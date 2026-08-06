Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 6 - 9/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 6 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 6 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 6 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Lang phường Tân Thành - tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Khóm 6, Khóm 7, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm, đường Lương Thế Vinh Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Cao Thắng, một phần đường Nguyễn Công Trứ, Nội bộ Cảng Cá, khu đông lạnh Thanh Đoàn, Cty DV thuỷ Sản phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 14:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần kinhh nàng Huy phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Tạ An Khương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 14:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Khu dân cư Tây Nam Ngô Quyền, Khu liên hợp Thể Thao Du Lịch, Trung Tâm Hội Nghị, Quãng Trường Phan Ngọc Hiển, Khách Sạn Mường Thanh phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đức, Ông Ngươn, Cồn Cát, Kinh Đào, Xẽo Lớn, Nà Lớn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hoa, ấp Vinh Hoa, ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Ấp Bảy Ghe , xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trùm Thuật xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 9, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiểu Mẫu xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rạch Lăng xã Trần Văn Thời và một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hải An xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thanh Tùng, và một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã ấp Chà Là, xã Trần Phán, Nhà Dài, Kênh giữa, Kênh Cùng, Đường Đào, Minh Điền xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nghĩa Trang, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chùa Cao Đài, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Kinh 2 Ngó, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân lộc, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 13:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đất Sét và ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Xép, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Khởi, ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Xép, ấp Cái Hoảng, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp