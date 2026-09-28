Đây mới là quy tắc phong thủy nhà bếp đón may mắn, giữ tài lộc không phải ai cũng biết

Không gian bếp luôn sáng sủa, sạch sẽ

Theo VOV, nhà bếp hợp phong thủy không thể thiếu ánh sáng. Ánh sáng tượng trưng cho năng lượng tích cực, kích thích dòng khí lưu thông và giảm thiểu ẩm mốc, tà khí. Nếu bếp nhà bạn có cửa sổ hoặc được chiếu sáng tự nhiên tốt, đó là dấu hiệu rất tích cực.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tốt về mặt vệ sinh mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Nhà bếp bừa bộn sẽ khiến khí xấu tích tụ, cản trở luồng khí tốt.

Màu sắc hài hòa theo ngũ hành

Các nhà phong thủy cho rằng, màu sắc trong gian bếp nên được lựa chọn kỹ lưỡng theo ngũ hành. Cụ thể, mệnh Mộc hợp với màu xanh lá, nâu nhạt; mệnh Thổ hợp với vàng, nâu đất; mệnh Hỏa hợp với đỏ, hồng, cam; mệnh Kim hợp với trắng, ghi, ánh kim; mệnh Thủy hợp với màu xanh dương, đen.

Nhà bếp hợp phong thủy không thể thiếu ánh sáng.

Tuy nhiên, nhà bếp hợp phong thủy không nên dùng quá nhiều màu nóng như đỏ, cam vì dễ gây căng thẳng, nóng nảy. Cũng không nên sử dụng màu đen quá nhiều vì dễ gây cảm giác u ám, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng người nấu ăn.

Cửa bếp không nhìn thấy bàn thờ

Một sai lầm phong thủy thường bị bỏ qua là kiểu thiết kế mà người đứng ở cửa bếp có thể nhìn thẳng vào bàn thờ. Bếp là nơi nấu nướng, sinh ra hỏa khí, nếu hướng thẳng về nơi linh thiêng thì sẽ phạm vào điều kiêng kỵ, dễ dẫn đến bất an trong tâm linh, mất đi sự trang nghiêm.

Nếu không thể thay đổi vị trí, nên dùng bình phong, rèm hoặc cây cảnh để ngăn tầm nhìn, giảm tác động tiêu cực.

Phong thủy được hiểu là sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống với các quy luật tự nhiên nhằm mang lại sức khỏe, may mắn cho con người. Nhà bếp hợp phong thủy sẽ giúp mọi người an tâm vì có được không gian sống lành mạnh.

Hướng bếp theo phong thủy

Thông tin trên VTC News, trong phong thủy, nếu bếp được đặt ở hướng và vị trí hợp lý thì sẽ có tác động tích cực đến tài lộc của gia chủ. Vì vậy, việc xác định hướng đặt bếp cũng như các đồ nội thất bên trong là điều vô cùng quan trọng. Hướng Đông, Đông Nam được cho là lý tưởng trong phong thuỷ nhà bếp vì đây là hai hành thuộc Mộc, trong khi nhà bếp thuộc hành Hỏa và Thủy.

Trong phong thủy, nếu bếp được đặt ở hướng và vị trí hợp lý thì sẽ có tác động tích cực đến tài lộc của gia chủ.

Theo quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, ba hành này có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau. Gia chủ không nên đặt bếp ở phía Nam vì đây là hướng hành Hỏa, sẽ tương ứng với lửa ở trong bếp. Càng thêm lửa sẽ dễ gây hoả hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc và những vận may tốt đẹp của gia đình.

Không đặt vòi nước quá gần hoặc đối diện bếp

Cùng với lửa, nước là yếu tố quan trọng trong nhà bếp. Tuy nhiên theo quan niệm ngũ hành, Thủy khắc Hỏa, nước sẽ xung khắc với lửa trong nhà bếp. Vì vậy, bạn không nên đặt vòi nước quá gần hoặc đối diện bếp đun, khiến Thuỷ - Hoả đối lập nhau. Theo phong thủy nhà bếp, điều này dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các thành viên, hạn chế tài lộc và vận may đến với gia đình.

Đặt bếp ở chính giữa Tây Bắc (Cung Càn)

Tây Bắc thuộc Cung Càn, tượng trưng cho trụ cột gia đình – người cha, người đàn ông trong nhà. Đây là vị trí tốt về trời khí nhưng kỵ Hỏa mạnh, vì Hỏa thiếu Càn có thể làm suy tổn vận khí của người nam, gây bệnh về đầu, phổi hoặc khiến người đàn ông trong nhà dễ gặp áp lực, công việc trắc trở. Về lâu dài, bếp ở cung này có thể làm giảm vận quý nhân của cả gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Trồng loại cây này vừa phát tài, tốt cho sức khỏe lại khử mùi hôi nhà vệ sinh cực tốt GĐXH - Cây xanh không chỉ là một vật dụng trang trí trong nhà, mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của các cây trồng sau.