Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/10-2/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 29/10-2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/10-2/11/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 09:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Công Nhàn, tổ 5, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần Lộ Hòa Tây nối dài, tổ 13, tổ 14, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 15:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Dình, tổ 6, tổ 9, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Dình, tổ 6, tổ 7, tổ 10, tổ 11, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 11:30:00 ngày 02/11/2025 Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Trạm Vĩnh Hoàn 7 MVA), đường 30/4 (Quốc Lộ 30 cũ), phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Công ty cổ phần Bệnh Viện Tâm Trí, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần Quốc lộ 80 (từ Cơ sở Bánh kẹo Thanh Thúy đến cây Xăng Thiên Hộ 24), xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:30:00 ngày 30/10/2025 Cơ sở thuộc trạm biến áp Bánh mì Năm Tre, rạch Kinh Cùng, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần Rạch Miễu (khu vực cống Phương Nam), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 13:30:00 ngày 01/11/2025 Đường khu hành chính Tân Quy Tây, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ cửa hàng Điện máy xanh đến trụ sở HĐND phường Sa Đéc), khu trung tâm thương mại, Shophouse (Vincom); một phần đường Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Lý Thường Kiệt và rạch Cái Sơn, phường Sa Đéc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nha Mân

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:30:00 ngày 29/10/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Tân Dương (từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành), tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:30:00 ngày 30/10/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa (từ chợ Hòa Định đến Ngã Năm Kinh Cây Trâm), tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Đắc Hưng, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Nông Sản Việt Hảo, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 12:00:00 ngày 31/10/2025 Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Tân, ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Kim Lên, ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần khu vực dân cư lộ làng Ấp 2, Ấp 1, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Toàn bộ khu vực xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN&NL Hữu Khang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần xã Tân Hộ Cơ (khu vực Gò Ô Môi từ nhà ông Bùi Sơn Điền đến nhà ông Nguyễn Văn Thương) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Trạm chuyên dùng Công ty Cơ khí Tây Đô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Vy Ken 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần xã An Phước (khu vực ấp Hoàng Việt từ nhà bà Trần Thị Thủy đến nhà ông Đoàn Văn Thành) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TM-DV Năng lượng HQ 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần xã Tân Hộ Cơ, một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Đuôi Tôm đến cầu Năm Hăng, toàn bộ TDC Quốc Lộ 30 Cũ, CDC Lăng Xăng, CDC Năm Sở, CDC Ba Lê Hiếu, CDC Chẳng Kê Đá) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3 thuộc xã Mỹ Quý. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Trạm Nuôi cá Văn Chiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Trạm Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 1 (khu vực Chợ Mỹ Hòa cũ hướng về khu di tích Gò Tháp), xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty ARA Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ TBA trường THPT Cao Lãnh 1 tại trụ 113A/2 NR 477-10/8 tuyến 477-CL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Huỳnh Ngọc Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Ô 3 Mười Tạ-Kinh Giữa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn Dứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Toàn bộ TBA 3P-250KVA Quang Vinh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần khu vực ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Ba Sao (khu vực mất điện toàn bộ kênh Kỳ Son đến CDC Cây Dông) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-50kVA Nông Sản Quang Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Toàn bộ TBA 1P-50kVA Lò Bánh Mì Kim Tuyền 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 08:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp 1 xã Ba Sao, một phần ấp 6, xã phương Thịnh và một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện từ Chợ Tân Nghĩa đến Chợ Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phong Mỹ, một phần khu vực khóm 1, khóm 2 Phường Mỹ Ngãi (mất điện từ UBND xã Phong Mỹ đến Chợ Tân Nghĩa) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực khóm Bình Nhứt, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện CDC Nhị Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 1 (khu vực Chợ Mỹ Hòa cũ hướng về khu di tích Gò Tháp) xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Tại trạm Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 31/10/2025 17:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần khu vực khóm 1, khóm 2, toàn bộ khóm 3, khóm 4 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp 1 xã Ba Sao, một phần ấp 6, xã phương Thịnh và một phần ấp 5 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện từ Chợ Tân Nghĩa đến Chợ Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần Đường Tràm Dơi) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Khu vực Rạch Tân Lợi, xã Lấp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Khu vực Cống Ô Bao Số 9 Rạch Rau Cần, xã Tân Khánh Trung (Xã Long Hưng A cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Tỉnh lộ 848 từ Cầu Cai Bường đến Cầu Thầy Lâm, xã Lấp Vò Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 28/10/2025 07:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực kênh Kháng Chiến và kênh Thống nhất) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 07:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Tân Mỹ đến cầu Ranh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến cầu Tân Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 28/10/2025 17:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực kênh Kháng Chiến và kênh Thống nhất) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Tân Mỹ đến cầu Ranh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/10/2025 17:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu Cái Tre đến cầu Tân Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 16:30:00 ngày 29/10/2025 Khách hàng trạm Nước đá Thái Bình, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Khách hàng trạm Công ty Gia Lợi, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Khách hàng trạm bơm Nguyễn Văn Tính 3, xã Tân Thạnh (xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 31/10/2025 18:00:00 ngày 31/10/2025 Toàn bộ khách hàng xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 08:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Bình, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ). Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cầu K10 Phú Hiệp, từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 29/10/2025 17:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 29/10/2025 18:00:00 ngày 29/10/2025 Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực từ Sân Bóng Đá Thanh Nghị đến cầu Bình Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Mất điện một phần phường An Bình đoạn từ cây xăng An Bình dọc QL 30 phía lề trái đến cầu Hồng Ngự, một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương đến Ngã ba Nhà Dù và đường Thiên Hộ Dương - Ngô Quyền - Thoại Ngọc Hầu - Lý Thường Kiệt - Phạm Hùng Dũng - Sở Thượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện