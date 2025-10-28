Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/10 – 2/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 28/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần KP4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Công ty Cổng Vàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần đường Châu Thị Kim, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Nhơn Thuận, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 02/11/2025
17:00:00 ngày 02/11/2025
Công ty TNHH Intersnack Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 29/10/2025
08:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần Ấp 3A (tuyến dân cư Tân Thành), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
11:00:00 ngày 29/10/2025
Toàn bộ Công ty Giấy và Bao Bì Trường Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 29/10/2025
10:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần Ấp 3A, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
08:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp Bình Lương Đông 2, xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 30/10/2025
09:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp 5A (Ấp 5 xã Nhị Thành cũ), xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 30/10/2025
10:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp 5A (khu vực Cầu Bình Bát), xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần phường Long An (khu vực Ấp Bình Cang 1 cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:45:00 ngày 30/10/2025
14:20:00 ngày 30/10/2025
Một phần phường Long An (khu vực Trường Tiểu học Bình Cang cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:35:00 ngày 30/10/2025
15:20:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp 4A (Ấp 4 Cầu Bông cũ), xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:35:00 ngày 30/10/2025
16:10:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:25:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần Ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
08:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Bà Mía (khu vực Trạm Y tế), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
08:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Vàm Kinh (KDC Bình An), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 31/10/2025
09:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Dây cũ), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 31/10/2025
09:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 8 (Ấp 3 Long Thuận cũ, khu vực kênh Mương Đào gần cầu Cá Trê), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 31/10/2025
10:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Long Thạnh (khu vực Cầu Đình), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 31/10/2025
10:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 7 (Ấp 2 Long Thuận cũ, khu vực Cầu Cái Sơn), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 9 (Ấp 1 cũ), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:45:00 ngày 31/10/2025
14:20:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 1 (Xốm Xoài), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:45:00 ngày 31/10/2025
14:20:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 6 (Ấp 2 Long Thuận cũ, một phần KDC Long Thuận), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:35:00 ngày 31/10/2025
15:20:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Vườn Cò (tuyến dân cư Mỹ Lạc), xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:35:00 ngày 31/10/2025
15:20:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:35:00 ngày 31/10/2025
16:10:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:35:00 ngày 31/10/2025
16:10:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 6, Ấp 7 (Ấp 1 Long Thuận cũ, khu vực kênh Bà Giãi), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:25:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:25:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần Ấp 3, Ấp 4 (Ấp 1 Long Thạnh cũ), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Toàn bộ Khu hành chính huyện Thủ Thừa (xã Thủ Thừa mới)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
16:00:00 ngày 28/10/2025
KV3, KV2 xã Đức Hòa
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:00:00 ngày 30/10/2025
Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 31/10/2025
16:00:00 ngày 31/10/2025
Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 01/11/2025
12:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Chuyển tải hạ thế
08:00:00 ngày 01/11/2025
15:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập; Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/10/2025
16:30:00 ngày 30/10/2025
Trạm T36 Long Hậu: Khu vực gần UB xã Long Hậu (cũ), một phần Ấp Long Hậu 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
06:30:00 ngày 02/11/2025
07:00:00 ngày 02/11/2025
Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 02/11/2025
07:00:00 ngày 02/11/2025
T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 02/11/2025
18:30:00 ngày 02/11/2025
Nhánh rẽ Phước: Khu vực từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao (Phước Lý); toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "cũ")
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 02/11/2025
18:30:00 ngày 02/11/2025
Nr Phước Lý, Vĩnh Phước: Khu vực từ KDC Năm Sao (Phước Lý) đến đường Đinh Đức Thiện (cao tốc Bến Lức - Long Thành), đến KDC Năm Sao (Vĩnh Phước), một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 02/11/2025
18:30:00 ngày 02/11/2025
T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: Khu vực từ đường ĐT826 (Cầu Tràm) đến ngã tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long; một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 29/10/2025
09:30:00 ngày 29/10/2025
Trạm T10 Bình Hòa Đông 4, một phần ấp 3, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Trạm T188A Khu DC Vàm Cả Dứa, một phần ấp 1, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
15:00:00 ngày 29/10/2025
Trạm T55 CDCVL Tân Thành, một phần ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
10:30:00 ngày 30/10/2025
Từ trụ T01 đến trụ T15 Nr Bình Bắc 1, một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Trạm T26 Cây Khô Nhỏ 8, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/10/2025
14:30:00 ngày 30/10/2025
Trạm T16 Cây Khô Nhỏ 4, một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 30/10/2025
16:30:00 ngày 30/10/2025
Trạm T114 Bình Thạnh 2, một phần ấp Bình Trung 2, một phần ấp Chuối Tây, xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Trạm T36A Cụm DCVL UB Tuyên Thạnh, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
15:30:00 ngày 31/10/2025
Trạm T8 Gò Ớt 1, một phần ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/10/2025
11:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần ấp 7, xã Long Cang
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 27/10/2025
17:00:00 ngày 27/10/2025
Một phần ấp 13, xã Long Cang
Chuyển tải hạ thế
09:00:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 7, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến
Chuyển tải hạ thế
14:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 5, 6, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
11:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 6, xã Rạch Kiến
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
TSTL Phạm Thị Phượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
11:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp 1, xã Tân Lân
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 30/10/2025
10:30:00 ngày 30/10/2025
Lò Bánh Mì Năm Tấn II
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
Phòng Khám Khu Vực Rạch Kiến (TT Y tế Huyện Cần Đước cơ sở 2)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Đông Trung, xã Cần Đước
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp 11, xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Công Ty Nền Móng Phía Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Đông Nhì, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 31/10/2025
15:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp 22, xã Cần Đước
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/11/2025
06:30:00 ngày 02/11/2025
Một phần ấp 7, 9, xã Rạch Kiến
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Trạm Bờ Nam 7 mét – 4 – Một phần Ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Trạm Bờ Nam 7 mét – 5 – Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Trạm Huyện Ủy Tân Thạnh 3 - Một phần Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Trạm T06 Kinh 2000 Tân Bình - Một phần Ấp Hiệp Thành và Cà Nhíp, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Trạm Bờ Tây Kinh Quận 1 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Trạm Bờ Tây Kinh Quận 2 – Một phần Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
09:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 29/10/2025
10:15:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
14:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 29/10/2025
15:45:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
09:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 30/10/2025
10:15:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 30/10/2025
11:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/10/2025
14:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 30/10/2025
15:45:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
17:00:00 ngày 01/11/2025
Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Nhánh rẽ Sơn Lợi, một phần ấp Sơn Lợi, An Thạnh, An Ninh, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp 4, xã Mỹ Quý, trạm T290 tuyến 478
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
08:40:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 29/10/2025
09:40:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T6 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 29/10/2025
10:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, trạm T18 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, TBA T33 Ấp 1, 2 Bình Hòa Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
14:10:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Giồng Nổi, xã Bình Thành, TBA T36 Ấp 1–2 Bình Hòa Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 29/10/2025
15:10:00 ngày 29/10/2025
Khuôn viên Khu Di Tích, trạm T4 Tỉnh Ủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Khuôn viên Giếng nước, trạm T2 Khu Di Tích
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20:00 ngày 29/10/2025
17:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Bàu Sến, xã Đức Huệ, trạm T18 Ngã 5 Bình Thành 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
11:30:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, nhánh rẽ Rạch Cối
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 31/10/2025
17:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, nhánh rẽ Xóm Nhà Thương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 30/10/2025
06:30:00 ngày 30/10/2025
Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/10/2025
06:30:00 ngày 30/10/2025
Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/10/2025
06:30:00 ngày 30/10/2025
Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
10:00:00 ngày 30/10/2025
TSTL Phan Văn Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
HKD Lê Văn Đệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 30/10/2025
17:00:00 ngày 30/10/2025
Trạm bơm Nguyễn Hữu Thích
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 31/10/2025
06:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 31/10/2025
06:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 31/10/2025
06:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 31/10/2025
06:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 31/10/2025
06:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Tân Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 31/10/2025
18:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá và xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 31/10/2025
18:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 31/10/2025
18:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Phước; ấp Đồn A, ấp Gãy - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 31/10/2025
18:30:00 ngày 31/10/2025
Xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây và một phần xã Tân Phước 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 29/10/2025
09:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 29/10/2025
11:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:45:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 29/10/2025
15:30:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Trung Trực - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 30/10/2025
16:30:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 01/11/2025
11:30:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 28/10/2025
08:45:00 ngày 28/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
09:45:00 ngày 28/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 28/10/2025
11:45:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/10/2025
14:15:00 ngày 28/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền B, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/10/2025
15:15:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 28/10/2025
16:15:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
08:45:00 ngày 29/10/2025
Một phần Khu phố Rọc Chanh, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 29/10/2025
09:45:00 ngày 29/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 29/10/2025
10:45:00 ngày 29/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 29/10/2025
11:45:00 ngày 29/10/2025
Một phần Khu phố Gò Thuyền, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/10/2025
14:15:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 29/10/2025
15:15:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 29/10/2025
16:15:00 ngày 29/10/2025
Một phần ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 31/10/2025
11:00:00 ngày 31/10/2025
Tổ Hợp Tác DV Nông Nghiệp Kênh 22/12 và HTX Nông Nghiệp 22/12, xã Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
14:30:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 01/11/2025
16:30:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 01/11/2025
16:30:00 ngày 01/11/2025
Một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/10/2025
07:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Võ Văn Quận, ấp Vĩnh Xuân B, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/10/2025
09:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 2, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/10/2025
08:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Phan Tấn Cường, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 28/10/2025
08:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Bình, ấp Long Thuận, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
09:30:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Lê Văn Các, ấp Long Thuận, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/10/2025
10:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 2, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/10/2025
09:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Trần Văn Nĩnh, ấp Long Trường, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/10/2025
10:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Bé, ấp Long Thuận, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 28/10/2025
10:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Tâm, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 28/10/2025
11:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 2, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 28/10/2025
11:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Trần Minh Phương, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/10/2025
14:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/10/2025
13:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Nguyễn Văn Cang, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 28/10/2025
14:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Phạm Văn Sơn, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/10/2025
14:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Phan Thị Kim Vân, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 28/10/2025
15:30:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/10/2025
15:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Phan Trọng Nghĩa, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 28/10/2025
15:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ Ông Ba 1, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 28/10/2025
16:20:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Lê Vĩnh Ân, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 28/10/2025
17:00:00 ngày 28/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 28/10/2025
16:50:00 ngày 28/10/2025
Hộ TSTL Ngô Tấn Tài, ấp Long Thành, xã An Lục Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
