5 điều cần làm để kích hoạt vị trí tụ tài lộc cho ngôi nhà cuối năm 2026

Xem ngày giờ tuần mới 28/9 - 4/10/2026: Những ngày đẹp và khung giờ thuận lợi để khởi sự công việc tài lộc GĐXH - Tuần từ 28/9 - 4/10/2026 có nhiều ngày được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đánh giá thuận lợi cho các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành và khởi sự. Cùng tham khảo để chủ động sắp xếp công việc trong tuần.

Rằm tháng 8 âm lịch 2026 đặc biệt hơn khi đúng tiết Thu phân, mâm cỗ Trung thu nên chú ý điều này? GĐXH – Rằm tháng 8 âm lịch năm 2026 diễn ra đúng vào tiết Thu phân – thời điểm được xem là dấu mốc chuyển mùa trong hệ thống 24 tiết khí. Chuyên gia phong thủy cho biết, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng nên lưu ý những điều dưới đây để mang lại may mắn, thu hút tài lộc.

5 loại quả không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu ý nghĩa năm 2026 GĐXH - Trong mâm cỗ trông trăng không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo và những chiếc đèn lung linh còn được chuẩn bị với những loại trái cây quen thuộc. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của 5 loại quả trong mâm cỗ Trung thu 2026, tượng trưng cho bình an, may mắn, tài lộc và đoàn viên



