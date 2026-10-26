Hạnh (Huyền Lizzie) hoảng loạn cầu cứu Toản (Duy Hưng) lúc nửa đêm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Căn nhà không mái che", sau khi nhận tiền ứng trước cả một năm từ mẹ Hùng để làm gia sư cho cậu, Thơ (Thu Hà Ceri) rất có trách nhiệm với nhiệm vụ này. Khi đối diện với Hùng ở lớp, Thơ nhắc nhở thẳng thắn về thái độ học tập, yêu cầu cậu bớt ham chơi.

Thơ nhắc nhở Hùng không được mải chơi, tập trung vào việc học. Ảnh VTV

Thơ vừa về nhà đã hốt hoảng khi thấy em trai đang bị hai gã giang hồ dọa nạt. Bé Khang (Minh Xíu) hoảng sợ, bật khóc nức nở vì chú gà mà bé yêu quý đang bị hai gã kia dọa nướng. Hai tên này có thái độ hung hăng, dùng lời lẽ đe dọa gay gắt về chuyện nợ nần, thậm chí cầm bật lửa hăm dọa và ép hai đứa trẻ phải nhắn lại với mẹ mình với thái độ hết sức đáng sợ.

Sau khi nhóm người xấu bỏ đi, Thơ ôm lấy cậu em trai đang hoảng loạn và dỗ dành trong nước mắt. Cô dặn dò Khang giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được kể lại sự việc này cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ buồn và lo lắng thêm, hai chị em đã cùng nhau ngoéo tay hứa giữ kín chuyện này.

Hai gã giang hồ đến nhà dọa dẫm chị em Thơ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hạnh (Huyền Lizzie) đẫm nước mắt tìm đến gặp Toản (Duy Hưng) đang ngồi trong xe tải để cầu cứu. Trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn, Hạnh van xin Toản ra tay giúp đỡ vì các con cô đang gặp nguy hiểm - bị bắt cóc, khiến Toản vô cùng bàng hoàng.

Hạnh tìm đến Toản để cầu cứu sự giúp đỡ. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 26/10 trên kênh VTV3.

Thí sinh duy nhất đạt 0 điểm bị loại tại 'The Face Vietnam 2026' GĐXH - Võ Hoàng Yến tận hưởng chiến thắng và giành quyền loại trừ, cô đã đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Liveshow 4 Vòng chung kết 'Sao Mai 2026' trở lại với những giai điệu bất hủ GĐXH - Liveshow 4 của Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" mang chủ đề "Những giai điệu bất hủ" hứa hẹn sẽ là cuộc đua tỏa sáng của các giọng hát triển vọng.



