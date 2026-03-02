Từ năm 2026, ít nhất 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, đặt mục tiêu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, đặt mục tiêu chuyển mạnh từ phong trào sang phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ trong nhà trường.
Theo Quyết định, Chương trình được xây dựng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, hướng tới tạo bước chuyển về văn hóa khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục. Người học được xác định là trung tâm sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư - địa phương để hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp có giá trị.
Giai đoạn 2026 - 2035, trọng tâm là hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ trong cơ sở giáo dục, đi kèm công cụ quản trị theo kết quả. Nhà trường không chỉ tổ chức hoạt động mà phải bảo đảm cơ chế, đầu mối, dịch vụ hỗ trợ, công khai và đánh giá chất lượng.
Cách tiếp cận này nhằm tháo gỡ tình trạng dự án dừng lại ở cuộc thi hoặc mô hình trình diễn, thay vào đó được hỗ trợ xuyên suốt từ ý tưởng đến thương mại hóa.
Lần đầu đặt mục tiêu cụ thể cho từng cấp học
Không chỉ tập trung ở bậc đại học, Chương trình mở rộng hoạt động định hướng và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho toàn bộ các cấp học, triển khai theo lộ trình phù hợp với từng độ tuổi, gắn với thực tiễn địa phương và định hướng nghề nghiệp.
Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình hướng đến 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở, 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Có 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở, 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.
Bình quân hằng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Việc lượng hóa chỉ tiêu được xem là điểm mới, nhằm đo lường hiệu quả thay vì dừng ở các hoạt động mang tính phong trào.
Chương trình tiếp tục duy trì Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia; đồng thời tổ chức tôn vinh “Doanh nhân sinh viên”, khen thưởng các mô hình tiêu biểu.
Tuy nhiên, định hướng giai đoạn mới nhấn mạnh đầu ra của dự án. Các ý tưởng sau cuộc thi cần được ươm tạo thường xuyên, có cố vấn, có khách hàng thử nghiệm và cơ hội tiếp cận vốn. Bên cạnh mở rộng liên kết với doanh nghiệp tư nhân, Chương trình khuyến khích tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhà nước để đặt hàng, thử nghiệm, mở rộng thị trường cho các giải pháp tiềm năng.
Ít nhất 15 trung tâm nòng cốt, xây 40 FabLab
Về hạ tầng, Chương trình đặt mục tiêu đầu tư, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại ít nhất 15 cơ sở đào tạo, nòng cốt là các Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
Chính phủ cũng yêu cầu phát triển nền tảng số thống nhất phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường; nghiên cứu xây dựng, kết nối “Tài khoản người học trọn đời” gắn với ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Đáng chú ý, sẽ đầu tư xây dựng ít nhất 40 phòng thí nghiệm chế tạo mở (FabLab) cho học sinh, sinh viên tại các địa phương từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ hợp pháp hoặc hợp tác doanh nghiệp, ưu tiên mô hình liên trường.
Thành lập quỹ hỗ trợ, đặt mục tiêu 40 - 70 dự án được đầu tư mỗi năm
Một điểm nổi bật khác là đa dạng hóa nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp. Chương trình yêu cầu thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và Quỹ cộng đồng trong cơ sở đào tạo; thí điểm Quỹ đầu tư khởi nghiệp nội bộ, khuyến khích quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ thiên thần tham gia đầu tư vào dự án của giảng viên, sinh viên.
Các cơ sở đào tạo được bố trí kinh phí từ nguồn thu hợp pháp để cấp vốn mồi cho sinh viên thử nghiệm, phát triển sản phẩm có khả năng chuyển giao hoặc thương mại hóa. Ngân sách nhà nước cũng được bố trí hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên dự án có giá trị cộng đồng, tạo việc làm bền vững tại địa phương.
Theo mục tiêu đề ra, mỗi năm phấn đấu có ít nhất 40 - 70 dự án khởi nghiệp được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn.
Với cách tiếp cận toàn diện từ giáo dục nhận thức, xây dựng hạ tầng đến huy động nguồn lực tài chính, Chương trình giai đoạn 2026 - 2035 được kỳ vọng tạo nền tảng bền vững cho hệ sinh thái khởi nghiệp học đường, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.
Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinhGiáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT quy định, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.
TPHCM: Thêm nhiều trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
(Nhiều trường phổ thông ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10
Cuộc đua lớp 10 tư thục: Đa phương thức xét tuyển, tránh đăng ký dàn trải ra sao?Giáo dục - 1 ngày trước
Mới đây, nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Mỗi trường một phương thức xét tuyển và mốc đăng ký khác nhau khiến nhiều gia đình chủ động nộp hồ sơ sớm vào 1–2 trường phù hợp, song cũng gia tăng áp lực lựa chọn trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.
Dẹp 'ma trận giấy tờ', Gen Z an tâm du học Nhật cùng Nhật Tiến GroupGiáo dục - 2 ngày trước
Thay vì lạc lối trong "ma trận" giấy tờ công chứng hay nơm nớp lo sợ sai sót thông tin, Gen Z giờ đây có thể an tâm du học Nhật Bản với sự trợ giúp của công nghệ. Nhật Tiến Group đã tiên phong "số hóa" quy trình chuẩn bị hồ sơ, giúp mọi thủ tục trở nên minh bạch, chính xác và nhanh gọn.
Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia AnhGiáo dục - 3 ngày trước
Từng học song song 3 đại học, Nguyễn Bá Duy Anh rẽ hướng theo piano và nhận học bổng toàn phần Royal Academy of Music, trường biểu diễn nghệ thuật top 2 thế giới.
10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinhGiáo dục - 4 ngày trước
Theo đề án tuyển sinh năm 2026 đã công bố, bằng IELTS từ 5.0 được chấp nhận và quy đổi điểm ở nhiều trường đại học, nhưng mức quy đổi khá chênh lệch.
25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027Giáo dục - 4 ngày trước
25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.
Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV nhận Huân chương Cành cọ hàn lâm của PhápGiáo dục - 6 ngày trước
Chính phủ Pháp quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chàng trai Việt 27 tuổi sở hữu 26 công trình AI, nhận giải thưởng danh giá tại MỹGiáo dục - 6 ngày trước
Nguyễn Minh Huy, nghiên cứu sinh Việt vừa được trao học bổng Outstanding Graduate Research Fellowship tại Đại học Texas ở Austin nhờ 26 công trình về AI và học máy.
Cô gái tự nhận là 'công nhân vắt sữa' giành học bổng toàn phần Chính phủ ÚcGiáo dục - 1 tuần trước
Từng nhận liên tiếp hai thư từ chối, "cô gái ngành sữa" Phạm Hà Phương kiên cường lội ngược dòng để chinh phục tấm học bổng toàn phần danh giá của Chính phủ Úc.
25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027Giáo dục
25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.