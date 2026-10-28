Liên hoan Piano Bản sắc Việt 2027: Tôn vinh âm nhạc dân tộc qua ngôn ngữ piano

Liên hoan Piano Bản sắc Việt 2027 (Vietnamese Essence Piano Festival 2027) do Học viện Âm nhạc May Space tổ chức, với sự đồng hành và bảo trợ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Liên hoan không giới hạn quốc tịch, nơi cư trú, mở cơ hội cho người Việt Nam ở nước ngoài và thí sinh quốc tế quan tâm đến âm nhạc Việt Nam. Người dự thi được chia thành hai khối chuyên nghiệp và không chuyên, áp dụng tiêu chí đánh giá phù hợp với từng nhóm.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Liên hoan được tổ chức trực tiếp tại hai khu vực: Tại Hà Nội, vòng sơ loại 8-9/1/2027 và vòng chung kết từ 14-17/1/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn tại TP.HCM, vòng sơ loại và chung kết được tổ chức trong hai ngày 9-10/1/2027.

Tôn vinh kho tàng tác phẩm piano Việt Nam tại Liên hoan piano Bản sắc Việt 2027

Trong quá trình phát triển của âm nhạc Việt Nam, piano đã trở thành phương tiện biểu đạt của nhiều thế hệ nhạc sĩ. Bên cạnh những sáng tác nguyên bản, các tác phẩm chuyển soạn từ dân ca hoặc khai thác chất liệu truyền thống góp phần hình thành một kho tàng âm nhạc có dấu ấn riêng về giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, dù có giá trị trong đào tạo và biểu diễn, các tác phẩm này vẫn cần thêm cơ hội được giới thiệu thường xuyên, có hệ thống tới người học và công chúng. Từ thực tế đó, Liên hoan Piano Bản sắc Việt lựa chọn các tác phẩm Việt Nam cùng những sáng tác phát triển từ chất liệu âm nhạc dân tộc làm trọng tâm chuyên môn.

Chương trình hướng tới việc khuyến khích người học tìm hiểu tác phẩm trong mối liên hệ với văn hóa, đời sống và đặc trưng âm nhạc của từng vùng miền. BTC đồng thời mong muốn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tác và chuyển soạn âm nhạc dân tộc cho piano, từng bước mở rộng nguồn tác phẩm phục vụ giảng dạy và biểu diễn.

Liên hoan Piano Bản sắc Việt 2027 có ba hạng mục chính, gồm độc tấu piano, hòa tấu piano và piano cùng dàn nhạc dân tộc.

Liên hoan Piano Bản sắc Việt 2027 có ba hạng mục chính, gồm độc tấu piano, hòa tấu piano và piano cùng dàn nhạc dân tộc.

Đặc biệt, ở hạng mục piano cùng dàn nhạc dân tộc, người tham gia có cơ hội biểu diễn những tác phẩm Việt Nam viết cho sự kết hợp này cùng dàn nhạc chuyên nghiệp. Đây là một trong những nội dung nổi bật của chương trình, đặt tiếng đàn piano trong sự giao hòa với âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ truyền thống.

Thông qua hình thức biểu diễn này, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm trải nghiệm nghệ thuật cho người tham gia và khán giả, khuyến khích nghệ sĩ trẻ tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc dân tộc. Hạng mục cũng hướng tới việc thúc đẩy sáng tác, giới thiệu những tác phẩm dành cho piano và dàn nhạc dân tộc trong đời sống biểu diễn.

Kết nối các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ và nhà giáo

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Thiếu tướng/nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đánh giá cao định hướng bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc của dự án, cũng như mục tiêu đưa âm nhạc Việt Nam đến gần đời sống nghệ thuật quốc tế.

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo là GS.TS.NGND Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo bà, điểm đáng chú ý của liên hoan là dành toàn bộ nội dung chuyên môn để giới thiệu, tôn vinh các tác phẩm piano Việt Nam. Đây là nguồn sáng tác phong phú, cần có thêm những sân chơi chuyên biệt để phát huy giá trị. Việc tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ tiếp cận, nghiên cứu và biểu diễn những tác phẩm này cũng góp phần tiếp nối thành quả của các thế hệ nhạc sĩ đi trước.

Thiếu tướng/nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Bên cạnh đó, chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Nhạc viện TP.HCM, đặc biệt là Khoa Piano. Sự kết nối với các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật, tính học thuật và khả năng phát triển lâu dài của liên hoan.

Nói thêm về điều này, bà Phạm Quỳnh Trang - Nhà sáng lập Học viện Âm nhạc May Space cho biết quá, trình hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức nghệ thuật giúp bà nhận thấy người trẻ ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận âm nhạc cổ điển thế giới. Trong khi đó, các tác phẩm piano của nhạc sĩ Việt Nam vẫn chưa được giới thiệu, biểu diễn rộng rãi tương xứng với giá trị vốn có.

"Chúng tôi tin rằng, bên cạnh việc tiếp thu những tinh hoa âm nhạc thế giới, thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam cần có cơ hội tìm hiểu, trân trọng và tự hào về những giá trị âm nhạc của dân tộc mình", bà Trang chia sẻ.

Từ mong muốn ấy, bà cùng đơn vị tổ chức định hướng xây dựng liên hoan thành một dự án văn hóa, giáo dục có tính kế thừa. Chương trình tạo cơ hội để những tác phẩm Việt Nam được nghiên cứu, trình diễn và tiếp tục lan tỏa qua nhiều thế hệ; đồng thời kết nối người sáng tác với nghệ sĩ biểu diễn và các tài năng trẻ.

"Với chúng tôi, gìn giữ di sản không chỉ là trân trọng những giá trị đã có, mà còn là tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, sáng tạo và phát triển trong đời sống nghệ thuật đương đại", bà nói.

Người sáng lập kỳ vọng, cùng với những nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn thành công các tác phẩm kinh điển thế giới, công chúng trong nước và quốc tế sẽ biết đến nhiều hơn những sáng tác piano mang bản sắc Việt.