Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 5 - 9/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa đường dây

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 5 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 5 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 5 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên ùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Không có khách hàng mất điện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 14:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thuộc các đường Phan Đình Phùng (từ giáp đường Mạc Đỉnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Viện, Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Nguyễn Văn Trỗi (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Nguyễn Hùng Phước, Hàm Nghi, Hoàng Diệu, Hồ Minh Luân, Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi, Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 14:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường D2 KCN An Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 14:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Vũng Đùng, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Đại Thành, Đại Chí, Đại Nghĩa Thắng – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Khu 2 – xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Cần Giờ 1, Cần Giờ 2 – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Trực, Hòa Đê – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Tam Hòa, Long Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Nhờ B – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Bưng Thum – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Trung Nhất, ấp Kiết Nhất A, ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/08/2026 đến 17:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ, Khu vực Thạnh Lợi – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ (khu vực Làng Điện lực) – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 08:15:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ (khu vực Làng Điện lực) – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:45:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Bình, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 12:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 13:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 13:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 20 - xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1, ấp Tà Lọt, ấp Rẫy Mới 1, ấp Mây Dốc – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Điếp C1 - xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp; Ấp A2, ấp Tân Thắng, ấp Tân Phước - xã Tân Long; ấp Tân Lộc – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 14:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 1, ấp Xa Mau 1, ấp Giồng Chùa, ấp Bào Cát, ấp Chợ Cũ, ấp Kinh Ngay 1, ấp số 8, ấp Số 9, ấp Xóm Tro 1 - xã Phú Lộc; ấp Kinh Ngay 2, ấp Xóm Tro 2, ấp Tràm Kiến, ấp 13 - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 16:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, một phần ấp An Hòa, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hội, Xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Phú Hữu, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 4 -phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đầy Hương - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nam Chánh - Xã LHT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Bô, ấp Bưng Cà Pốt, ấp Precđôn xã Tài Văn, một phần Ấp Thạnh Lợi - Phường Mỹ Xuyên - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện