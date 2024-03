Loại bánh độc lạ nhìn như viên than tổ ong 'gây sốt'

Gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội, xuất hiện loại bánh bông lan nhìn hệt viên than tổ ong khiến nhiều người thích thú.

Theo VTC News, món bánh than tổ ong xuất hiện ở Việt Nam từ đầu năm 2021. Người đầu tiên tạo ra nó được cho là chị Tô Linh Nghi (29 tuổi, sống tại TP.HCM).

Chị Nghi bắt đầu thử nghiệm làm bán than tổ ong khi tình cờ xem một số hình ảnh đầu bếp nước ngoài làm các món bánh nếp, bánh cookie với hình dáng tương tự. Do chồng thích ăn bánh mỳ nên chị Nghi nảy ra ý tưởng làm những chiếc bánh hình viên than tổ ong.

Món bánh than tổ ong gây sốt. Ảnh: VTC News

Khoảng nửa tháng nay, loại bánh này bỗng nhiên sốt trở lại, trở thành một "hot trend" trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đua nhau mua về ăn thử, làm thử và khoe với mọi người

Nhiều người chưa từng thưởng thức thì tò mò về hương vị cũng như thành phần tạo nên màu đen của bánh.

Với vị ngon, lại có hình dáng độc lạ, bánh than tổ ong nhanh chóng trở thành “xu hướng” khiến nhiều người tìm mua.

“Lần đầu “đu trend” mà mê quá. Trông như cục than mà ăn mềm, mướt, không ngọt quá lại tan ngay trong miệng. Tôi đặt mua 2 hộp về ăn, đang ăn thì chồng đi làm về, hỏi ăn cái gì đen thế. Tôi đưa ăn thử thì thích quá, dặn hôm sau mua thêm”, chị Thuỳ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết trên Người Đưa Tin.

Món bánh này được tạo hình giống hệt viên than tổ ong từ màu sắc đến hình dáng, kích thước (đường kính và chiều cao đều 10cm). Trông đen ngòm nhưng loại bánh này được khen là rất ngon với phần nhân mềm, sánh quyện, thơm lừng.

Trên mạng xã hội Facebook, không khó để bắt gặp những bài rao bán bánh than tổ ong mới lạ. Bánh than tổ ong được bán với giá dao động từ 30.000-75.000 đồng một chiếc.

Loại bánh này luôn trong tình trạng cháy hàng. Khách thường phải đặt trước mới có bánh.

Chị Trần Mỹ Linh - chủ cơ sở sản xuất bánh tại Định Công, Hà Nội - cho hay, gần đây, bánh than tổ ong nhà chị làm ra đều cháy hàng.

"Mỗi ngày, mình làm một mẻ bánh than tổ ong nhưng đều bán hết từ trưa, ai muốn chắc chắn có bánh đều phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày. Làm bánh than tổ ong mất thời gian hơn các loại bánh bình thường, công đoạn lâu nhất có lẽ là chọc lỗ sao cho đều và đẹp mắt, cho thật giống viên than tổ ong", chị Linh chia sẻ trên VTC News.

Theo những người bán hàng, bánh than tổ ong có màu đen là dùng bột than tre, một thành phần được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Để sản phẩm có màu sắc giống viên than tổ ong nhất, một số thợ bánh sử dụng chocolate hoặc bánh quy Oreo, nhưng cách phổ biến nhất vẫn là dùng tinh bột than tre để tạo màu đen.

Chị Trần Ngọc Ánh - một chủ cửa hàng bánh - cho biết trên Người Đưa Tin, bánh bông lan hình than tổ ong được làm từ bột mì, sữa tươi, socola, đường, trứng gà và một số nguyên liệu khác. Đặc biệt, màu đen của bánh làm từ tinh bột than tre, một loại bột siêu mịn, có hàm lượng khoáng chất cao.

Bột than tre hoạt tính được các chuyên gia đánh giá là có tác dụng thanh lọc, thải độc cho cơ thể, giảm triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy.

Theo thông tin từ website của Bệnh viện Vinmec, bột than tre hoạt tính được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi uống hoặc ăn các sản phẩm có chứa bột than tre hoạt tính, chúng sẽ bám vào những độc tố trong ruột và thận do chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc gây ra, sau đó giúp cơ thể bài tiết những độc tố ra ngoài để thanh lọc, thải độc cho cơ thể.