Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/10 – 2/11/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy nằm trong diện bị cúp điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/10 – 2/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/10 – 2/11/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
13:00:00 ngày 29/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Vị Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/11/2025
13:00:00 ngày 01/11/2025
Khu vực 1; 2; 3; 4; 7; 18; 19, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/11/2025
13:00:00 ngày 02/11/2025
Phường Vị Thanh, TP Vị Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Phường Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 29/10/2025
16:00:00 ngày 29/10/2025
Phường Ngã Bảy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
16:30:00 ngày 30/10/2025
Phường Ngã Bảy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/11/2025
16:00:00 ngày 01/11/2025
Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 31/10/2025
15:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần KV Bình Hiếu, phường Long Bình, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/10/2025
12:00:00 ngày 29/10/2025
ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/10/2025
12:00:00 ngày 30/10/2025
ấp Phú Bình, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
12:00:00 ngày 01/11/2025
ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/11/2025
12:00:00 ngày 01/11/2025
ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:00:00 ngày 29/10/2025
15:00:00 ngày 29/10/2025
Một phần xã Hòa An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/10/2025
15:00:00 ngày 30/10/2025
Một phần ấp Cái Nhum, Cái Nhàu, Ngã Bác xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 31/10/2025
13:00:00 ngày 31/10/2025
Một phần ấp 08, 09, 10 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
