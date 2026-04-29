Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện từ sáng sớm
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 28/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Tân Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Long Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Thị Trấn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 28/04/2026 đến 13:25:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thuận, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:05:00 ngày 28/04/2026 đến 13:40:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
