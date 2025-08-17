Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9
Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.
Chưa đầy một tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 . Không khí chuẩn bị cho đại lễ lịch sử này đang lan tỏa khắp các cửa hàng thời trang, chợ online, sàn thương mại điện tử...
