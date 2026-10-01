Loại hoa đẹp đến mấy cũng không nên cắm trên bàn thờ

Ý nghĩa của việc dâng hoa trên bàn thờ

Thông tin trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, với người Việt, trong thờ cúng tổ tiên, lễ chạp, các ngày sóc, vọng (ngày Rằm, mùng Một) và thờ phụng tâm linh… việc dâng hoa cúng thanh khiết, thể hiện tâm thành rất quan trọng (hương, hoa, trà, quả).

Dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng những điều thiện lành, tốt đẹp đã làm được trong cuộc sống, như là những đóa hoa tươi thắm, thơm tho dâng cúng chư Phật, thánh, gia tiên, là hành động thành kính, bày tỏ tâm biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều.

Xưa đĩa hoa cúng có nhiều bông hoa các loại (bông huệ trắng muốt thơm ngát, bông ngọc lan thơm nồng, nhánh hoàng lan thơm mềm mại, nhánh hoa sói, bông hoa cúc, đóa thược dược)… tùy theo mùa. Hoa rất thơm, cúng xong thường để khô, đến lần cúng sau mới thay hoa mới.

Hoa dâng cúng nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp. Hoa bây giờ có hàng trăm loại, tùy mùa mà dâng hoa cúng khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là cúc, hồng, sen, huệ… Nhiều loài hoa, nhưng chỉ có một số loại dùng để thờ cúng như hoa hồng, hoa huệ dùng để dâng cúng, còn hoa nhài chỉ để chơi và tẩm ướp trà…

Dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng những điều thiện lành, tốt đẹp đã làm được trong cuộc sống.

Do đó, cần biết để chọn hoa cúng phù hợp mới trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên.

Loại hoa không nên dâng cúng trên bàn thờ

Hoa ly

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, hoa ly là loài hoa có vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, mùi thơm nồng hắc, không thích hợp để lễ Phật nhưng có thể dâng lên gia tiên hoặc nơi thờ Thánh (nhất là Thánh Mẫu).

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng không nên cắm hoa ly trên ban thờ vì loài hoa này mang ý nghĩa về sự chia ly, sinh ly tử biệt, sẽ mang lại những điều xui xẻo cho gia đình.

Vì vậy, tùy thuộc vào suy nghĩ cũng như niềm tin tâm linh mà gia chủ có thể cân nhắc việc nên hay không nên cắm loài hoa này trên ban thờ.

Hoa giả

Theo quan niệm dân gian, không nên để hoa giả, hoa nhựa lên ban thờ vì kém trang nhã. Ngoài ra, hoa cúng biểu thị lòng thành của con cháu với tổ tiên, nếu dùng hoa giả sẽ khiến lòng thành trở nên không thành thật.

Theo quan niệm dân gian, không nên để hoa giả, hoa nhựa lên ban thờ vì kém trang nhã.

Ngoài ra, dịp lễ, Tết nên dùng những loài hoa thật có hương thơm để mang lại cảm giác tươi mát cho gia đình.

Hoa phong lan

Thông tin trên VTC News, hoa phong lan là loại hoa có màu sắc rực rỡ, đẹp mắt lại lâu tàn, phong lan là lựa chọn của rất nhiều gia đình trong việc trang hoàng nhà cửa, đặc biệt là vào dịp Tết.

Tuy nhiên, đây lại là loại hoa không được khuyến khích đặt lên ban thờ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Không rõ lý do thực sự khiến nhiều người kiêng kỵ việc đặt hoa lan trên ban thờ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, vì chữ "phong" trong tên phong lan gợi đến sự phong tình, phóng đãng.

Một số người giải thích, đây là loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ vì nó quá mong manh, khó chăm sóc, khó nở hoa.

Cúc vạn thọ

Đây là loại hoa được rất nhiều người yêu thích trong những ngày Tết, đặc biệt là ở miền Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiêng đặt loài hoa này lên ban thờ.

Đây là loại hoa được rất nhiều người yêu thích trong những ngày Tết, đặc biệt là ở miền Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiêng đặt loài hoa này lên ban thờ.

Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên gọi cúc vạn thọ có hàm ý "bông hoa của người chết". Loài hoa này cũng thường được trồng ở nghĩa trang, lăng mộ. Do đó, nhiều người cho rằng, cúc vạn thọ tượng trưng cho điều không may mắn, là loài hoa kiêng đặt lên ban thờ trong ngày Tết.

Một lý do nữa khiến nhiều người cũng không thích trưng loài hoa này là mùi của nó khá nồng và hắc. Hoa trên ban thờ ngoài việc có màu sắc tươi sáng cần phải có mùi thơm dịu nhẹ và lâu tàn. Do đó, cúc vạn thọ không phải là lựa chọn dâng cúng.

Lưu ý khi chọn và dâng hoa cúng

Cũng theo VOV, những loài hoa có mùi hôi, có gai, vị đắng cay hoặc không rõ danh tính đều không nên dùng để cúng. Vì vậy, khi chọn hoa, cần ưu tiên:

Hoa tươi, hương thơm nhẹ nhàng, màu sắc trang nhã. Tránh hoa héo úa, dập nát, sâu bệnh. Không sử dụng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ Phật. Không nên phối quá nhiều màu sắc rực rỡ trong cùng một bình, tránh làm mất sự thanh tịnh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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