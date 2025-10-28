Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Thứ ba, 10:16 28/10/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 28/10/2025

11:00 28/10/2025

Một phần khu Phú Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 28/10/2025

18:00 28/10/2025

Một phần đường Lê Thị Riêng P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 28/10/2025

18:00 28/10/2025

Một phần đường Huỳnh Tấn Phát P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/10/2025

17:00 28/10/2025

Một phần khu Phú Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/10/2025

17:00 28/10/2025

Một phần khu Phú Cường P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/10/2025

17:00 28/10/2025

Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/10/2025

17:00 28/10/2025

Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/10/2025

11:00 29/10/2025

Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/10/2025

11:00 29/10/2025

Một phần đường CMT8 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/10/2025

11:00 29/10/2025

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/10/2025

11:00 29/10/2025

Một phần đường 72 Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/10/2025

18:00 29/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá, tỉnh AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/10/2025

17:00 29/10/2025

Khu vực kênh 6 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/10/2025

17:00 29/10/2025

Khu vực Chợ Rạch Sỏi P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/10/2025

17:00 29/10/2025

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/10/2025

17:00 29/10/2025

Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/10/2025

11:00 30/10/2025

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/10/2025

11:00 30/10/2025

Một phần khu vực Kênh 6 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/10/2025

11:00 30/10/2025

Một phần khu vực Kênh Năm Liêu P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/10/2025

11:00 30/10/2025

Một phần đường 30/04 P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/10/2025

18:00 30/10/2025

Khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá (Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tuân, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, siêu thị Nguyễn Kim)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Một phần đường Bùi Viện P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Một phần kênh Giày Heo P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 30/10/2025

17:00 30/10/2025

Khu DCVL Cây Sao P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 31/10/2025

11:00 31/10/2025

Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 31/10/2025

11:00 31/10/2025

Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 31/10/2025

11:30 31/10/2025

Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 31/10/2025

13:00 31/10/2025

Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 31/10/2025

13:00 31/10/2025

Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 31/10/2025

17:30 31/10/2025

Một phần khu vực Kênh Sau P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 31/10/2025

17:30 31/10/2025

Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 01/11/2025

18:00 01/11/2025

Một phần đường Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Quang Huy, Lâm Thanh Mão, Lý Thị Huê, KDC đường Số 2 P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 02/11/2025

18:00 02/11/2025

Một phần đường Trần Phú, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Mạc Đỉnh Chi, Tự Do, Võ Trường Toản, Mậu Thân, Nguyễn Công Trứ, P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

11:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp An Bình, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/10/2025

13:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

KP Minh Long, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

KP Minh Phú, Xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

14:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Phước Ninh, Phước Chung, Phước Tận, Hòa An – Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Phước Ninh, Hòa An – Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Đông Thọ và một phần ấp Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/10/2025

17:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

17:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 30/10/2025

18:00:00 ngày 30/10/2025

Kênh 0, Kênh 1, Kênh A, ấp Tân Phú, ấp Tân Thành, ấp Bình Thành và một phần ấp Tân Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 30/10/2025

18:00:00 ngày 30/10/2025

Kênh 9, ấp Thạnh Tây và ấp Thạnh Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:30:00 ngày 31/10/2025

Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Đông Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:30:00 ngày 01/11/2025

Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:30:00 ngày 28/10/2025

10:30:00 ngày 28/10/2025

Kinh HN2, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Khu vực cửa khẩu xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/10/2025

15:30:00 ngày 28/10/2025

Khu vực Đầm Chích, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Kinh Thời Trang, ấp Kinh T4, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Kinh T3, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 6 đến tổ 8, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu vực bên sông Quốc Lộ 80 từ kho phân Trần Mến, gồm từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Mỹ Bình, phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu vực kênh Thần Nông – đê Quốc Phòng thuộc tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 12 khu phố Tân Hưng, tổ 22 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Khu vực kênh 286 – kênh 200 thuộc tổ 17, tổ 18, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 2 đến tổ 6, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất, gồm từ tổ 1 đến tổ 10, ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Khu vực lộ đan, lộ nhựa hai bên kênh Lình Huỳnh gồm tổ 6 đến tổ 9 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Huỳnh Sơn, từ tổ 1 đến tổ 9 ấp Lình Huỳnh, từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất (trùng phạm vi với khu vực trên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Huyện Đội Hòn Đất (cũ) đến cơ sở cán Tol Hoa Sen; khu phố Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận và các ấp, khu phố lân cận (Chòm Sao, Sơn Kiên, Sơn Tiến, Mỹ Hòa, Hiệp Bình, Hiệp Tân...)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công ty TNHH Nam Hà (ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn) đến cầu T5; gồm các kênh 283, 285, 286, KH7, Tám Ngàn, Vàm Rầy, Cả Cội, Bình Giang 1-2, T5-T6; thuộc xã Bình Sơn và xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 3, xã An Minh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 29/10/2025

14:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

18:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

11:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần Cửa Lấp, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

KH Cội Nguồn, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

KH Quang Phương, ĐK Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

18:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

16:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

16:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Khu phố Ông Lang, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

18:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

18:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Tuyến tránh Chợ Thứ 3, Kinh Cây Xoài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Kinh Bào Môn, ấp Lô 15, Cái Nước, Lô 3 – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Cống Cái Lớn, dọc sông Cái Lớn, ấp Lô 2 – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp Xẻo Rô, Lô 2, 3 – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Kinh Thứ 2 từ ấp 5 đến Kinh Tây Sơn – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp 5, Tây Sơn – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Từ Chợ Thứ 7 đến Cơi 5 (QL63) – xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Phú Lâm, Phú Hưởng, 7 Chợ – xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Kinh Thứ 2 từ Kinh Tây Sơn đến Cây Còng – xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Ấp Xẻo Đước, Cái Nước – xã An Biện, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

