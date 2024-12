Lịch cúp điện Long An từ 10 – 15/12/2024: Một số khu vực cúp điện 13 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Một phần xã Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Xã Mỹ An, xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa

Một phần xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5, Xã Bình Tâm, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An; Mất điện một phần khu vực xã Bình Quới huyện chậu thành

Một phần phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Mất điện một phần khu vực xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Bình Quới

Một phần phường 4, phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5, Xã Bình Tâm, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An; Mất điện một phần khu vực xã Bình Quới huyện Châu Thành

Một phần phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

14/12/2024 07:30:00

14/12/2024 17:00:00

Một phần phường 3, phường 7, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An