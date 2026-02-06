Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?
GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.
Cách chăm mộc lan để hoa nở đều, chơi được lâu
Tại Việt Nam, dân sành hoa cũng có “bí kíp riêng” để chơi mộc lan bền màu suốt gần một tháng.
- Chọn cành già, nụ to, lớp lông mỏng, đây là dấu hiệu của nụ chín, chắc chắn sẽ nở.
- Dùng vòi phun sương làm ẩm toàn bộ cành khoảng 5 phút, sau đó chẻ gốc 5–10cm rồi cắm vào bình sâu nước.
- Đặt ngoài sân hoặc nơi thoáng mát, phun sương mỗi ngày 2–3 lần cho tới khi thấy nụ bắt đầu hé.
- Khi nụ bật vỏ, có thể dùng tay nhẹ tách lớp màng trong cùng để hoa bung đều và tránh thối nụ.
- Thay nước mỗi 5–7 ngày, đồng thời có thể pha thêm vài giọt nước rửa bát để nước không bị đóng cặn, không sinh muỗi.
- Sau 2–3 tuần, khi phần gốc khô, cắt bỏ bớt gốc cũ để hoa tiếp tục hút nước cho những nụ trên cao.
Nhờ cách chăm này, mỗi cành có thể “gối nụ” tức là hoa nở nối tiếp nhau, chơi được lâu mà không lo héo.
