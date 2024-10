Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 8 – 13/10/2024: Nhiều khu dân cư liên tục mất điện, có nơi 12 tiếng không có điện để dùng

09/10/2024 từ 06:00 - 07:15

Phụ tải đường dây 473 E3.7 đến LBS 473/2 gồm TBA Dịch Tễ, Đệ Tứ 1, 2, 3 - Phường Lộc Hạ; TBA BV Mắt Tỉnh Nam Dinh, TBA BV Lao Phổi NĐ, TBA C/S Đường 10 , TBA Benh Vien Tam Than 1, TBA May Sông Hồng, TBA Benh Vien Tam Than 2 thuộc Phường Lộc Hạ