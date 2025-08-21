Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Ngày 21/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, sản lượng hành khách và chuyến bay tại sân bay dự kiến đạt mức kỷ lục.
Ngày cao điểm nhất có thể đón gần 110.000 lượt khách với 638 chuyến bay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, khách quốc tế đạt gần 44.000 lượt/ngày, cao nhất từ trước tới nay, nhờ các đoàn khách quốc tế dự sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và nhiều đường bay mới.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, các hãng hàng không và đơn vị mặt đất triển khai phương án khai thác linh hoạt, duy trì trực 24/7 tại Trung tâm AOCC.
Theo đó, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Cụ thể, hãng hàng không Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ, tương đương gần 50 chuyến bay, trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Các chuyến bay bổ sung được Vietjet triển khai trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn thuận tiện với chi phí hợp lý để cùng gia đình, bạn bè tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.
Trong khi đó, theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm, hãng cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến bay, tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước.
Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay trục Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, cùng các đường bay du lịch trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Cam Ranh, Đà Lạt, Huế.
Theo đó, tổng số ghế nội địa đạt gần 418.000, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với năm 2024.
Ở mạng bay quốc tế, các đường bay đến Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Úc được tăng cường nhiều nhất, với gần 177.000 ghế, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.
Hiện tỷ lệ lấp đầy trên các chặng bay du lịch nội địa đã đạt gần 60% và dự kiến tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: BẢO LOAN
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.
Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9Xu hướng - 4 ngày trước
Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.
Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'Xu hướng - 1 tuần trước
Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.
Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kimXu hướng - 2 tuần trước
Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kgXu hướng - 2 tuần trước
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân ngày nào giờ lại trở thành một mặt hàng xa xỉ trong giới dược liệu. Đặc biệt, loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.
Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'Xu hướng - 2 tuần trước
Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới thu về kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu.
7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8Xu hướng - 3 tuần trước
GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) dưới hình thức quét mã QR cho các loại vé ngày và vé tuần trên hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.
Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025Xu hướng - 3 tuần trước
GĐXH - Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo – Lan tỏa tinh hoa – Vươn mình hội nhập”.
Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốcXu hướng - 3 tuần trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/7/2025 kết thúc tuần giảm khi nhà đầu tư chuyển hướng sang chứng khoán. Giá vàng SJC giảm hơn nửa triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt muaXu hướng - 3 tuần trước
Đầu mối ở Hà Nội cho biết, đơn khách rất nhiều nhưng hàng về không đủ chia.
Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'Xu hướng
Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.