1 , TBA Liên đoàn lao động tỉnh, TBA BẢO TÀNG TỈNH , TBA CT Dệt Lụa 1, 2, TBA NH Bưu Điện Liên Việt , TBA Ngân hàng nhà nước thuộc phường Năng Tĩnh,Trần Hưng Đạo. TBA Nguyễn Văn Trỗi 4-1- Phường Năng Tĩnh, TBA Đinh Bộ Lĩnh , TBA Hàng Thao 2, TBA Bến Củi , TBA Ngô Quyền 2 , 3 , 4 -Phường Năng Tĩnh; TBA Máy Chai 1, 2, 3 - Phường Trần Hưng Đạo, TBA CTCP May 9 ,TBA CT Hương Thảo ,TBA NH Agribank NĐ (36 Tô Hiệu), TBA XN May 1 - Cty Det thuộc các phường Mỹ Xá Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 07:00 - 09:30 Phụ tải đường dây - ĐZ475E3.4 sau DCL 475-7/3/1 nhánh Bệnh viện ĐK tỉnh gồm: TBA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH NĐ( Bộ CH Quân Sự), TBA Công An tinh ND, TBA BVĐK tỉnh M1 , TBA BVĐK tỉnh M2 - Phường Cửa Bắc Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 07:00 - 09:30 Phụ tải đường dây 474 E3.4 đến Re 474/17 gồm: TBA Đô thị Dệt T1, TBA Phân Viện 5, TBA Nhà trẻ Sao Vàng P năng Tĩnh TBA BVPhụ Sản 1, 2, TBA Bảo Tàng Dệt May (Dệt Xưa), TBA Trường TCN Số 20-BQP Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 07:00 - 11:30 Các TBA thị trấn Lâm Điện lực Huyện Ý Yên

19/01/2025 từ 07:00 - 11:30 Phụ tải đường dây 472 E3.9 đến DCL 472-7 RMU Cổng Hậu gồm: TBA Tân An 2, TBA Cổng Hậu 2 , 3, TBA May Trường Xuân, TBA Bãi Vượt TBA T2-Nam Định Tower, TBA T1-Nam Định Tower, Phường Cửa Bắc; Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 07:00 - 15:00 Phụ tải đường dây ĐZ475E3.4 đến DCL 475-7/3/1 nhánh Bệnh viện ĐK tỉnh đến DCL 475-7/27 gồm: TBA Chợ Rồng, TBA Chợ Mỹ Tho -Phường Cửa Bắc TBA Đền Giếng 2 , TBA Đền Giếng 1, TBA Công ty In , TBA Quang Trung 1,2, - Phường Quang Trung; TBA CN ngân hàng CS-XH Tỉnh, TBA CT CHỢ 1 ,TBA Ngân hàng Công Thương, TBA Ngân hàng NN - 315 Trần Hưng Đạo, TBA ĐH KTKT CNghiệp thuộc các phường Cửa Bắc, Quang Trung Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 07:45 - 08:00 Khu công nghiệp Bảo Minh Điện lực Huyện Vụ Bản

19/01/2025 từ 07:45 - 08:00 Khu công nghiệp Bảo Minh, xã Liên Bảo Điện lực Huyện Vụ Bản

19/01/2025 từ 08:20 - 08:30 TBA:Hồng Phong 1,3,4; TBA Hùng Sơn 1,2 xã Hải Nam; TBA Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 xã Hải Nam; Trà Trung 2,3,4 xã Hải Nam, C.Hà Lạn xã Hải Nam.,Mai Xuân Phong, Mai Văn Hiền, Mai Văn Thực, Mai Văn Việt, Ngô Thị Hạt,TBA Xuân Lạc 10 xã Xuân Lạc- Xuân Trường, Trường Dạy nghề; Đầm Tôm -HN;; Lương Tiến Dũng; Nguyễn V Minh; Mai Văn Giới; Mai Văn Bình; Ngô Văn Tuấn; Ngô Văn Hải; Ngô Thị Thúy; Mai Văn Toán; Đệ Nhất Cổng; Ngô Trường Giang; Lương Văn Sỹ; Trịnh Văn Hà; Minh Khôi; CTy CP 5 sao, An Lộc Phát. Điện lực Huyện Hải Hậu

19/01/2025 từ 08:30 - 09:00 Các TBA: Xuân Kiên 1, 3, 5; Xuân Tiến 1, 4, 11; Xuân Hòa 1, 3, 5, 7, 9, 11. Công ty, doanh nghiệp: Ngô Văn Thận Điện lực Huyện Xuân Trường

19/01/2025 từ 08:30 - 09:00 Các TBA: Xuân Lạc 4; Xuân Kiên 8; Xuân Phương 3; Xuân Bắc 9; Xuân Ngọc 13; Xuân Trung 7; Xuân Trường 15, 19. Các công ty, doanh nghiệp: Nhà máy nước Xuân Kiên, Đình Mộc, Ngân hàng NN&PTNT Xuân Kiên, Hồng Việt, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định; Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định. Điện lực Huyện Xuân Trường

19/01/2025 từ 08:30 - 09:00 TBA: Hải Trung 2,4,7,12,13,15- xã Hải Trung, TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4,5,8,9 xã Xuân Nghĩa. TBA:CS.Nguyễn V Chiến, CTY Giao Thông 1,2, DN Tuấn Anh, CTY Duy Nam, Xuân Toản, Thanh Phú, Giáo xứ Xuân Dục, CTY Huy Khánh, CTY NS Quất Lâm. Điện lực Huyện Hải Hậu

19/01/2025 từ 11:15 - 11:30 Các TBA thị trấn Lâm Điện lực Huyện Ý Yên

19/01/2025 từ 13:00 - 13:30 Phụ tải đường dây 475 E3.7 sau DCL 471-7 Xây Lê Hồng Phong gồm: Nguyễn Trãi 1, 2 - 400 KVA Phường Quang Trung; TBA Lê Hồng Phong 1, 2, Hoàng Ngân, TBA Tấm Lợp Bạch Đằng - Phường Trần Hưng Đạo; TBA Sở Tài Nguyên-630KVA Phường Quang Trung TBA Ngân hàng (Quy HoTro Phat Trien), Ngân hàng NN& PTNT Phường Trần Hưng Đạo Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 13:00 - 15:00 Phụ tải đường dây 475 E3.7 sau Re 475/25 đến DCL 471-7 Xây LHP gồm: TBA Hàn Thuyên, TBA Bờ Hồ, Nguyễn Du 1, 2, Hàng Đồng 1, 2 - Phường Trần Hưng Đạo; TBA Mạc Thị Bưởi 2, TBA VP Tinh Uy-(475-E37), TBA UBND Tinh-(475-E37, TBA Khach San Vi Hoang , TBA Nha Van Hoa 3/2 ( Điện ảnh và triển lãm) , TBA CTCP Du Lịch, TBA BQL Đầu tư Xây Dựng, Phường Quang Trung, Vị Hoàng Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 13:30 - 15:00 Phụ tải đường dây ĐZ475E3.7 đến Re 475/25 đến LBS 475/19/1 Thống Nhất gồm: TBA 38A-1, Thượng Lỗi , TBA Thuận Thành- Phường Quang Trung Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 14:00 - 16:00 TBA Nghĩa Trung 1,4,5,6,7 ,9,10, ,12, 13, TBA Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trường Dung 1,2, TBA Công ty TNHH đóng tàu Phong Chinh, TBA Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước). TBA Thống Nhất 2,5,8, TBA san tải Nghĩa Trung. Điện lực Huyện Nghĩa Hưng

19/01/2025 từ 14:00 - 17:00 Phụ tải đường dây 477 E3.1 đến Re 477/67A gồm: TBA Phúc Thái 2,TBA Phúc Thái 1,TBA Thuận Tường An, TBA Sợi Hợp Thành ,TBA Công Danh ,TBA Bao Bì CFC ,TBA Bạch Việt 5,TBA Chiếu sáng đô thị ,TBA Cty UWANT ,TBA TS LengerVN ,TBA Tuấn Thành ,TBA Lộc Thịnh 2,TBA CTTNHH Thảo Long, TBA Vân Anh, TBA Cty VINA KY GLOBA,TBA Mega Bright ,TBA Đại Thành ,TBA Day Luoi Thep 1 ,TBA Day Luoi Thep 2,TBA CS Đèn Đường T1,TBA CTy TNHH Độc lập ,TBA Cty Trí Năng ,TBA TNHH Ngọc Thịnh Globaill, TBA Hưng Thịnh TBA CTy TNHH Nam Sơn-,T BA Yong Thái, TBA Hoàng Văn Mãi, TBA DNTN Phúc Thanh ,TBA Công ty xây lắp thuộc cụm CN An Xá Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 14:45 - 15:00 Phụ tải đường dây 475 E3.4 gồm: TBA Chợ Rồng, TBA Chợ Mỹ Tho -Phường Cửa Bắc TBA Đền Giếng 2 , TBA Đền Giếng 1, TBA Công ty In, TBA Quang Trung 2, TBA Quang Trung 1 , TBA Kim Đồng - Phường Quang Trung; TBA Hàn Thuyên 2 , TBA Nha Khach NH CThuong, TBA Hàn Thuyên 1 - Phường Quang Trung; TBA Cồn Găng , TBA Hàn Thuyên 4 , TBA Chùa Cả - Phường Vị Xuyên; TBA CN ngân hàng CS-XH Tỉnh, TBA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH NĐ( Bộ CH Quân Sự) ,TBA Công An tinh ND , TBA BVĐK tỉnh M1 TBA BVĐK tỉnh M2, TBA CT Chợ 1, TBA Ngân hàng NN - 315 Trần Hưng Đạo, TBA ĐH KTKT CNghiệp, TBA NH Công Thương, TBA Cao đẳng xây dựng NĐ, TBA SỞ TDTT, TBA Sở TDTT (sân Thiên Trường 1 ) TBA Sở tài chính Tỉnh, TBA CP DP Nam Ha M1 1000KVA - M2, TBA CTCP May Nam Ha thuộc các phường Cửa Bắc, Bà Triệu, Quang Trung Vị Hoàng, Vị Xuyên Điện lực Thành phố Nam Định

19/01/2025 từ 16:00 - 17:00 * Các Xã : - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 2+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2, Cổ Giả; * Các TBA chuyên dùng: - C.ty CP Kinh Bắc, NHNN Cổ Giả. Điện lực Huyện Nam Trực

19/01/2025 từ 16:30 - 17:30 TBA Nghĩa Trung 8; Liễu Đề 3,8,13; Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định; Ban chỉ huy Quân sự Huyện Nghĩa Hưng Điện lực Huyện Nghĩa Hưng

