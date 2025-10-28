Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Thứ ba, 11:25 28/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần KP4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Công ty Cổng Vàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp Nhơn Thuận, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 02/11/2025

17:00:00 ngày 02/11/2025

Công ty TNHH Intersnack Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 29/10/2025

08:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần Ấp 3A (tuyến dân cư Tân Thành), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

11:00:00 ngày 29/10/2025

Toàn bộ Công ty Giấy và Bao Bì Trường Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 29/10/2025

10:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần Ấp 3A, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

08:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp Bình Lương Đông 2, xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 30/10/2025

09:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp 5A (Ấp 5 xã Nhị Thành cũ), xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 30/10/2025

10:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp 5A (khu vực Cầu Bình Bát), xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần phường Long An (khu vực Ấp Bình Cang 1 cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:45:00 ngày 30/10/2025

14:20:00 ngày 30/10/2025

Một phần phường Long An (khu vực Trường Tiểu học Bình Cang cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:35:00 ngày 30/10/2025

15:20:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp 4A (Ấp 4 Cầu Bông cũ), xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:35:00 ngày 30/10/2025

16:10:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:25:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần Ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

08:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Bà Mía (khu vực Trạm Y tế), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

08:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Vàm Kinh (KDC Bình An), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 31/10/2025

09:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Dây cũ), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 31/10/2025

09:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 8 (Ấp 3 Long Thuận cũ, khu vực kênh Mương Đào gần cầu Cá Trê), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 31/10/2025

10:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Đình), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 31/10/2025

10:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 7 (Ấp 2 Long Thuận cũ, khu vực Cầu Cái Sơn), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 9 (Ấp 1 cũ), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:45:00 ngày 31/10/2025

14:20:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 1 (Xốm Xoài), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:45:00 ngày 31/10/2025

14:20:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:35:00 ngày 31/10/2025

15:20:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Vườn Cò (tuyến dân cư Mỹ Lạc), xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:35:00 ngày 31/10/2025

15:20:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:35:00 ngày 31/10/2025

16:10:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:35:00 ngày 31/10/2025

16:10:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:25:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:25:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần Ấp 3, Ấp 4 (Ấp 1 Long Thạnh cũ), xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Toàn bộ Khu hành chính huyện Thủ Thừa (xã Thủ Thừa mới)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

16:00:00 ngày 28/10/2025

KV3, KV2 xã Đức Hòa

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 30/10/2025

16:00:00 ngày 30/10/2025

Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 31/10/2025

16:00:00 ngày 31/10/2025

Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 01/11/2025

12:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Chuyển tải hạ thế

08:00:00 ngày 01/11/2025

15:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập; Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/10/2025

16:30:00 ngày 30/10/2025

Trạm T36 Long Hậu: Khu vực gần UB xã Long Hậu (cũ), một phần Ấp Long Hậu 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

06:30:00 ngày 02/11/2025

07:00:00 ngày 02/11/2025

Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 02/11/2025

07:00:00 ngày 02/11/2025

T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 02/11/2025

18:30:00 ngày 02/11/2025

Nhánh rẽ Phước: Khu vực từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao (Phước Lý); toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "cũ")

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 02/11/2025

18:30:00 ngày 02/11/2025

Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 02/11/2025

18:30:00 ngày 02/11/2025

T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 29/10/2025

09:30:00 ngày 29/10/2025

Trạm T10 Bình Hòa Đông 4, một phần ấp 3, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Trạm T188A Khu DC Vàm Cả Dứa, một phần ấp 1, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

15:00:00 ngày 29/10/2025

Trạm T55 CDCVL Tân Thành, một phần ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

10:30:00 ngày 30/10/2025

Từ trụ T01 đến trụ T15 Nr Bình Bắc 1, một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Trạm T26 Cây Khô Nhỏ 8, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/10/2025

14:30:00 ngày 30/10/2025

Trạm T16 Cây Khô Nhỏ 4, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 30/10/2025

16:30:00 ngày 30/10/2025

Trạm T114 Bình Thạnh 2, một phần ấp Bình Trung 2, một phần ấp Chuối Tây, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Trạm T36A Cụm DCVL UB Tuyên Thạnh, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

15:30:00 ngày 31/10/2025

Trạm T8 Gò Ớt 1, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/10/2025

11:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần ấp 7, xã Long Cang

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 27/10/2025

17:00:00 ngày 27/10/2025

Một phần ấp 13, xã Long Cang

Chuyển tải hạ thế

09:00:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 7, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến

Chuyển tải hạ thế

14:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 5, 6, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

11:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 6, xã Rạch Kiến

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

TSTL Phạm Thị Phượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

11:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp 1, xã Tân Lân

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 30/10/2025

10:30:00 ngày 30/10/2025

Lò Bánh Mì Năm Tấn II

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

Phòng Khám Khu Vực Rạch Kiến (TT Y tế Huyện Cần Đước cơ sở 2)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Đông Trung, xã Cần Đước

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp 11, xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Công Ty Nền Móng Phía Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Đông Nhì, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 31/10/2025

15:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp 22, xã Cần Đước

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/11/2025

06:30:00 ngày 02/11/2025

Một phần ấp 7, 9, xã Rạch Kiến

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Trạm Bờ Nam 7 mét – 4 – Một phần Ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Trạm Bờ Nam 7 mét – 5 – Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Trạm Huyện Ủy Tân Thạnh 3 - Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Trạm T06 Kinh 2000 Tân Bình - Một phần Ấp Hiệp Thành và Cà Nhíp, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Trạm Bờ Tây Kinh Quận 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Trạm Bờ Tây Kinh Quận 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

09:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 29/10/2025

10:15:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

14:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 29/10/2025

15:45:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

09:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 30/10/2025

10:15:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 30/10/2025

11:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/10/2025

14:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 30/10/2025

15:45:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

17:00:00 ngày 01/11/2025

Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Nhánh rẽ Sơn Lợi, một phần ấp Sơn Lợi, An Thạnh, An Ninh, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp 4, xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 478

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

08:40:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 29/10/2025

09:40:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T6 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 ngày 29/10/2025

10:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, trạm T18 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T33 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

14:10:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, TBA T36 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 29/10/2025

15:10:00 ngày 29/10/2025

Khuôn viên Khu Di Tích, trạm T4 Tỉnh Ủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Khuôn viên Giếng nước, trạm T2 Khu Di Tích

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20:00 ngày 29/10/2025

17:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ, trạm T18 Ngã 5 Bình Thành 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

11:30:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Rạch Cối

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 31/10/2025

17:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, nhánh rẽ Xóm Nhà Thương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 30/10/2025

06:30:00 ngày 30/10/2025

Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/10/2025

06:30:00 ngày 30/10/2025

Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/10/2025

06:30:00 ngày 30/10/2025

Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

10:00:00 ngày 30/10/2025

TSTL Phan Văn Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

HKD Lê Văn Đệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 30/10/2025

17:00:00 ngày 30/10/2025

Trạm bơm Nguyễn Hữu Thích

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 31/10/2025

06:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 31/10/2025

06:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 31/10/2025

06:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 31/10/2025

06:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 31/10/2025

06:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Tân Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 31/10/2025

18:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 31/10/2025

18:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 31/10/2025

18:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 31/10/2025

18:30:00 ngày 31/10/2025

Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 29/10/2025

09:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 29/10/2025

11:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:45:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 29/10/2025

15:30:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Trung Trực - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 30/10/2025

16:30:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 01/11/2025

11:30:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 28/10/2025

08:45:00 ngày 28/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

09:45:00 ngày 28/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 28/10/2025

11:45:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 28/10/2025

14:15:00 ngày 28/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/10/2025

15:15:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 28/10/2025

16:15:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

08:45:00 ngày 29/10/2025

Một phần Khu phố Rọc Chanh, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 29/10/2025

09:45:00 ngày 29/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 29/10/2025

10:45:00 ngày 29/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 29/10/2025

11:45:00 ngày 29/10/2025

Một phần Khu phố Gò Thuyền, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 29/10/2025

14:15:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 29/10/2025

15:15:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 29/10/2025

16:15:00 ngày 29/10/2025

Một phần ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 31/10/2025

11:00:00 ngày 31/10/2025

Tổ Hợp Tác DV Nông Nghiệp Kênh 22/12 và HTX Nông Nghiệp 22/12, xã Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

14:30:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 01/11/2025

16:30:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 01/11/2025

16:30:00 ngày 01/11/2025

Một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/10/2025

07:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Võ Văn Quận, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/10/2025

09:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 2, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/10/2025

08:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Phan Tấn Cường, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 28/10/2025

08:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Bình, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

09:30:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Lê Văn Các, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 28/10/2025

10:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 2, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 28/10/2025

09:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Trần Văn Nĩnh, ấp Long Trường, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/10/2025

10:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 28/10/2025

10:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Tâm, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 28/10/2025

11:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 2, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 28/10/2025

11:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Trần Minh Phương, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 28/10/2025

14:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 4, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 28/10/2025

13:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Nguyễn Văn Cang, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 28/10/2025

14:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Phạm Văn Sơn, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/10/2025

14:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Phan Thị Kim Vân, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 28/10/2025

15:30:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 4, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 28/10/2025

15:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Phan Trọng Nghĩa, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 28/10/2025

15:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ Ông Ba 1, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 28/10/2025

16:20:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Lê Vĩnh Ân, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 28/10/2025

17:00:00 ngày 28/10/2025

Một phần ấp 4, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 28/10/2025

16:50:00 ngày 28/10/2025

Hộ TSTL Ngô Tấn Tài, ấp Long Thành, xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngàyLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá cả thị trường - 18 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GiadinhNet - Thời trang ký gửi và thanh lý đồ cũ đang “lên ngôi” trong giới trẻ thời gian gần đây. Không chỉ giúp người mua săn được món đồ giá tốt, người bán có thêm thu nhập, mà còn lan tỏa lối sống xanh – tái sử dụng và giảm lãng phí trong thời trang.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Từ vỉa hè đến cao ốc: F&B take away âm thầm mở rộng khắp thành phố

Từ vỉa hè đến cao ốc: F&B take away âm thầm mở rộng khắp thành phố

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mô hình bán đồ uống lưu động bằng xe đẩy (Mô hình F&B take away) đang phổ biến ở các đô thị lớn, chỉ cần vài mét vuông bánh xe đã có thể tạo nên “quán cà phê mini” thu hút khách mà không cần mặt bằng hay biển hiệu.

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga đẹp long lanh của Honda đã chính thức cập bến đại lý Việt khiến khách hàng ‘đứng ngồi không yên’ xe sở hữu thiết kế độc đáo hơn cả Vision và SH Mode.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Nhiều hộ dân không có điện để dùng liên tục 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Xu hướng - 7 giờ trước

Bỏ hơn 2 tỷ đồng đầu tư quán lẩu Trung Quốc, một sai lầm tưởng chừng nhỏ khiến chủ quán suýt đánh mất tất cả và nhận ra bài học đắt giá trong kinh doanh ẩm thực.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top