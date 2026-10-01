Tác hại để quần áo trong máy giặt qua đêm ảnh hưởng tới sức khỏe không phải ai cũng biết

Một số tác hại khi để quần áo quá lâu trong máy giặt

Theo VTC News, việc để quần áo quá 12 giờ trong máy giặt là một điều không tốt và để quần áo qua đêm trong máy giặt vượt qua khoảng thời gian này cũng vậy. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giặt quần áo vào ban đêm bình thường nếu sau đó đưa chúng đi phơi ngay lập tức.

Vì so với sử dụng máy sấy, phơi đồ trên dây sẽ tránh làm hỏng các sợi vải. Lý do là khi sấy, quần áo sẽ bị đảo lộn, cọ xát vào nhau và vào lồng máy giặt, khiến các sợi vải bị đứt.

Nấm mốc xuất hiện trên quần áo là điều dễ nhận thấy nhất khi mọi người để quần áo trong máy giặt quá lâu. Loại nấm này sẽ hình thành một lớp bụi mỏng có màu đen, xám hoặc đôi khi hơi vàng trên quần áo, vải bọc.

Nấm thường lây lan chủ yếu ở những loại quần áo làm từ vải cotton, vải lanh và lụa. Chúng không chỉ gây mùi khó chịu cho quần áo mà còn có thể làm hỏng vải và gây ra một số bệnh ngoài da.

Việc để quần áo quá 12 giờ trong máy giặt là một điều không tốt.

Đồng thời, nấm mốc còn có thể làm hỏng không gian máy giặt, bao gồm cả máy sấy. Khi cho quần áo vào máy giặt, chúng sẽ truyền mầm bệnh sang cho những bộ đồ không có nấm mốc.

Thông tin từ trang thông tin tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, những loại nấm mốc này còn gây hại cho sức khỏe con người nếu như vô tình hít phải quá nhiều lần. Đặc biệt, những người đang mắc bệnh về đường hô hấp như hen suyễn thì không nên tiếp xúc với chúng.

Thậm chí còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, như viêm da: Việc tiếp xúc với quần áo bị nấm mốc và vi khuẩn có thể gây ra các bệnh về da như viêm da dị ứng, nấm da.

Ngoài ra việc để quân áo quá lâu trong máy giặt còn bị ảnh hưởng các bệnh về đường hô hấp: Nấm mốc và vi khuẩn trong máy giặt có thể phát tán trong không khí và gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi.

Vì thế, bạn nên lấy quần áo ra khỏi máy giặt ngay sau khi giặt xong. Nếu không thể phơi quần áo ngay, hãy mở cửa máy giặt để quần áo được thông thoáng. Giặt máy giặt thường xuyên để loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn. Sử dụng nước giặt và nước xả vải chất lượng tốt để bảo vệ quần áo và máy giặt.

Bí quyết hạn chế nấm mốc phát triển trong máy giặt

Nấm mốc có thể phát triển trong máy giặt và gây nên nhiều vấn đề khó chịu. Dưới đây là một số bí quyết để hạn chế sự phát triển của nấm mốc trong máy giặt, bảo vệ sức khỏe của người dùng:

Nấm mốc có thể phát triển trong máy giặt và gây nên nhiều vấn đề khó chịu.

Đặt máy giặt ở nơi khô ráo và thoáng đãng để tránh tình trạng ẩm ướt. Điều này cực kỳ quan trọng để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và duy trì hiệu suất của máy. Sau mỗi lần giặt, hãy để cửa máy giặt mở để tạo sự lưu thông không khí. Điều này giúp máy khô và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc.

Thường xuyên kiểm tra và làm sạch cửa máy giặt để loại bỏ mọi dấu vết bám trên các khe và vị trí ẩm. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh tình trạng ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc.

Định kỳ kiểm tra và làm sạch bộ lọc máy giặt để tránh tắc nghẽn và mùi khó chịu. Bộ lọc sạch sẽ giữ cho nước trong máy luôn sạch sẽ và không gian thoáng đãng. Định kỳ kiểm tra và làm sạch ống nước để tránh tình trạng tắc nghẽn và đảm bảo nước luôn chảy mạnh, không bị cản trở.

Thực hiện vệ sinh định kỳ cho các bộ phận của máy giặt để loại bỏ bụi bẩn và nước ẩm tích tụ. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm vệ sinh đặc biệt cho máy giặt để đảm bảo hiệu quả cao.

Đây mới là cách vệ sinh ấm siêu tốc để không ảnh hưởng tới sức khỏe GĐXH - Ấm siêu tốc sau một thời gian dài sử dụng có thể đóng cặn bẩn, nếu không vệ sinh kịp thời sẽ giảm hiệu quả sử dụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Loài cây không mất nhiều công sức chăm bón mà hoa vẫn nở kín cành, làm đẹp không gian sống GĐXH - Nếu bạn đang tự hỏi trồng cây gì không cần nắng, dễ chăm sóc hay cây trồng ít đất vẫn có thể xanh tươi, hoa nở kín cành thì đừng bỏ qua top loài cây mà bài viết giới thiệu dưới đây.



