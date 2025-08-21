Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.

Ngày 21/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, sản lượng hành khách và chuyến bay tại sân bay dự kiến đạt mức kỷ lục.

Ngày cao điểm nhất có thể đón gần 110.000 lượt khách với 638 chuyến bay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 44.000 lượt/ngày, cao nhất từ trước tới nay, nhờ các đoàn khách quốc tế dự sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và nhiều đường bay mới.

Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025. Ảnh: BẢO LOAN

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, các hãng hàng không và đơn vị mặt đất triển khai phương án khai thác linh hoạt, duy trì trực 24/7 tại Trung tâm AOCC.

Theo đó, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

Cụ thể, hãng hàng không Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ, tương đương gần 50 chuyến bay, trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.

Các chuyến bay bổ sung được Vietjet triển khai trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn thuận tiện với chi phí hợp lý để cùng gia đình, bạn bè tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Trong khi đó, theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm, hãng cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến bay, tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay trục Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, cùng các đường bay du lịch trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi Cam Ranh, Đà Lạt, Huế.

Theo đó, tổng số ghế nội địa đạt gần 418.000, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với năm 2024.

Ở mạng bay quốc tế, các đường bay đến Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Úc được tăng cường nhiều nhất, với gần 177.000 ghế, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Hiện tỷ lệ lấp đầy trên các chặng bay du lịch nội địa đã đạt gần 60% và dự kiến tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.

