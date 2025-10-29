Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/10 – 2/11/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy nằm trong diện bị cúp điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 13:00:00 ngày 29/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Vị Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/11/2025 13:00:00 ngày 01/11/2025 Khu vực 1; 2; 3; 4; 7; 18; 19, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/11/2025 13:00:00 ngày 02/11/2025 Phường Vị Thanh, TP Vị Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Phường Đại Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/10/2025 16:00:00 ngày 29/10/2025 Phường Ngã Bảy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 16:30:00 ngày 30/10/2025 Phường Ngã Bảy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/11/2025 16:00:00 ngày 01/11/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 31/10/2025 15:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần KV Bình Hiếu, phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/10/2025 12:00:00 ngày 29/10/2025 ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/10/2025 12:00:00 ngày 30/10/2025 ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 12:00:00 ngày 01/11/2025 ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/11/2025 12:00:00 ngày 01/11/2025 ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13:00:00 ngày 29/10/2025 15:00:00 ngày 29/10/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/10/2025 15:00:00 ngày 30/10/2025 Một phần ấp Cái Nhum, Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 31/10/2025 13:00:00 ngày 31/10/2025 Một phần ấp 08, 09, 10 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện