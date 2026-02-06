Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Thứ sáu, 15:01 06/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.

Tại sao cần phải tỉa chân hương?

Hàng năm khi đến dịp Tết đến xuân về, những ngày lễ, giỗ chạp đều sửa soạn lễ cúng. Đồng thời, tiến hàng luôn việc lau dọn bàn thờ tổ tiên, và gia chủ tiện thể hóa luôn chân hương để bày tỏ lòng thành kính trọng đối với các bậc tổ tiên, chư thần.

Và đây cũng là cách để loại trừ những điều không may, vận hạn năm cũ qua đi để đón chào một năm mới, tháng mới bình an, hòa thuận, sum họp ông bà, bố mẹ, con cháu…

Nhìn ở góc độ thực tế, bát hương quá đầy, tàn nhang sẽ rơi xuống có thể làm cháy nổ. Chân nhang không thể rụng cắm xuống bát hương nên làm mất đi sự linh ứng khi thắp hương cầu khẩn. Chính vì thế, việc dọn dẹp, tỉa chân nhang bát hương là điều cần làm.

Tỉa chân nhang ngày nào đẹp năm 2026

Trong tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 sẽ có một số ngày tốt thích hợp để tiến hành các công việc như bao sái ban thờ, tỉa chân nhang. Dưới đây là danh sách một số ngày đẹp các bạn có thể tham khảo để tiến hành nghi lễ rút tỉa chân nhang, bao sái bát hương cuối năm.

Tỉa chân nhang vào ngày nào là tốt nhất 2026? - Ảnh 1.

Tỉa chân nhang vào ngày nào là tốt nhất 2026? - Ảnh 1.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm tốt nhất để các gia đình thực hiện rút tỉa chân hương và dọn dẹp ban thờ. Ngày 23 tháng Chạp năm nay rơi vào thứ Ba, ngày 10/02/2026 dương lịch.

Tuy nhiên, do ngày 23 tháng Chạp năm 2026 rơi vào ngày giữa tuần nên sẽ không thuận lợi cho các gia đình thực hiện lễ cúng tiễn ông Táo lên trời cũng như bao sái lại ban thờ. Chính vì vậy, các bạn có thể tham khảo một số ngày đẹp cũng ông Công ông Táo 2026 dưới đây để tiến hành.

Một số ngày tốt khác để bao sái bát hương năm 2026 bao gồm: Ngày 22 tháng Chạp 2025 (Ngày 9/02/2026 dương lịch) tức ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị.

Ngày 23 tháng Chạp 2025 (Ngày 10/02/2026 dương lịch) tức ngày Ất Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị.

Ngày 25 tháng Chạp 2025 (Ngày 12/02/2026 dương lịch) tức ngày Đinh Tị, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị.

Tỉa chân nhang vào ngày nào là tốt nhất 2026? - Ảnh 2.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm tốt nhất để các gia đình thực hiện rút tỉa chân hương và dọn dẹp ban thờ.

Ngày 28 tháng Chạp 2025 (Ngày 15/02/2026 dương lịch) tức ngày Canh Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị.

Tỉa chân nhang trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo?

Chúng ta có thể tỉa hàng ngày hoặc bất cứ lúc nào bát hương đầy, không nhất thiết phải đợi ngày 23 Tết (ông Công ông Táo).

Tuy nhiên, nhiều người thường kết hợp tỉa chân nhang cùng với bao sái ban thờ vào ngày 23 tháng Chạp. Sau khi cúng ông Công ông Táo xong mới tỉa chân nhang.

Cách lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang

Trước khi tỉa chân nhang cần làm gì?

Trước khi bắt đầu, người sẽ tiến hành lau dọn bàn thờ phải tắm rửa sạch sẽ, dâng một đĩa hoa quả thắp hương xin phép, thông báo về việc lau dọn bàn thờ tổ tiên. Bài vị tổ tiên cần để ngay ngắn sang một bàn khác. Khi nào hương cháy hết mới bắt đầu dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ.

Trong quá trình lau dọn phải sử dụng nước ấm, tuyệt đối không được dùng nước lạnh. Các bài vị phải được lau ở mỗi chậu nước khác nhau, không dùng chung nước tránh việc bất kính.

Với những gia đình có thờ thần Phật và tổ tiên thì phải lau bài vị của thần Phật trước. Sau đó, thay nước và lau bài vị của tổ tiên, tuyệt đối không được làm ngược lại tránh bất kính, mạo phạm. Bài vị được thu dọn trước rồi mới đến bát hương.

Tỉa chân nhang vào ngày nào là tốt nhất 2026? - Ảnh 3.

Sau khi rút chân hương ra khỏi bát hương, hãy để lại 5 chân hương cũ trong bát hương. Những chân hương còn lại, đem đốt thành tro rồi thả dưới sông, ao hồ hoặc pha nước tưới cây.

Tỉa chân nhang để lại bao nhiêu cây?

Bát hương sử dụng lâu ngày thì chân hương sẽ đầy, gia chủ cần tỉa chân hương hoặc rút chân hương rồi lấy một chiếc thìa nhỏ để xúc từng thìa một đổ tro ra ngoài để tránh nguy cơ "tán tài" mất lộc.

Sau khi rút chân hương ra khỏi bát hương, hãy để lại 5 chân hương cũ trong bát hương. Những chân hương còn lại, đem đốt thành tro rồi thả dưới sông, ao hồ hoặc pha nước tưới cây.

Không được vứt chân hương bừa bãi, vứt ở nơi bẩn thỉu, ô uế để tránh việc bị tổ tiên hay các vị thần linh quở trách.

Sử dụng chổi, khăn mới, sạch để lau bàn thờ. Tuyệt đối không dùng khăn cũ, dơ bẩn. Nên dùng nước mưa, nước suối hay nước lá trần đun sôi để nguội lau bàn thờ để tỏ lòng hiếu kính. Sau khi lau dọn xong chú ý đặt lại bài vị thần Phật, tổ tiên và bát hương đúng chỗ cũ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tỉa chân nhang vào ngày nào là tốt nhất 2026? - Ảnh 4.Những điều tuyệt đối "kiêng" khi lau dọn ban thờ ngày Tết

GiadinhNet – Dùng đồ không sạch để lau dọn, di chuyển bát chân hương tùy tiện… là những điều nên tránh khi lau dọn ban thờ. Hơn nữa việc lau dọn ban thờ không nhất phải đến dịp gần Tết.

Top