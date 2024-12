Lịch cúp điện Cần Thơ từ 9 - 15/12/2024: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa lưới điện

15/12/2024 07:00:00

15/12/2024 17:00:00

Đường Lê Hồng Phong các phường Trà Nóc - Trà An - Bình Thủy, đường Lê Thị Hồng Gấm - P Trà An, đường Huỳnh Phan Hộ - P Trà An - Q Bình Thủy - TPCT