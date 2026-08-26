Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 26 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 26 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 26 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường mạc Cữu (khu vực cầu Giải phóng 9) phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 18:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường mạc Cữu Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 18:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường mạc Cữu Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 18:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành A Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu 3 nuôi tôm Trung Sơn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu 4 nuôi tôm Trung Sơn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vàm Hàn (bờ hữu ngạn), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Kiên Hảo gồm tổ 10 ấp Kiên Hảo, tổ 5 ấp Phước Thái xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan bờ đông kinh Kiên Hảo gồm từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận. khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Kiên Hảo gồm tổ 10 ấp Kiên Hảo, tổ 5 ấp Phước Thái xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 8, tổ 9 ấp Hiệp Bình, từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 11:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh 11 Mỹ Hiệp Sơn gồm tổ 3, tổ 12 ấp Hiệp Thành, tổ 3 đến tổ 4 ấp Hiệp Hòa, tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ tây kinh Vàm Rầy gồm từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Vàm Rầy, từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Thuận An xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ tây kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A1, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 13:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim qui A1, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã an Minh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/08/2026 đến 14:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A1, xã Vân Khánh, tỉnh An giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 1 Dương Đông,,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 11:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố gành gió, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu phố Dường Bào , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi thơm ,,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Dương, Cửa Can , gành dầu ,,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố ương tơ , Cửa Dương, Cửa Can , gành dầu ,Một phần Khu Phố 1,5,6,9,10 Dương Đông ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố dương tơ , Cửa Dương, bãi thơm, gành dầu ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đường Bào Dương Tơ ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đường Bào Dương Tơ , Khu Phố Bãi Vòng Hàm Ninh, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Khu vực Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 2 ấp Nước Chảy, ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Đường Phan Văn Bảy đoạn từ trường THCS Vĩnh Phong 1 đến Cống Bà Đầm ấp Vĩnh Đông, từ Cống Bà Đầm đến chợ Vàm Chắc Băng ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Phong. Khu vực từ cầu Đường Sân đến Vàm Cái Ướng ấp Bình Phong và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h30 đến 17h00: Trạm Công ty Cầu Đường 10, Công ty 487 ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ Cầu Đường Cày đến Kinh Ranh Thạnh Lộc, KH5 Chớp Khỉ, Kinh Đông Pháp, Kinh sáu Thước, Kinh Đội, Kinh KH6 Bờ Trúc, Kinh Đường Lầu, Kinh Chùa, Kinh Đòn Dông, Kinh Đường Giữa, Kinh Năm Tỷ, Kinh TL KH7, Khu dân cư vượt lũ Thạnh Lộc, Khu dân cư Kinh Ranh Thạnh Lộc, CHQS xã Thạnh Hưng, một phần Kinh KH6 - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đuốc - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú cũ - Thuộc xã Long Thạnh và Đoạn từ Cầu Chữ Y đến Cầu Treo - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 13:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông - xã Kiên Lương. Toàn bộ xã Hòn Nghệ, toàn bộ xã Sơn Hải - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 18:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang Ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/08/2026 đến 13:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hỏa Ngọn, xãVĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/08/2026 đến 13:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Thành, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 30/8/2026.