Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 10 - 16/8/2026: Cúp điện từ 8 – 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 10 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 10 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Phẩm Phường Thới Sơn. Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đoản Thị Nghiệp, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghề, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Chùa Đất Đỏ Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông, ấp Kinh Trên xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bờ Kinh, Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Dinh, Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Đình xã Gò Công Đông; ấp Hộ, Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Đình, Giồng Lãnh 1 xã Gò Công Đông; ấp Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần ấp Kinh Ngang, Bà Canh, Kinh Giữa xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Phường SơN Quy A

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 12:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Bà Trà, Xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng và Hưng Phước, Phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng và Hưng Phước, Phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố 7 Phường Bình Xuân .

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, Phú Quí xã Vĩnh Hựu; - Một phần ấp Bình Trung, ấp 2, ấp 3 xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Thuận Phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 53 từ Tòa Án đến Ban chỉ huy phòng thủ Khu Vực 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Phú khu vực Đường Huyện 53 từ Cầu Kênh Bồn Bồn đến Cửa hàng tạp hóa Minh Kha

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Ấp Quang Thọ, Long Thạnh xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 07:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Quang Ninh, Quang Khương, Tân Hào, xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 07:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Thọ 2 xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Quang Thọ, Long Thạnh xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Quang Ninh, Quang Khương, Tân Hào, xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Quang Ninh, xã tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, tân Hưng, Tân Bình 1, Tân Bình 2B, xã tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thới xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mới xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An A xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Phú, Tân Phú 1 xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Hữu Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Bảo Quyên 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Sấy nhãn Xuân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng NTLS Thiện Trí

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Hữu Trí

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng HTS ( Lộc Phát)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Sáu Danh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Huỳnh Việt Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Nguyễn Thị Âu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Khu Phố, ấp Nhất, ấp 2, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.

Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty gỗ Quí Hồng Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TM XNK gỗ Vân Hồng Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CTY TRANIMEXCO

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH XD và TM HDCON

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiện, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp