Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 06:57 17/08/2025 | Xu hướng
Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.

Chưa đầy một tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 . Không khí chuẩn bị cho đại lễ lịch sử này đang lan tỏa khắp các cửa hàng thời trang, chợ online, sàn thương mại điện tử...

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Sản phẩm thời trang, đặc biệt là các loại áo in hình cờ đỏ sao vàng được bày bán nhiều hơn bao giờ hết. Hầu như cửa hàng nào cũng có trong dịp này. (Ảnh: FB Eco Store Đại Thanh)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Đây là một trong những mặt hàng bán chạy trên thị trường. Mỗi chiếc áo có thiết kế đơn giản phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên đến người cao tuổi. (Ảnh: Shopee)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Giá áo phông in hình cờ đỏ sao vàng khá đa dạng, từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng. Trong đó, áo phông cotton thoáng mát, giá từ 100.000 - 200.000 đồng được khách chuộng hơn cả. (Ảnh: Fosig)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Không chỉ in đơn thuần hình cờ đỏ sao vàng, nhiều thiết kế sáng tạo còn kết hợp con số 80 cách điệu, hoặc in thêm hình ảnh Bác Hồ hay các biểu tượng lịch sử như Quảng trường Ba Đình, dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”....theo phong cách hiện đại. (Ảnh: Shopee)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Những mẫu áo độc đáo này nhanh chóng “gây sốt” ngay khi vừa lên kệ. Trên một số sàn thương mại điện tử, nhiều cửa hàng thông báo hết hàng sau chỉ vài ngày mở bán, phải tăng ca sản xuất để kịp giao trước dịp 2/9. (Ảnh: FB Võ Bá Quốc)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Áo dài cờ đỏ sao vàng cũng là mặt hàng được đông đảo chị em lựa chọn, giá từ 300.000 - 450.000 đồng/mẫu. Áo dài cho các bé từ 149.000 đống/chiếc. (Ảnh: FB Áo Dài Cao Cấp Shina)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Các phụ kiện như cờ Tổ quốc đủ kích cỡ, băng rôn mini, nón sao vàng...giá dao động từ 15.000 - 100.000 đồng đang được bày bán rầm rộ. (Ảnh: Công Thương)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Ốp điện thoại hình cờ đỏ sao vàng giá từ vài chục nghìn đồng cũng khá hút khách. (Ảnh: Tiền phong)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, các sản phẩm trang sức in cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2/9 cũng đa dạng mẫu mã và giá cả, tùy theo kiểu dáng, chất liệu. (Ảnh: FB Vàng Bạc Quý Quyên)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Một sản phẩm nhẫn bạc sao vàng Quốc khánh giá hơn 900.000 đồng. (Ảnh: Vienchibao)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Những chiếc lắc tay, dây chuyền charm cờ nhỏ xinh được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Trang sức Vàng Bạc TANA)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 12.

Nhiều quán cà phê ở Hà Nội cũng gây chú ý khi kỳ công trang trí không gian chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhờ sự đặc biệt này mà lượng khách check-in đông hơn hẳn. (Ảnh: Minh Đức)

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 13.

Ngay cả lĩnh vực ẩm thực cũng lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9. Bánh Trung thu phiên bản đặc biệt có giá từ 130.000 - 150.000 đồng/chiếc. (Ảnh: FB Nguyen Ngoc Anh)


