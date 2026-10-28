Thúy Ngân 'bắt cá ba tay', yêu cùng lúc ba người đàn ông trên màn ảnh

Sau 'Trại buôn người', Steven Nguyễn 'lột xác' thành quý ông GĐXH - Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis mang đến ba màu sắc đàn ông khác biệt trong phim điện ảnh “Bắt cá ba tay”. Đáng chú ý, Steven Nguyễn lần đầu thử sức với hình tượng người đàn ông thành đạt trong một bộ phim hài tình cảm.

Trong teaser vừa được công bố, Thúy Ngân xuất hiện với hình ảnh một cô gái trẻ trung, chủ động trong chuyện tình cảm nhưng cũng không ít lần rơi vào những tình huống khó xử. Đây là lần đầu nữ diễn viên thử sức với thể loại hài lãng mạn (rom-com), sau nhiều vai diễn có màu sắc gai góc, trưởng thành.

"Bắt cá ba tay" xoay quanh Yên, cô gái đến một ngôi miếu cầu duyên với mong muốn người yêu cũ quay trở lại. Tuy nhiên, điều cô nhận được lại nằm ngoài dự tính khi cùng lúc có cơ hội tìm hiểu ba người đàn ông. Từ đây, cuộc sống tình cảm của Yên trở nên phức tạp với những cuộc hẹn nối tiếp nhau và nguy cơ các mối quan hệ chồng chéo bị phát hiện.

Thúy Ngân vai Yên và Steven Nguyễn vai Tùng trên phim.

Ba nhân vật nam gồm Minh (Otis), Tùng (Steven Nguyễn) và Phong (Ngô Kiến Huy), mỗi người mang một tính cách riêng. Minh trẻ trung, phóng khoáng; Tùng có vẻ trưởng thành, điềm tĩnh, còn Phong tạo điểm nhấn bằng sự duyên dáng, hài hước. Sự khác biệt giữa ba người khiến Yên phải liên tục điều chỉnh cách ứng xử, đồng thời tìm cách giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát.

Một chi tiết đáng chú ý trong teaser là lịch hẹn của Yên với cả ba người được sắp xếp kín theo từng ngày. Điều này cho thấy những mối quan hệ của cô không đơn thuần xuất phát từ sự tình cờ mà dường như đã được tính toán để có thể tồn tại song song. Tuy nhiên, khi các cuộc hẹn liên tục đan xen, việc che giấu bí mật cũng trở thành thử thách lớn đối với nhân vật.

Không chỉ tạo tiếng cười từ tình huống một cô gái cùng lúc vướng vào ba mối quan hệ, bộ phim còn gợi mở câu chuyện về việc tìm kiếm người phù hợp trong tình yêu. Theo cách lý giải của Thúy Ngân, Yên không chủ ý trêu đùa tình cảm của người khác mà nghiêm túc tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để xác định điều mình thực sự mong muốn, hướng đến một mối quan hệ lâu dài.

Thúy Ngân ăn ý cùng Ngô Kiến Huy.

Chia sẻ về vai diễn, Thúy Ngân cho biết cô dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, đặt mình vào hoàn cảnh của Yên để hiểu những lựa chọn của cô gái này. Nữ diễn viên cũng quan tâm đến việc thể hiện nhân vật sao cho dù cùng lúc tìm hiểu ba người, Yên vẫn không bị khắc họa đơn thuần như một cô gái thích đùa giỡn với tình cảm.

Với Thúy Ngân, đây là một trải nghiệm mới bởi cô vốn quen thuộc với những vai diễn có phần gai góc và ngày càng chững chạc. Nữ diễn viên cho biết màu sắc của "Bắt cá ba tay" khá khác biệt so với những dự án trước đây, nhất là khi cô lần đầu tham gia một bộ phim rom-com, kết hợp yếu tố tình cảm và hài hước.

"Từ lúc bước vào phim ảnh đến giờ, đa phần những vai diễn của Ngân là gai góc, càng ngày càng chững chạc đi. Chỉ có cái vai diễn này là độ tuổi đi ngược lại với Ngân", nữ diễn viên chia sẻ.

Thúy Ngân cũng nhắc đến việc bản thân thường được khán giả nhận xét là nghiêm túc, ít hài hước. Vì vậy, cô chờ đợi phản ứng của người xem khi thử sức với dạng vai có nhiều tình huống gây cười. Theo nữ diễn viên, quá trình tham gia dự án diễn ra khá nhanh, từ lúc biết đến phim, nhận vai cho đến khi hoàn thành ghi hình.

Thúy Ngân và Otis.

Teaser khép lại bằng câu thoại mang tính cảnh báo: "Bắt cá là nghiệp quật mày chết nha con". Chi tiết này phần nào hé lộ những rắc rối mà Yên có thể phải đối mặt khi các mối quan hệ không còn được giữ kín. Từ một lời cầu duyên, cô gái tưởng như chủ động trong mọi lựa chọn lại có nguy cơ rơi vào tình thế khó kiểm soát.

"Bắt cá ba tay" do Như Trang đạo diễn với sự tham gia của Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 4/12.

