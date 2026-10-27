Hạnh (Huyền Lizzie) bán nhà để giải quyết nợ nần

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Căn nhà không mái che", Thơ (Thu Hà Ceri) đang đạp xe đi học về thì bị Hùng (Nam Việt) chặn đầu xe. Cậu làm hết bài tập và hẹn Thơ chiều sang dạy kèm, nhưng Thơ xin nghỉ hôm nay vì cô có việc bận. Thấy Hùng vẫn cố tình chặn xe, không cho Thơ đi, Sơn (Sơn Tùng) liền giục Thơ đi trước, để mình ở lại nói chuyện với Hùng.

Sơn đề nghị Hùng có việc gì hãy nói để hỗ trợ. Đồng thời, Sơn tỏ ra bực bội vì cách lên giọng của Hùng. "Thơ còn phải về lo bán nhà trả nợ, toàn những việc hết hơi hết sức nên Thơ chẳng có nghĩa vụ gì phải lo cho cục rắc rối là cậu nữa đâu" - Sơn nói thẳng, khiến Hùng bất ngờ.

Sơn đã biết rõ tình cảnh mà Thơ đang gặp phải cần lo toan việc gia đình. Ảnh VTV

Thơ đi ra chợ xin số điện thoại của chú Toản (Duy Hưng) để cho mẹ gọi điện hỏi xem chú Toản có còn muốn mua nhà mình nữa không. Hạnh (Huyền Lizzie) nói nhà mình cần tiền gấp để trả nợ nên nếu Toản mua thì cọc tiền ngay ngày mai.

Toản hẹn mai đưa hai con sang xem nhà, đồng thời anh xin Hạnh bớt cho 10% thì bây giờ anh sẽ đi gom tiền. Sau vài giây suy nghĩ, Hạnh đồng ý.

Thơ ám ảnh vì bố có thể đã thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, việc bố mất tích với khả năng cao là tử vong do vụ sập hầm đã ảnh hưởng lớn tới Thơ. Cô bé gặp ác mộng, mơ bố bị ngã xuống vực. Khi tỉnh dậy, Thơ gặng hỏi mẹ xem có tin tức gì về bố chưa.

Tập 8 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 27/10 trên VTV3.

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