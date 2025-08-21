Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Ngày 21/8, ghi nhận của phóng viên, tại Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 được tổ chức tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), rất đông người dân đã tranh thủ thời gian đến thưởng thức các loại trái cây Việt.

Trong đó, mặt hàng sầu riêng rất hút khách. Theo đó, với giá vé 299.000 đồng/người, người tiêu dùng có thể thỏa thích ăn buffer sầu riêng tại đây.

Trao đổi với phóng viên tại lễ hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: "Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó, Bộ Công thương rất quan tâm phát triển thị trường nông sản nội địa. Những năm qua, Bộ đã đưa ra các chính sách, chỉ thị để hỗ trợ, khuyến khách phát triển sản phẩm nông nghiệp.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngoài thời gian diễn ra buffet để người dân thưởng thức thỏa thích, sầu riêng được bán lẻ với mức giá 69.000 đồng/kg. Ảnh: BẢO LOAN

"Chúng tôi xây dựng chương trình, chính sách để giúp người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng và phát triển sản phẩm nông sản chất lượng", ông Linh cho hay.

Ông Linh cho rằng, sự tham gia hệ thống phân phối là rất quan trong. Bởi đặc sản đến tay người tiêu dùng là nhờ kênh phân phối. Do đó, phát triển các thương hiệu nông sản Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn đưa nông sản Việt ra thế giới. Điều quan trọng nhất là cải thiện sinh kế người dân và cộng đồng".

Trao đổi với phóng viên tại lễ hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Bộ Công thương rất quan tâm phát triển thị trường nông sản nội địa. Ảnh: BẢO LOAN

Ông Linh khẳng định: "160 sản phẩm trái cây, nông sản là đặc sản vùng miền tham gia quảng bá trong Lễ hội trái cây vừa là kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, vừa góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt trong nước và thế giới".

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, một số nông sản là đặc sản vùng miền trong nước được người tiêu dùng quan tâm, như: Đậu phụ làng Mơ (Hà Nội), hồng giòn Mộc Châu (Sơn La), hàu sữa (Quảng Ninh), cá sạch sông Đà (Phú Thọ); thịt trâu gác bếp (Lào Cai); miến đao Giới Phiên (Lào Cai); cá ngừ nướng (Nghệ An); cua biển (Cà Mau), cá basa (Đồng Tháp); gà ta Tam Nông (Đồng Tháp), cam sành & bưởi 5 roi (Vĩnh Long), bánh Pía (Sóc Trăng cũ)…

Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Ảnh: BẢO LOAN

Theo đó, buffet sầu riêng có vé "vào quầy" là 299.000 đồng/người. Theo đại diện quầy sầu riêng, vì giá bán đắt đỏ nên mỗi ngày, quầy hàng giới hạn 50 khách hàng thưởng thức sầu với giá trên trong thời gian giới hạn là 30 phút.

Ngoài buffer sầu riêng, người dân còn được ăn miễn phí nhiều món đặc sản như chả cá, mực hấp, bánh da lợn, gỏi cuốn, nem thịt…

Thông tin tới phóng viên, đại diện siêu thị GO! Thăng Long cho biết, dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, siêu thị này cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu bao gồm: Rau củ quả, thịt, trứng, gạo, trái cây trong nước…

Ngoài giảm giá 50%, siêu thị cũng sắp xếp 3 nhóm hàng nhãn riêng với tên gọi khác nhau theo đúng tinh thần Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bao gồm: Collection - bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang dấu ấn tự hào với tên gọi "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc"; GO! Viet Farm - các mặt hàng nông sản Việt tươi ngon, an toàn và đạt chuẩn chất lượng cao; và Viet Gems - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Được biết, dịp này, Central Retail Việt Nam cũng ra mắt thêm 3 dự án Sinh kế Cộng đồng của năm 2025, bao gồm: dự án Đà Bắc (Hòa Bình), dự án Tân Hòa Thành (Tiền Giang) và dự án Đại Minh (Yên Bái).

Những dự án sinh kế cộng đồng này sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của hàng trăm hộ nông dân ở các vùng miền còn nhiều khó khăn.

