Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Thứ năm, 15:14 21/08/2025 | Xu hướng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.

Ngày 21/8, ghi nhận của phóng viên, tại Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 được tổ chức tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), rất đông người dân đã tranh thủ thời gian đến thưởng thức các loại trái cây Việt.

Trong đó, mặt hàng sầu riêng rất hút khách. Theo đó, với giá vé 299.000 đồng/người, người tiêu dùng có thể thỏa thích ăn buffer sầu riêng tại đây.

Trao đổi với phóng viên tại lễ hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: "Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó, Bộ Công thương rất quan tâm phát triển thị trường nông sản nội địa. Những năm qua, Bộ đã đưa ra các chính sách, chỉ thị để hỗ trợ, khuyến khách phát triển sản phẩm nông nghiệp.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người- Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngoài thời gian diễn ra buffet để người dân thưởng thức thỏa thích, sầu riêng được bán lẻ với mức giá 69.000 đồng/kg. Ảnh: BẢO LOAN

"Chúng tôi xây dựng chương trình, chính sách để giúp người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng và phát triển sản phẩm nông sản chất lượng", ông Linh cho hay.

Ông Linh cho rằng, sự tham gia hệ thống phân phối là rất quan trong. Bởi đặc sản đến tay người tiêu dùng là nhờ kênh phân phối. Do đó, phát triển các thương hiệu nông sản Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn đưa nông sản Việt ra thế giới. Điều quan trọng nhất là cải thiện sinh kế người dân và cộng đồng".

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người- Ảnh 2.

Trao đổi với phóng viên tại lễ hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Bộ Công thương rất quan tâm phát triển thị trường nông sản nội địa. Ảnh: BẢO LOAN

Ông Linh khẳng định: "160 sản phẩm trái cây, nông sản là đặc sản vùng miền tham gia quảng bá trong Lễ hội trái cây vừa là kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, vừa góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt trong nước và thế giới".

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, một số nông sản là đặc sản vùng miền trong nước được người tiêu dùng quan tâm, như: Đậu phụ làng Mơ (Hà Nội), hồng giòn Mộc Châu (Sơn La), hàu sữa (Quảng Ninh), cá sạch sông Đà (Phú Thọ); thịt trâu gác bếp (Lào Cai); miến đao Giới Phiên (Lào Cai); cá ngừ nướng (Nghệ An); cua biển (Cà Mau), cá basa (Đồng Tháp); gà ta Tam Nông (Đồng Tháp), cam sành & bưởi 5 roi (Vĩnh Long), bánh Pía (Sóc Trăng cũ)…

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người- Ảnh 3.

Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Ảnh: BẢO LOAN

Theo đó, buffet sầu riêng có vé "vào quầy" là 299.000 đồng/người. Theo đại diện quầy sầu riêng, vì giá bán đắt đỏ nên mỗi ngày, quầy hàng giới hạn 50 khách hàng thưởng thức sầu với giá trên trong thời gian giới hạn là 30 phút. 

Ngoài buffer sầu riêng, người dân còn được ăn miễn phí nhiều món đặc sản như chả cá, mực hấp, bánh da lợn, gỏi cuốn, nem thịt…

Thông tin tới phóng viên, đại diện siêu thị GO! Thăng Long cho biết, dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, siêu thị này cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu bao gồm: Rau củ quả, thịt, trứng, gạo, trái cây trong nước…

Ngoài giảm giá 50%, siêu thị cũng sắp xếp 3 nhóm hàng nhãn riêng với tên gọi khác nhau theo đúng tinh thần Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bao gồm: Collection - bộ sưu tập thời trang đặc biệt mang dấu ấn tự hào với tên gọi "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc"; GO! Viet Farm - các mặt hàng nông sản Việt tươi ngon, an toàn và đạt chuẩn chất lượng cao; và Viet Gems - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Được biết, dịp này, Central Retail Việt Nam cũng ra mắt thêm 3 dự án Sinh kế Cộng đồng của năm 2025, bao gồm: dự án Đà Bắc (Hòa Bình), dự án Tân Hòa Thành (Tiền Giang) và dự án Đại Minh (Yên Bái).

Những dự án sinh kế cộng đồng này sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của hàng trăm hộ nông dân ở các vùng miền còn nhiều khó khăn.

Na &quot;dởm&quot; gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kgNa 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệuHàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Kem phô mai &quot;thượng hạng&quot; Snow Baby: &quot;Phớt lờ&quot; định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tếKem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

GĐXH - Kem phô mai Snow Baby premium (thượng hạng – PV) đang được bày bán tại các siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên cả nước có nhãn bao bì bắt mắt nhưng thành phần ghi trên nhãn chưa rõ ràng, thông tin địa chỉ cũng không khớp thực tế. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.

BẢO LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Cùng chuyên mục

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 4 ngày trước

Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Xu hướng - 1 tuần trước

Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Xu hướng - 2 tuần trước

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Xu hướng - 2 tuần trước

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân ngày nào giờ lại trở thành một mặt hàng xa xỉ trong giới dược liệu. Đặc biệt, loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Xu hướng - 2 tuần trước

Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới thu về kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu.

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

Xu hướng - 3 tuần trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) dưới hình thức quét mã QR cho các loại vé ngày và vé tuần trên hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Xu hướng - 3 tuần trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo – Lan tỏa tinh hoa – Vươn mình hội nhập”.

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Xu hướng - 3 tuần trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/7/2025 kết thúc tuần giảm khi nhà đầu tư chuyển hướng sang chứng khoán. Giá vàng SJC giảm hơn nửa triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Xu hướng - 3 tuần trước

Đầu mối ở Hà Nội cho biết, đơn khách rất nhiều nhưng hàng về không đủ chia.

Xem nhiều

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Xu hướng

Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Xu hướng
Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Xu hướng
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Xu hướng
Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top