Những đồ vật đại kỵ không đặt trước cửa nhà, đặc biệt là nhặt ngoài đường mang về

Đặt thùng rác trước cửa ra vào

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cửa là nơi đầu tiên nhìn thấy trước khi bước vào một ngôi nhà nên có ý nghĩa phong thủy lớn. Do đó, nhiều đồ vật cần lưu ý kỹ không nên để trước cửa nhà, đặc biệt là thùng rác.

Bởi trong phong thủy, cửa là một trong dương trạch tam yếu, đây là nơi đánh dấu khởi khí cho toàn bộ ngôi nhà. Trong khi thùng rác là nơi mà có nhiều tạp khí. VÌ vậy, nếu để thùng rác trước cửa nhà có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khởi khí, tài lộc của ngôi nhà.

Đóng đinh vào nhà, cản tài lộc

Một số người thường hay tận dụng đóng đinh làm móc treo đồ ngoài cửa cho tiện lợi và tiết kiệm diện tích, tuy nhiên việc này làm trái với phong thủy. Đóng đinh vào cửa nhà có nghĩa là cản tài lộc, làm thất thoát tiền bạc, vận may cho gia chủ.

Để không cản trở tài lộc của bạn, hãy lưu ý điều cấm kỵ trong phong thủy trước cửa nhà mình.

Thay bằng việc đóng đinh, bạn hãy sử dụng các dạng móc dán vào tường hoặc cửa, hoặc tận dụng không gian đằng sau cánh cửa khi đóng mở để làm giá treo quần áo. Để không cản trở tài lộc của bạn, hãy lưu ý điều cấm kỵ trong phong thủy trước cửa nhà mình.

Gương

Thông tin trên VOV, cửa là nơi thu hút tài lộc vào nhà. Khi bạn đặt gương ở đây dễ khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài. Điều này sẽ khiến Thần tài vội vàng "quay gót", gia chủ khó mà làm ăn phát đạt. Không những vậy, đặt gương ở cửa còn ảnh hưởng tới hòa khí cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Chổi

Chổi là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chúng có công dụng loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu, nhưng nếu để nó ở sai vị trí sẽ rước xui xẻo vào nhà. Nhiều gia đình có thói quen treo chổi hoặc để chổi ở cạnh cửa. Việc này tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng rất xấu đến phong thủy.

Thói quen để chổi ở cửa sẽ khiến không khí vào nhà mang theo luồng khí ô uế từ chổi, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Cửa ra vào là nơi tài khí đi qua để vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Thói quen để chổi ở cửa sẽ khiến không khí vào nhà mang theo luồng khí ô uế từ chổi, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Trồng cây quá to, tán lá rộng trước cửa

Chúng ta vẫn thường thấy nhiều gia đình có trồng cây gần cửa với mục đích lấy bóng mát, giúp không khí trong lành, thoáng đãng hơn nhưng nó không hề tốt như bạn vẫn nghĩ. Cây quá to, tán lá rộng mọc trước cửa nhà thoạt nhìn có vẻ tốt nhưng theo phong thủy thì nó khiến ngôi nhà của bạn chìm trong u ám, âm khí phát triển mạnh hơn dương khí.

Cũng theo VTC News, không trồng cây to trước nhà, còn nếu như bạn không thể chặt bỏ cây thì hãy loại bỏ bớt những cành, tán lá xum xuê bên ngoài và thường xuyên quét dọn lá rụng để tạo sự thông thoáng, đem luồng khí may mắn thổi vào nhà.

Không đặt hoa giả trước cửa

Nếu không thể đặt hoa tươi thì đừng đặt hoa giả trước cửa nhà dù cho nó đẹp đến đâu đi chăng nữa. Người ta ưu tiên những loại cây cối hoa cỏ tươi tắn, sinh sôi nảy nở tốt, có hoa có nụ có trái theo mùa mà bạn lại đi đặt hoa giả là sai lầm.

Nếu không thể đặt hoa tươi thì đừng đặt hoa giả trước cửa nhà dù cho nó đẹp đến đâu đi chăng nữa.

Nếu chọn hoa giả chẳng khác nào đại diện cho "có hoa mà không có quả". Không có sinh khí, gia chủ khó mà phát triển được. Trước cửa phải giữ sao cho đầy sinh khí để thần Tài còn đến cửa gửi tiền. Tốt nhất nên đặt một số loại cây xanh, hoa lá vì nó cũng có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà chứ không đơn giản là tác dụng đối với phong thủy.

Nếu không có thời gian trồng cây, bạn cũng có thể mua một chậu cây cảnh hợp tuổi gia chủ, nó giúp ích rất nhiều cho việc chiêu tài phong thủy tại nhà.

Đồ vật từ bệnh viện, nhà tang lễ

Thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, những đồ vật này có thể mang theo năng lượng tiêu cực và ám khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của những người sống trong nhà. Nếu cần thiết phải mang về, hãy làm sạch chúng kỹ lưỡng trước khi đưa vào nhà.

Tiền lẻ rơi vãi trên đường thường được coi là không may mắn, vì có thể mang theo năng lượng tiêu cực từ những người đã đánh rơi chúng.

Tiền lẻ rơi vãi, đồ vật của người khác

Tiền lẻ rơi vãi trên đường thường được coi là không may mắn, vì có thể mang theo năng lượng tiêu cực từ những người đã đánh rơi chúng. Tương tự, đồ vật của người khác, đặc biệt là những món đồ không rõ nguồn gốc, cũng có thể mang theo những năng lượng không mong muốn.

Búp bê, đồ chơi cũ, không rõ nguồn gốc

Những đồ vật này, đặc biệt là búp bê cũ, có thể mang theo những câu chuyện và năng lượng không mong muốn từ chủ nhân trước đó. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc có những cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào chúng, tốt nhất nên tránh mang về nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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