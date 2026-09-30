Sự kết hợp chanh và muối có tác dụng gì trong phong thủy và sức khoẻ?

Sự kết hợp giữa chanh và muối có tác dụng gì trong phong thủy?

Theo VTC, News, trong phong thủy, muối có khả năng trừ đuổi tà ma, xua tan xui xẻo, tẩy uế thanh lọc môi trường không gian xung quanh, cải thiện sức khỏe và thu hút tài lộc. Còn quả chanh trong phong thủy giúp loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, mang lại nguồn năng lượng tích cực, đem lại thành công thuận lợi và may mắn bất ngờ.

Đặt chanh muối trong phòng có công dụng gì?

Giúp cải thiện sức khỏe

Chanh có hương thơm dễ chịu giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm lo lắng và căng thẳng. Hương thơm của chanh sẽ kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đặc biệt, đối với những gia đình có người già, trẻ nhỏ thì càng nên đặt chanh trong nhà vì nó có tác dụng kháng khuẩn, phòng ngừa các bệnh hen suyễn, cảm cúm (do thay đổi thời tiết) rất tốt.

Dùng chanh kết hợp với muối để giải hạn và đổi vận là mẹo dân gian được rất nhiều người áp dụng.

Cắt một quả chanh đặt lên đĩa và rắc thêm ít muối đặt gần giường ngủ sẽ giúp bạn và gia đình cải thiện được không khí và giấc ngủ một cách tốt nhất.

Ngoài phòng ngủ, bạn cũng có thể đặt chanh rắc muối ở trong bếp vì nó có tác dụng khử mùi và đuổi sạch lũ côn trùng đáng ghét. Khả năng thanh lọc không khí của chanh sẽ giúp cho gian bếp thơm tho hơn, sạch vi khuẩn. Đặc biệt, kiến, gián đều sợ mùi của chanh, chúng sẽ rủ nhau bỏ đi hết và không dám quay lại để làm phiền cuộc sống của gia đình bạn.

Giúp thay đổi tài vận

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, muốn loại bỏ nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà, bạn đặt 3 quả chanh cắt làm 4 vào một cái đĩa, rắc thêm một ít muối lên trên rồi đặt ở cạnh giường. Bạn lưu ý số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5…

Tại các góc khuất, góc tối trong nhà bạn cũng có thể đặt đĩa chanh muối để hút hết những uế khí tại những nơi này. Hàng ngày bạn nên thay mới nhưng đừng chạm tay trực tiếp vào chanh.

Sau khoảng 5-7 ngày bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực trong ngôi nhà. Chuyện công danh, tài lộc cũng sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Khử mùi sơn của nhà mới

Cũng theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, nếu bạn sơn lại nhà cửa, bạn càng nên đặt bát muối trong nhà trước khi dọn vào ở. Nguyên nhân là do nước muối pha loãng có khả năng khử khuẩn, hấp thụ mùi hôi của sơn một cách hiệu quả.

Thay bát nước muối mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu có thể, bạn có thể kết hợp với tinh dầu thơm để mùi sơn trong nhà nhanh được loại bỏ.

Không nên để chanh muối quá lâu trong nhà cho đến khi chúng bị mốc đen, vì lúc này chúng sẽ phản tác dụng, tạo ra nấm mốc và vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, bạn có thể dùng muối kết hợp với giấm trắng, bột baking soda để tạo thành một dung dịch tẩy rửa chuyên dụng. Thứ nước này có thể dùng để lau chùi tủ lạnh, lau bếp hay bồn cầu, đồ dùng bằng inox…

Lưu ý quan trọng khi đặt chanh muối trong nhà

Mặc dù việc để chanh trong nhà có tác dụng gì đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn tuyệt đối không được lạm dụng hoặc thực hiện sai cách.

Không nên để chanh muối quá lâu trong nhà cho đến khi chúng bị mốc đen, vì lúc này chúng sẽ phản tác dụng, tạo ra nấm mốc và vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, cần đặt đĩa chanh xa tầm tay trẻ nhỏ và vật nuôi để tránh trường hợp vô tình ăn phải muối hạt xát chanh hoặc làm đổ vỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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