Thứ tư, 11:05 29/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/10 – 2/11/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy nằm trong diện bị cúp điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

13:00:00 ngày 29/10/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Vị Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/11/2025

13:00:00 ngày 01/11/2025

Khu vực 1; 2; 3; 4; 7; 18; 19, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/11/2025

13:00:00 ngày 02/11/2025

Phường Vị Thanh, TP Vị Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Phường Đại Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 29/10/2025

16:00:00 ngày 29/10/2025

Phường Ngã Bảy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

16:30:00 ngày 30/10/2025

Phường Ngã Bảy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/11/2025

16:00:00 ngày 01/11/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 31/10/2025

15:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần KV Bình Hiếu, phường Long Bình, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 29/10/2025

12:00:00 ngày 29/10/2025

ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/10/2025

12:00:00 ngày 30/10/2025

ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

12:00:00 ngày 01/11/2025

ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/11/2025

12:00:00 ngày 01/11/2025

ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13:00:00 ngày 29/10/2025

15:00:00 ngày 29/10/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/10/2025

15:00:00 ngày 30/10/2025

Một phần ấp Cái Nhum, Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 31/10/2025

13:00:00 ngày 31/10/2025

Một phần ấp 08, 09, 10 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

