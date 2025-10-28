Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 28/10/2025
11:00 28/10/2025
Một phần khu Phú Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 28/10/2025
18:00 28/10/2025
Một phần đường Lê Thị Riêng P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 28/10/2025
18:00 28/10/2025
Một phần đường Huỳnh Tấn Phát P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/10/2025
17:00 28/10/2025
Một phần khu Phú Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/10/2025
17:00 28/10/2025
Một phần khu Phú Cường P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/10/2025
17:00 28/10/2025
Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/10/2025
17:00 28/10/2025
Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/10/2025
11:00 29/10/2025
Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/10/2025
11:00 29/10/2025
Một phần đường CMT8 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/10/2025
11:00 29/10/2025
Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/10/2025
11:00 29/10/2025
Một phần đường 72 Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/10/2025
18:00 29/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá, tỉnh AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 29/10/2025
17:00 29/10/2025
Khu vực kênh 6 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 29/10/2025
17:00 29/10/2025
Khu vực Chợ Rạch Sỏi P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 29/10/2025
17:00 29/10/2025
Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 29/10/2025
17:00 29/10/2025
Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/10/2025
11:00 30/10/2025
Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/10/2025
11:00 30/10/2025
Một phần khu vực Kênh 6 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/10/2025
11:00 30/10/2025
Một phần khu vực Kênh Năm Liêu P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/10/2025
11:00 30/10/2025
Một phần đường 30/04 P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/10/2025
18:00 30/10/2025
Khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá (Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tuân, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, siêu thị Nguyễn Kim)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Một phần đường Bùi Viện P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Một phần kênh Giày Heo P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 30/10/2025
17:00 30/10/2025
Khu DCVL Cây Sao P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 31/10/2025
11:00 31/10/2025
Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 31/10/2025
11:00 31/10/2025
Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 31/10/2025
11:30 31/10/2025
Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 31/10/2025
13:00 31/10/2025
Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 31/10/2025
13:00 31/10/2025
Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 31/10/2025
17:30 31/10/2025
Một phần khu vực Kênh Sau P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 31/10/2025
17:30 31/10/2025
Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 01/11/2025
18:00 01/11/2025
Một phần đường Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Quang Huy, Lâm Thanh Mão, Lý Thị Huê, KDC đường Số 2 P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 02/11/2025
18:00 02/11/2025
Một phần đường Trần Phú, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Mạc Đỉnh Chi, Tự Do, Võ Trường Toản, Mậu Thân, Nguyễn Công Trứ, P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
11:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp An Bình, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/10/2025
13:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Sua Đũa, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
KP Minh Long, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
KP Minh Phú, Xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
14:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Phước Ninh, Phước Chung, Phước Tận, Hòa An – Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Phước Ninh, Hòa An – Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Đông Thọ và một phần ấp Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/10/2025
17:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
17:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/10/2025
18:00:00 ngày 30/10/2025
Kênh 0, Kênh 1, Kênh A, ấp Tân Phú, ấp Tân Thành, ấp Bình Thành và một phần ấp Tân Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/10/2025
18:00:00 ngày 30/10/2025
Kênh 9, ấp Thạnh Tây và ấp Thạnh Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:30:00 ngày 31/10/2025
Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Đông Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:30:00 ngày 01/11/2025
Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:30:00 ngày 28/10/2025
10:30:00 ngày 28/10/2025
Kinh HN2, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Khu vực cửa khẩu xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/10/2025
15:30:00 ngày 28/10/2025
Khu vực Đầm Chích, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Kinh Thời Trang, ấp Kinh T4, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Kinh T3, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 6 đến tổ 8, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu vực bên sông Quốc Lộ 80 từ kho phân Trần Mến, gồm từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Mỹ Bình, phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu vực kênh Thần Nông – đê Quốc Phòng thuộc tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 12 khu phố Tân Hưng, tổ 22 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Khu vực kênh 286 – kênh 200 thuộc tổ 17, tổ 18, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 2 đến tổ 6, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất, gồm từ tổ 1 đến tổ 10, ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Khu vực lộ đan, lộ nhựa hai bên kênh Lình Huỳnh gồm tổ 6 đến tổ 9 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Huỳnh Sơn, từ tổ 1 đến tổ 9 ấp Lình Huỳnh, từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất (trùng phạm vi với khu vực trên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Huyện Đội Hòn Đất (cũ) đến cơ sở cán Tol Hoa Sen; khu phố Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận và các ấp, khu phố lân cận (Chòm Sao, Sơn Kiên, Sơn Tiến, Mỹ Hòa, Hiệp Bình, Hiệp Tân...)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công ty TNHH Nam Hà (ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn) đến cầu T5; gồm các kênh 283, 285, 286, KH7, Tám Ngàn, Vàm Rầy, Cả Cội, Bình Giang 1-2, T5-T6; thuộc xã Bình Sơn và xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 3, xã An Minh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 29/10/2025
14:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
18:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
11:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần Cửa Lấp, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
KH Cội Nguồn, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
KH Quang Phương, ĐK Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
18:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Khu phố Ông Lang, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
18:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
18:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Tuyến tránh Chợ Thứ 3, Kinh Cây Xoài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Kinh Bào Môn, ấp Lô 15, Cái Nước, Lô 3 – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Cống Cái Lớn, dọc sông Cái Lớn, ấp Lô 2 – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp Xẻo Rô, Lô 2, 3 – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Kinh Thứ 2 từ ấp 5 đến Kinh Tây Sơn – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp 5, Tây Sơn – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Từ Chợ Thứ 7 đến Cơi 5 (QL63) – xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Phú Lâm, Phú Hưởng, 7 Chợ – xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Kinh Thứ 2 từ Kinh Tây Sơn đến Cây Còng – xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Ấp Xẻo Đước, Cái Nước – xã An Biện, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
