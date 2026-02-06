Mới nhất
Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

Thứ sáu, 16:01 06/02/2026 |
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt lại gây sốt? - Ảnh 1.

Mới đây hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà tỉ mỉ sắp xếp từng cành mộc lan vào chậu gốm, đặt trang trọng giữa phòng khách đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt lại gây sốt? - Ảnh 2.

Vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa hài hòa, vừa thơ mộng, tươi mới của loài hoa hày trong không gian sang trọng của căn nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã khiến cộng đồng chú ý.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt lại gây sốt? - Ảnh 3.

Ngay sau đó, nhiều KOL, influencer cũng nhập cuộc, chia sẻ cách chọn hoa, cắm hoa và chăm sóc mộc lan, kéo theo nhu cầu mua tăng vọt trong mùa Tết năm nay. Trên các hội nhóm chơi hoa, trang cá nhân của KOL hay các nàng dâu hào môn, hình ảnh những cành mộc lan lớn, nụ căng tròn, cắm trong chậu gốm giữa phòng khách lan truyền mạnh mẽ tạo nên một “cơn sốt”.

Vì sao loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ lại gây sốt? - Ảnh 1.

Tại Hà Nội và TP.HCM, hoa mộc lan (Magnolia) đang trở thành lựa chọn chơi hoa Tết của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng. Từng được biết đến chủ yếu dưới dạng hoa lụa, khoảng ba năm trở lại đây, mộc lan tươi cắt cành bắt đầu xuất hiện nhiều ở thị trường hoa Tết Việt Nam, mở ra một trào lưu mới mẻ.

Vì sao loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ lại gây sốt? - Ảnh 2.

Mộc lan có nguồn gốc từ Đông Á và Bắc Mỹ, từ lâu đã được ưa chuộng tại nhiều quốc gia nhờ vẻ đẹp thanh cao, quý phái. Hoa có màu trắng, hồng hoặc tím, cánh dày, lớn, nụ mập và hương thơm nhẹ, không gắt. Chính nét đẹp tinh giản này khiến mộc lan nhanh chóng ghi điểm trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tìm về lối sống tối giản, đề cao sự tĩnh tại trong những ngày đầu năm.

Vì sao loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ lại gây sốt? - Ảnh 6.

Hiện nay, mộc lan phổ biến nhất trên thị trường là các màu trắng, tím, hồng và một số giống lai nhập từ châu Âu, Nhật Bản. Trong đó, mộc lan trắng được ưa chuộng hơn cả nhờ sắc hoa tinh khiết, dễ phối với không gian nội thất và mang ý nghĩa khởi đầu trong trẻo.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt lại gây sốt? - Ảnh 7.

Không chỉ là thú chơi hoa, mộc lan còn được coi như biểu tượng tinh tế của người phụ nữ: nhẹ nhàng, bền bỉ nhưng vẫn tỏa sáng đúng thời điểm. Chính vì vậy, việc cắm một bình mộc lan trong nhà không chỉ để trang trí, mà còn là cách gửi gắm năng lượng tinh khiết, an lành vào không gian sống. Một người chơi lâu năm chia sẻ:

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt lại gây sốt? - Ảnh 8.

"Mộc lan cắm giữa nhà, sáng ra thấy nụ nở như có nắng trong phòng. Mỗi ngày nhìn hoa hé ra một chút, thấy lòng cũng dịu lại".

Vì sao loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ lại gây sốt? - Ảnh 7.

Mộc lan đẹp sang chảnh nhưng dân mạng ví von thú chơi hoa này là “môn thể thao mạo hiểm” hay “bài test nhân phẩm” dịp Tết Bính Ngọ. Bởi vì có người kỳ vọng hoa sẽ bung nở rực rỡ, chăm sóc suốt cả tháng như chăm con mọn để rồi nhận lại kết quả chỉ là một bó cành khô. Có người may mắn vì hoa nở đẹp, chụp hàng nghìn bức ảnh check-in, nhưng hoa lại chóng tàn, rụng cánh khắp nhà, dọn dẹp mệt bở hơi tai.

Vì sao loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ lại gây sốt? - Ảnh 8.

Giá cao, thời gian trưng bày ngắn, không khí lễ hội không rực rỡ như mai hay đào là những yếu tố khiến mộc lan khó trở thành lựa chọn phổ biến. Ngay cả những người đã và đang chơi mộc lan cũng thừa nhận đây là “cuộc chơi kén người”, dành cho những ai chấp nhận rủi ro và tìm kiếm trải nghiệm hơn là sự an toàn.

Cách chăm mộc lan để hoa nở đều, chơi được lâu

“Cành cây khô” giá bạc triệu khiến hội chị em phát sốt: Mộc lan chơi được cả tháng, nở rộ như tranh nếu biết chăm đúng cách - Ảnh 5.

Tại Việt Nam, dân sành hoa cũng có “bí kíp riêng” để chơi mộc lan bền màu suốt gần một tháng.

- Chọn cành già, nụ to, lớp lông mỏng, đây là dấu hiệu của nụ chín, chắc chắn sẽ nở.

- Dùng vòi phun sương làm ẩm toàn bộ cành khoảng 5 phút, sau đó chẻ gốc 5–10cm rồi cắm vào bình sâu nước.

- Đặt ngoài sân hoặc nơi thoáng mát, phun sương mỗi ngày 2–3 lần cho tới khi thấy nụ bắt đầu hé.

- Khi nụ bật vỏ, có thể dùng tay nhẹ tách lớp màng trong cùng để hoa bung đều và tránh thối nụ.

- Thay nước mỗi 5–7 ngày, đồng thời có thể pha thêm vài giọt nước rửa bát để nước không bị đóng cặn, không sinh muỗi.

- Sau 2–3 tuần, khi phần gốc khô, cắt bỏ bớt gốc cũ để hoa tiếp tục hút nước cho những nụ trên cao.

Nhờ cách chăm này, mỗi cành có thể “gối nụ” tức là hoa nở nối tiếp nhau, chơi được lâu mà không lo héo.

Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắngCuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắng

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi khoe nhà phố mới tậu ở TP HCM.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtCon gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.


