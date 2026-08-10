Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 10 - 16/8/2026: Cúp điện từ 8 – 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 10 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 10 - 16/8/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:30:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:30:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Phẩm Phường Thới Sơn. Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đoản Thị Nghiệp, Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghề, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Chùa Đất Đỏ Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông, ấp Kinh Trên xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bờ Kinh, Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Dinh, Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Đình xã Gò Công Đông; ấp Hộ, Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Đình, Giồng Lãnh 1 xã Gò Công Đông; ấp Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần ấp Kinh Ngang, Bà Canh, Kinh Giữa xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Phường SơN Quy A
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 12:30:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Bà Trà, Xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng và Hưng Phước, Phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng và Hưng Phước, Phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 7 Phường Bình Xuân .
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 7, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, Phú Quí xã Vĩnh Hựu; - Một phần ấp Bình Trung, ấp 2, ấp 3 xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Thuận Phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 53 từ Tòa Án đến Ban chỉ huy phòng thủ Khu Vực 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Phú khu vực Đường Huyện 53 từ Cầu Kênh Bồn Bồn đến Cửa hàng tạp hóa Minh Kha
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Ấp Quang Thọ, Long Thạnh xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 07:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Quang Ninh, Quang Khương, Tân Hào, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 07:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Thọ 2 xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Quang Thọ, Long Thạnh xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Quang Ninh, Quang Khương, Tân Hào, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Quang Ninh, xã tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, tân Hưng, Tân Bình 1, Tân Bình 2B, xã tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thới xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mới xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An A xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Phú, Tân Phú 1 xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Hữu Thắng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Bảo Quyên 2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Sấy nhãn Xuân Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng NTLS Thiện Trí
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Hữu Trí
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng HTS ( Lộc Phát)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Sáu Danh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Huỳnh Việt Dân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Nguyễn Thị Âu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Khu Phố, ấp Nhất, ấp 2, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty gỗ Quí Hồng Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TM XNK gỗ Vân Hồng Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng CTY TRANIMEXCO
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH XD và TM HDCON
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiện, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp