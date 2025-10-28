Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần KP4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Công ty Cổng Vàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Nhơn Thuận, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 02/11/2025 17:00:00 ngày 02/11/2025 Công ty TNHH Intersnack Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 08:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần Ấp 3A (tuyến dân cư Tân Thành), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:00:00 ngày 29/10/2025 Toàn bộ Công ty Giấy và Bao Bì Trường Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 29/10/2025 10:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần Ấp 3A, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 08:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp Bình Lương Đông 2, xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 30/10/2025 09:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp 5A (Ấp 5 xã Nhị Thành cũ), xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 30/10/2025 10:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp 5A (khu vực Cầu Bình Bát), xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần phường Long An (khu vực Ấp Bình Cang 1 cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:45:00 ngày 30/10/2025 14:20:00 ngày 30/10/2025 Một phần phường Long An (khu vực Trường Tiểu học Bình Cang cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:35:00 ngày 30/10/2025 15:20:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp 4A (Ấp 4 Cầu Bông cũ), xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:35:00 ngày 30/10/2025 16:10:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:25:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần Ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 08:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Bà Mía (khu vực Trạm Y tế), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 08:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Vàm Kinh (KDC Bình An), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 31/10/2025 09:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Dây cũ), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 31/10/2025 09:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 8 (Ấp 3 Long Thuận cũ, khu vực kênh Mương Đào gần cầu Cá Trê), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 31/10/2025 10:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Đình), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 31/10/2025 10:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 7 (Ấp 2 Long Thuận cũ, khu vực Cầu Cái Sơn), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 9 (Ấp 1 cũ), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:45:00 ngày 31/10/2025 14:20:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 1 (Xốm Xoài), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:45:00 ngày 31/10/2025 14:20:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:35:00 ngày 31/10/2025 15:20:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Vườn Cò (tuyến dân cư Mỹ Lạc), xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:35:00 ngày 31/10/2025 15:20:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:35:00 ngày 31/10/2025 16:10:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:35:00 ngày 31/10/2025 16:10:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:25:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:25:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần Ấp 3, Ấp 4 (Ấp 1 Long Thạnh cũ), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Toàn bộ Khu hành chính huyện Thủ Thừa (xã Thủ Thừa mới) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 16:00:00 ngày 28/10/2025 KV3, KV2 xã Đức Hòa Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:00:00 ngày 30/10/2025 Ấp 4, xã Mỹ Hạnh Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 31/10/2025 16:00:00 ngày 31/10/2025 Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 01/11/2025 12:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Chuyển tải hạ thế 08:00:00 ngày 01/11/2025 15:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập; Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Ấp 4, xã Mỹ Hạnh Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Trạm T36 Long Hậu: Khu vực gần UB xã Long Hậu (cũ), một phần Ấp Long Hậu 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 06:30:00 ngày 02/11/2025 07:00:00 ngày 02/11/2025 Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 02/11/2025 07:00:00 ngày 02/11/2025 T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 02/11/2025 18:30:00 ngày 02/11/2025 Nhánh rẽ Phước: Khu vực từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao (Phước Lý); toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "cũ") Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 02/11/2025 18:30:00 ngày 02/11/2025 Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 02/11/2025 18:30:00 ngày 02/11/2025 T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 09:30:00 ngày 29/10/2025 Trạm T10 Bình Hòa Đông 4, một phần ấp 3, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Trạm T188A Khu DC Vàm Cả Dứa, một phần ấp 1, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 15:00:00 ngày 29/10/2025 Trạm T55 CDCVL Tân Thành, một phần ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 10:30:00 ngày 30/10/2025 Từ trụ T01 đến trụ T15 Nr Bình Bắc 1, một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Trạm T26 Cây Khô Nhỏ 8, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 14:30:00 ngày 30/10/2025 Trạm T16 Cây Khô Nhỏ 4, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Trạm T114 Bình Thạnh 2, một phần ấp Bình Trung 2, một phần ấp Chuối Tây, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Trạm T36A Cụm DCVL UB Tuyên Thạnh, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 15:30:00 ngày 31/10/2025 Trạm T8 Gò Ớt 1, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/10/2025 11:00:00 ngày 27/10/2025 Một phần ấp 7, xã Long Cang Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 27/10/2025 17:00:00 ngày 27/10/2025 Một phần ấp 13, xã Long Cang Chuyển tải hạ thế 09:00:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 7, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến Chuyển tải hạ thế 14:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 5, 6, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 11:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp 6, xã Rạch Kiến Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 TSTL Phạm Thị Phượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 11:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp 1, xã Tân Lân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/10/2025 10:30:00 ngày 30/10/2025 Lò Bánh Mì Năm Tấn II Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 Phòng Khám Khu Vực Rạch Kiến (TT Y tế Huyện Cần Đước cơ sở 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Đông Trung, xã Cần Đước Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp 11, xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Công Ty Nền Móng Phía Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Đông Nhì, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 31/10/2025 15:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp 22, xã Cần Đước Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/11/2025 06:30:00 ngày 02/11/2025 Một phần ấp 7, 9, xã Rạch Kiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Trạm Bờ Nam 7 mét – 4 – Một phần Ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Trạm Bờ Nam 7 mét – 5 – Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Trạm Huyện Ủy Tân Thạnh 3 - Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Trạm T06 Kinh 2000 Tân Bình - Một phần Ấp Hiệp Thành và Cà Nhíp, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Trạm Bờ Tây Kinh Quận 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Trạm Bờ Tây Kinh Quận 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 09:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 29/10/2025 10:15:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 14:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 29/10/2025 15:45:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 09:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 30/10/2025 10:15:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 30/10/2025 11:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/10/2025 14:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 30/10/2025 15:45:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 17:00:00 ngày 01/11/2025 Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Nhánh rẽ Sơn Lợi, một phần ấp Sơn Lợi, An Thạnh, An Ninh, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp 4, xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 478 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 08:40:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 29/10/2025 09:40:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T6 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 29/10/2025 10:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, trạm T18 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:40:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T33 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 14:10:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, TBA T36 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 29/10/2025 15:10:00 ngày 29/10/2025 Khuôn viên Khu Di Tích, trạm T4 Tỉnh Ủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Khuôn viên Giếng nước, trạm T2 Khu Di Tích Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20:00 ngày 29/10/2025 17:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ, trạm T18 Ngã 5 Bình Thành 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 31/10/2025 11:30:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Rạch Cối Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 31/10/2025 17:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, nhánh rẽ Xóm Nhà Thương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 30/10/2025 06:30:00 ngày 30/10/2025 Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/10/2025 06:30:00 ngày 30/10/2025 Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/10/2025 06:30:00 ngày 30/10/2025 Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 10:00:00 ngày 30/10/2025 TSTL Phan Văn Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 HKD Lê Văn Đệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 30/10/2025 17:00:00 ngày 30/10/2025 Trạm bơm Nguyễn Hữu Thích Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 31/10/2025 06:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 31/10/2025 06:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 31/10/2025 06:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 31/10/2025 06:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 31/10/2025 06:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Tân Tây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 31/10/2025 18:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 31/10/2025 18:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 31/10/2025 18:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 31/10/2025 18:30:00 ngày 31/10/2025 Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 29/10/2025 09:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 29/10/2025 11:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:45:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 29/10/2025 15:30:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Trung Trực - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 01/11/2025 11:30:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 28/10/2025 08:45:00 ngày 28/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 09:45:00 ngày 28/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 28/10/2025 11:45:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/10/2025 14:15:00 ngày 28/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/10/2025 15:15:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 28/10/2025 16:15:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 08:45:00 ngày 29/10/2025 Một phần Khu phố Rọc Chanh, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 29/10/2025 09:45:00 ngày 29/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 29/10/2025 10:45:00 ngày 29/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 29/10/2025 11:45:00 ngày 29/10/2025 Một phần Khu phố Gò Thuyền, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/10/2025 14:15:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 29/10/2025 15:15:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 29/10/2025 16:15:00 ngày 29/10/2025 Một phần ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 31/10/2025 11:00:00 ngày 31/10/2025 Tổ Hợp Tác DV Nông Nghiệp Kênh 22/12 và HTX Nông Nghiệp 22/12, xã Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 14:30:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 01/11/2025 16:30:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 01/11/2025 16:30:00 ngày 01/11/2025 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/10/2025 07:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Võ Văn Quận, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/10/2025 09:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/10/2025 08:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Phan Tấn Cường, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 28/10/2025 08:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Bình, ấp Long Thuận, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 09:30:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Lê Văn Các, ấp Long Thuận, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/10/2025 10:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/10/2025 09:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Trần Văn Nĩnh, ấp Long Trường, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/10/2025 10:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Long Thuận, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 28/10/2025 10:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Tâm, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 28/10/2025 11:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 2, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 28/10/2025 11:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Trần Minh Phương, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/10/2025 14:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 4, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/10/2025 13:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Nguyễn Văn Cang, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 28/10/2025 14:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Phạm Văn Sơn, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/10/2025 14:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Phan Thị Kim Vân, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 28/10/2025 15:30:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 4, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/10/2025 15:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Phan Trọng Nghĩa, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 28/10/2025 15:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ Ông Ba 1, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 28/10/2025 16:20:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Lê Vĩnh Ân, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 28/10/2025 17:00:00 ngày 28/10/2025 Một phần ấp 4, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 28/10/2025 16:50:00 ngày 28/10/2025 Hộ TSTL Ngô Tấn Tài, ấp Long Thành, xã An Lục Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

