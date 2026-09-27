Trồng loại cây này vừa phát tài, tốt cho sức khỏe lại khử mùi hôi nhà vệ sinh cực tốt

Ý nghĩa phong thủy của cây xanh trong nhà

Theo quan niệm phong thủy, cây trồng là biểu tượng của sự sống và sức khỏe. Chúng không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực và cân bằng cho căn nhà. Điều quan trọng là phải lựa chọn loại cây phù hợp với từng vị trí trong nhà để tạo nên sự hài hoà và cân bằng.

Cây xanh cũng được coi là biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển và thăng tiến. Theo lý thuyết phong thủy, cây càng xanh tươi và đứng vững chắc thì gia chủ càng có nhiều cơ hội để thành công và phát triển trong cuộc sống. Vì vậy, việc trồng cây xanh phù hợp trong nhà được coi là một trong những cách để thu hút tài lộc và may mắn.

Loại cây hợp phong thủy, tốt cho sức khỏe, làm sạch không gian nha vệ sinh

Cây phất dụ

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cây phất dụ hay còn được gọi là cây Thần tài, cây có tác dụng thu hút tài khí vào ngôi nhà. Cây phát dụ thường đường trồng theo số nhánh, mỗi số lượng nhánh cây trồng trong một chậu cây lại biểu trưng cho 1 ý nghĩa nhất định.

Cây phất dụ hay còn được gọi là cây Thần tài, cây có tác dụng thu hút tài khí vào ngôi nhà.

Tùy theo mong muốn của mỗi gia đình mà lựa chọn số lượng nhánh cây sao cho phù hợp nhất. 3 nhanh cây phất dụ: tượng trưng cho hạnh phúc, sự thuận hòa của các thành viên trong gia đình.

5 nhánh cây phất dụ là biểu trưng cho sức khỏe, sự trường thọ. Còn 9 nhánh cây phất dụ là tượng trưng cho thời vận, gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Cây kim ngân

Cây kim ngân hay còn được gọi là money tree có nghĩa là cây tiền. Hàm ý khi gia chủ sở hữu cây này sẽ có nhiều tiền vàng, sự may mắn, thịnh vượng. Nhờ đó, nó thường được lựa chọn để cạnh bàn thờ Thần tài, thổ cônghoặc những vị trí đón khí trong gia đình, nơi làm việc.

Cây tiên ông thủy sinh

Trong phong thủy thì cây tiên ông thuỷ sinh được nhiều người yêu thích bởi nó là loại cây thủy sinh trong nhà có tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, cây tiên ông có rễ trắng ngần như cước dưới nước, trên là một gốc dạng củ.

Trong phong thủy thì cây tiên ông thuỷ sinh được nhiều người yêu thích bởi nó là loại cây thủy sinh trong nhà có tính thẩm mỹ cao.

Lá cây thon dài, xanh mởn mọc xòe ra làm bệ đỡ cho "cột hoa" rực rỡ bên trên. Cây hoa tiên ông hình chuông 5 cánh, mọc nối vòng thành một trụ hoa hình tháp với màu sắc bắt mắt mang lại sức sống cho không gian sống của mình.

Cây lưỡi hổ

Thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đơi sống và Pháp luật, cây lưỡi hổ là lựa chọn tuyệt với nếu bạn muốn tìm một cây trồng khử mùi trong nhà vệ sinh. Loại cây này giúp loại bỏ những chất độc hại như Formaldehyde có trong không khí, mang lại không gian trong lành, bảo vệ sức khỏe.

Trong môi trường độ ẩm cao như nhà vệ sinh, việc khí formaldehyde thoát ra từ sơn tường gỗ, chất tẩy rửa sẽ cao hơn các nơi khác trong nhà. Nghiên cứu đã chỉ ra lưỡi hổ có thể hút được 0,938g formaldehyde trong một giờ nên rất thích hợp để làm cây trồng trong nhà vệ sinh.

Cây lưỡi hổ rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, sinh trưởng bình thường trong điều kiện mát mẻ. Bạn nên đặt cây ở cạnh cửa sổ hoặc để cạnh bồn rửa mặt.

Cây ngải cứu

Ngải cứu là loại cây quá quen thuộc với mọi người, xuất hiện nhiều trong các món ăn hoặc được dùng để làm thuốc. Tuy nhiên, ít người biết rằng lá của cây ngải cứu có tác dụng hút mùi khá tốt ở khoảng không gian gần. Do đó, nếu muốn đặt cây xanh trong nhà vệ sinh để khử mùi, bạn có thể lựa chọn loại cây này.

Ngải cứu là loại cây quá quen thuộc với mọi người, xuất hiện nhiều trong các món ăn hoặc được dùng để làm thuốc.

Cây cau tiểu trâm

Loại cây này có tác dụng thanh lọc không khí, hút ẩm cực tốt, lọc được các khí như benzen, formaldehyde, hóa chất dùng trong máy giặt trichloethylene,… Vì thế, cây cau tiểu trâm là một lựa chọn lý tưởng để đặt trong phòng vệ sinh. Về mặt phong thủy, cau tiểu trâm có tác dụng sinh tài và giữ của.

Cây lan chi

Cũng theo VOV, cây lan chi được mệnh danh là "vua loại bỏ formaldehyde" trong số các loại cây. Nó còn có thể hấp thụ carbon monoxide, benzen và nicotine từ khói thuốc lá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cây lan chi có hệ thống rễ phát triển mạnh, vì vậy cần thay chậu thường xuyên để tránh tình trạng ứ đọng rễ, có thể khiến lá vàng và héo úa.

Cây lan chi được mệnh danh là "vua loại bỏ formaldehyde" trong số các loại cây. Nó còn có thể hấp thụ carbon monoxide, benzen và nicotine từ khói thuốc lá.

Trong phong thuỷ, cây lan chi tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường và may mắn. Cây được xem là lá bùa hộ mệnh, giúp xua đuổi tà khí, vận xấu và mang lại bình an, hạnh phúc cùng tài lộc cho gia chủ. Cây đặc biệt hợp với người mệnh Thủy, Mộc và Kim.

Cây trầu bà

Đây loại cây rất tốt trong việc lọc formaldehyde và phân hủy benzen phát ra từ máy photocopy và máy in, do đó là một máy lọc không khí tuyệt vời trong văn phòng. Dù trồng trong đất hay nước, cây trầu bà đều rất dễ trồng và nhân giống. Khả năng leo trèo mạnh mẽ của cây thích hợp để đặt trên tủ bếp hoặc bệ cửa sổ.

Về phong thủy, cây trầu bà mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn và sinh sôi nảy nở. Sức sống mãnh liệt, xanh tốt của cây được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, hóa giải điềm xấu, mang lại tài lộc và sự phát triển không ngừng trong cả gia đình lẫn sự nghiệp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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