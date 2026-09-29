5 điều cần làm để kích hoạt vị trí tụ tài lộc cho ngôi nhà cuối năm 2026
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, tài vị là khu vực có ý nghĩa trong việc tụ khí, tụ tài của ngôi nhà. Những tháng cuối năm, gia chủ có thể tham khảo một số cách bài trí dưới đây để giữ không gian này sạch sẽ, thông thoáng và tạo cảm giác thuận lợi về mặt phong thủy.
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