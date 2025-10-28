Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 28/10/2025 11:00 28/10/2025 Một phần khu Phú Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 28/10/2025 18:00 28/10/2025 Một phần đường Lê Thị Riêng P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 28/10/2025 18:00 28/10/2025 Một phần đường Huỳnh Tấn Phát P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/10/2025 17:00 28/10/2025 Một phần khu Phú Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/10/2025 17:00 28/10/2025 Một phần khu Phú Cường P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/10/2025 17:00 28/10/2025 Một phần đường Trần Khánh Dư P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/10/2025 17:00 28/10/2025 Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/10/2025 11:00 29/10/2025 Một phần đường Ngô Thời Nhiệm P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/10/2025 11:00 29/10/2025 Một phần đường CMT8 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/10/2025 11:00 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/10/2025 11:00 29/10/2025 Một phần đường 72 Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/10/2025 18:00 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá, tỉnh AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 29/10/2025 17:00 29/10/2025 Khu vực kênh 6 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 29/10/2025 17:00 29/10/2025 Khu vực Chợ Rạch Sỏi P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 29/10/2025 17:00 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 29/10/2025 17:00 29/10/2025 Một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/10/2025 11:00 30/10/2025 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/10/2025 11:00 30/10/2025 Một phần khu vực Kênh 6 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/10/2025 11:00 30/10/2025 Một phần khu vực Kênh Năm Liêu P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/10/2025 11:00 30/10/2025 Một phần đường 30/04 P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/10/2025 18:00 30/10/2025 Khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá (Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tuân, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, siêu thị Nguyễn Kim) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Một phần đường Bùi Viện P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Một phần kênh Giày Heo P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 30/10/2025 17:00 30/10/2025 Khu DCVL Cây Sao P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 31/10/2025 11:00 31/10/2025 Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 31/10/2025 11:00 31/10/2025 Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 31/10/2025 11:30 31/10/2025 Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 31/10/2025 13:00 31/10/2025 Một phần đường Nguyễn Gia Thiều P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 31/10/2025 13:00 31/10/2025 Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 31/10/2025 17:30 31/10/2025 Một phần khu vực Kênh Sau P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 31/10/2025 17:30 31/10/2025 Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 01/11/2025 18:00 01/11/2025 Một phần đường Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Quang Huy, Lâm Thanh Mão, Lý Thị Huê, KDC đường Số 2 P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 02/11/2025 18:00 02/11/2025 Một phần đường Trần Phú, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Mạc Đỉnh Chi, Tự Do, Võ Trường Toản, Mậu Thân, Nguyễn Công Trứ, P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 11:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp An Bình, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/10/2025 13:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Sua Đũa, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 KP Minh Long, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 KP Minh Phú, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 14:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Phước Ninh, Phước Chung, Phước Tận, Hòa An – Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Phước Ninh, Hòa An – Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Đông Thọ và một phần ấp Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/10/2025 17:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/10/2025 17:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/10/2025 18:00:00 ngày 30/10/2025 Kênh 0, Kênh 1, Kênh A, ấp Tân Phú, ấp Tân Thành, ấp Bình Thành và một phần ấp Tân Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/10/2025 18:00:00 ngày 30/10/2025 Kênh 9, ấp Thạnh Tây và ấp Thạnh Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:30:00 ngày 31/10/2025 Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Đông Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:30:00 ngày 01/11/2025 Dọc QL 80 thuộc một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:30:00 ngày 28/10/2025 10:30:00 ngày 28/10/2025 Kinh HN2, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Khu vực cửa khẩu xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/10/2025 15:30:00 ngày 28/10/2025 Khu vực Đầm Chích, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Kinh Thời Trang, ấp Kinh T4, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Kinh T3, xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 6 đến tổ 8, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu vực bên sông Quốc Lộ 80 từ kho phân Trần Mến, gồm từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Mỹ Bình, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu vực kênh Thần Nông – đê Quốc Phòng thuộc tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 12 khu phố Tân Hưng, tổ 22 khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Khu vực kênh 286 – kênh 200 thuộc tổ 17, tổ 18, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ tổ 2 đến tổ 6, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khu vực lộ nhựa, lộ đan quanh núi Hòn Đất, gồm từ tổ 1 đến tổ 10, ấp Hòn Đất, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Khu vực lộ đan, lộ nhựa hai bên kênh Lình Huỳnh gồm tổ 6 đến tổ 9 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Huỳnh Sơn, từ tổ 1 đến tổ 9 ấp Lình Huỳnh, từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80 từ Trạm biến áp 110 KV đến gần khu dân cư Sư Nam, gồm tổ 5, tổ 11 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất (trùng phạm vi với khu vực trên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Huyện Đội Hòn Đất (cũ) đến cơ sở cán Tol Hoa Sen; khu phố Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận và các ấp, khu phố lân cận (Chòm Sao, Sơn Kiên, Sơn Tiến, Mỹ Hòa, Hiệp Bình, Hiệp Tân...) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Khu vực dọc hai bên Quốc Lộ 80, bên sông kênh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công ty TNHH Nam Hà (ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn) đến cầu T5; gồm các kênh 283, 285, 286, KH7, Tám Ngàn, Vàm Rầy, Cả Cội, Bình Giang 1-2, T5-T6; thuộc xã Bình Sơn và xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 3, xã An Minh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 29/10/2025 14:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Xẻo Đôi, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 18:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 11:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần Cửa Lấp, Dương Tơ, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 KH Cội Nguồn, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 KH Quang Phương, ĐK Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 18:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Khu phố Ông Lang, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 18:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 18:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần KP7 (cũ) Dương Đông, ĐK Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Tuyến tránh Chợ Thứ 3, Kinh Cây Xoài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Kinh Bào Môn, ấp Lô 15, Cái Nước, Lô 3 – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Cống Cái Lớn, dọc sông Cái Lớn, ấp Lô 2 – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp Xẻo Rô, Lô 2, 3 – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Kinh Thứ 2 từ ấp 5 đến Kinh Tây Sơn – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp 5, Tây Sơn – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Từ Chợ Thứ 7 đến Cơi 5 (QL63) – xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Phú Lâm, Phú Hưởng, 7 Chợ – xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Kinh Thứ 2 từ Kinh Tây Sơn đến Cây Còng – xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Ấp Xẻo Đước, Cái Nước – xã An Biện, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

